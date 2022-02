Polizist mit der Hand an der Waffe

Teilen

Georg Anastasiadis: Verletzliche Freunde und Helfer; Kommentar 2. Februar

Den Begriff Routinekontrolle darf es hier nicht geben darf. Leider wird dieser Begriff auch seitens polizeilicher Berichterstattung verwendet. Wie eine „Routinekontrolle“ enden kann, zeigt dieses schreckliche Verbrechen an der Polizeibeamtin und ihrem Kollegen. Gerade Beamte in Uniform sind am höchsten gefährdet. Sie kommen für das Gegenüber, frühzeitig erkennbar zum Einsatzort und wissen nicht, was sie erwartet und welches Gefahrenpotenzial vorliegt. Hier läge es nun an den Vorgesetzten und Ausbildern, den Begriff Routinekontrolle gar nicht erst aufkommen zulassen. Gerade in den letzten Jahren kann man feststellen, dass bei den Verantwortlichen mehr Gewichtung auf Deeskalation und Kommunikation als auf Eigensicherung gelegt wurde. Das gilt für die Aus- sowie für die Fortbildung der Polizei. Gerade junge Beamte in Uniform fühlen sich bei einer Personenkontrolle unsicher und stellen ihre rechtlichen Möglichkeiten zur Eigensicherung hintenan. Ein Polizist mit der Hand an der Waffe passt für viele nicht in ihr Weltbild. Hier sind aber besonders die Vorgesetzten nicht schuldlos. Denn im Zweifel wird die Schuld immer bei den zuständigen Polizeidienststellen gesucht und von den Leitern an die Einsatzkräfte weitergegeben. Anschließend urteilen Politiker und andere Spezialisten lauthals über das Vorgehen der Polizei. Es kommt erschwerend hinzu, dass langjährige erfahrene Vorgesetzte mehr und mehr durch Quereinsteiger und Hochschulabsolventen ersetzt werden, die zwar hinter ihren Beamten wachen und stehen, jedoch oft nicht vor ihnen, wo sie sein sollten.

Albert Dietrich

Oberschleißheim

Vielen Dank für diesen Kommentar, er tut richtig gut. Aber in unserer „freiheitlich-demokratischen“ Welt ist leider durch falschverstandene Demokratie, aber auch Politik, nach meinem Geschmack schon viel mehr kaputt gegangen. Ich denke, ein bzw. der Hauptgrund liegt u.a. darin, dass es uns einfach (noch) viel zu gut geht, die Generation > 1980 im Paradies aufgewachsen ist und die meisten noch nie wirklich ein existenzielles Problem selbst lösen mussten. Nur so kann ich mir erklären, dass bei uns das frühere Selbstverständnis der Eigenverantwortung nahezu ausgestorben ist. Wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann wird demonstriert, geklaut/betrogen oder man holt sich eben „seinen Anspruch“ irgendwie auf anderen Wegen. Stört dabei ein Polizist, so gehen wir gegen ihn aggressiv vor, spucken ihn an oder schießen ihn gleich tot. Und wie reagiert die Politik? Natürlich „streng freiheitlich-demokratisch“. Von den urteilenden Richtern gar nicht zu sprechen.

Franz Knossalla

Obersöchering