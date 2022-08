Putin und Schröder

Teilen

Ben Possemis: Fass ohne Boden; Leserforum 10. August

Diskussion um Altkanzler Schröder; Leserforum 10. August

Georg Anastasiadis, Marcus Mäckler, Klaus Rimpel:

„Wir sind Putins Kriegsziel“, Interview mit Bernd Posselt; Politik 10. August

Mike Schier: Der Altkanzler als Belastung; Kommentar „Politische Dummheit reicht nicht“; Politik 9. August

Die Aktivitäten des Herrn Schröder haben nur ein Ziel Herr Possemis nämlich die Verbreitung von Putins Propaganda und Lügen, Schröder ist nichts anderes als ein Troll Putins. Und vielleicht können Sie ja mal erklären, worin der Verdienst der Amis an den Waffenlieferungen besteht an eine Ukraine die keinen Knopf Geld hat und die nächsten 200 Jahre nicht haben wird um diese Lieferungen zu bezahlen. Und Fr. Schwarz da können sie noch so mit ihrer weißen Fahne wehen darauf pfeift Putin ,der will Europa erobern oder zerstören das ist sein Ziel.Und wen die Amis 2024 sich einen Repuplikaner als Präsidenten gewählt haben kann er Europa mit seiner Atombewaffnung unverhohlen drohen.Putin ist ein Gangster ein rücksichtsloser Mörder der leider nur militärisch zu stoppen ist.Verhandeln wird er erst wenn er mit dem Rücken zur Wand steht und selbst dann ist zu befürchten das er nur Zeit schinden wird um sich neu zu bewaffnen.Wer Putin bis jetzt noch nicht begriffen hat ist entweder geistig dazu nicht in der Lage oder im äußeren Linken und Rechten Lagern zu suchen.

Roman Berger

Bergkirchen

Würde Putin die Leserbriefe lesen, wäre er in seiner Strategie bestätigt, die westliche Welt mit einem lang andauernden Konflikt spalten zu können. Erstes Beispiel – Diskussion um Altkanzler Schröder: Der Gashahnzudreher Robert Habeck ist nicht einmal im Stande, eine weiße Fahne gen Osten zu hissen, ja bitte schön, wem soll die weiße Fahne denn gezeigt werden? Putin? Lieber Putin, nimm Dir von der Ukraine, was immer zu brauchst und schick uns bitte wieder Dein billiges Erdgas. Zweites Beispiel: Fass ohne Boden: Die USA ist natürlich wieder an allen Schuld, verdient gut an den Waffenlieferungen. Das Fass ohne Boden ist die Ukraine - wie bitte soll hier die Lösung nun aussehen? Am besten die geben auf, schicken Herrn Selenskij in die Wüste und lassen einen Russland freundlichen Präsidenten an die Macht - Entschuldigung - natürlich wird dieser dann in lupenreinen demokratischen Wahlen gewählt. Dazu passt der Leserbrief von Herrn Werner Fendt (hier nenne ich den Namen). Fast schon philosophisch sein letzter Satz in seinem Brief zum Glockenlärm.

Ich fürchte, dass unsere Gesellschaft nicht zukunftsfähig ist, weil wir zu viel wollen und nichts dafür geben wollen.

Peter Megele

Wolfratshausen

Posselt (CSU) und der verstorbene Otto von Habsburg (CSU) haben schon vor über 20 Jahren vollkommen richtig erkannt, dass Putin langfristig denkt und absolut keine friedlichen Ziele verfolgt. Niemand wollte glauben, was heute Fakt ist - hemmungslose Gewalt mit dem Ziel, wieder zur Hegemonialmacht in Europa zu werden. Sie haben vor Putin, den Habsburg zurecht mit Hitler verglichen hat, zu einer Zeit gewarnt, in der in Deutschland alle Parteien und deren politische Führung im Annäherungstaumel waren und in Putin einen Europäischen Partner gesehen haben. Ein (fast) tödlicher Irrtum. Schon seit den Kriegen in Tschetschenien musste klar sein, dass Putin alle Maßnahmen in den Dienst seiner Bestrebungen gesetzt hat. Statt aber gegenzusteuern hat sich gerade Deutschland „einlullen“ lassen und in eine wirtschaftliche sowie strategische Umklammerung durch Russland begeben, die an unverantwortlicher Blauäugigkeit kaum zu überbieten ist. Fast alle Bündnispartner Deutschlands haben vor derartigen Abhängigkeiten - politisch und wirtschaftlich - (Nordstream 2) gewarnt. Deutschland hat selbstherrlich alle Warnungen in den Wind geschlagen. Nicht Realismus sonder Wunschdenken haben dazu geführt, dass auch die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands derart abgenommen hat, dass es erst den 24.2.22 gebraucht hat, um aufzuwachen. Putin ist nicht die „weiße Taube“ im Kreml - er ist ein brutaler und skrupelloser Machtmensch. Sein Ziel war und ist es nach wie vor, Russland wieder zur alten Großmacht in Europa zurück zu führen - koste es, was es wolle. Die Ukraine sollte nur der Anfang sein. Otto von Habsburg lag in seiner Einschätzung absolut richtig, als er zu Lebzeiten immer wieder vor diesem „Putler“ als eine große Gefahr für Europa gewarnt hat. Otto von Habsburg war nicht nur der älteste Sohn des letzten österreichischen Kaisers, er war insbesondere ein glühender Europäer und weit vorausblickender, analytisch denkender Realist. Seine Warnungen waren absolut zutreffend und entlarven alle Parteien und Politiker der letzten Jahrzehnte, die in Deutschland und Europa an der Macht waren und sich als ziemlich „blinde“, unrealistische Traumtänzer in Bezug auf die langfristigen Ziele Russlands und gerade auch Chinas zeigten. Demokratien denken nur immer in Legislaturperioden - Diktatoren und Autokraten in Jahrzehnten. Deren Macht stützt sich nicht auf Wahlergebnisse sondern auf militärische, polizeiliche und geheimdienstliche Machtstrukturen. Diese werden im Zweifel auch brutal eingesetzt - siehe Tschetschenien, Georgien, Syrien, Ukraine, Hongkong, Taiwan. Verträge mit diesen Autokratien sind oft das Papier nicht wert und Gewalt gegen Personen und Andersdenkende gehört zum Repertoire der Machtmittel - Mord inklusive.

Heimo Kandler

Wartenberg

Der Landesverband Hannover der SPD hat mit seiner Weigerung, seinem Genossen Gerhard Schröder die Tür zu weisen, und ihm klar zu machen, dass sein Verhalten den Werten, für die die deutsche Sozialdemokratie seit fast 200 Jahren steht, zuwider läuft, nicht nur den Bundesvorstand seiner Partei, sondern die gesamte deutsche Sozialdemokratie düpiert. Unbestreitbar ist sein größtes Verdienst während seiner Kanzlerschaft, sich von den USA nicht in den Irak-Krieg hineinziehen zu lassen, der Tausenden von Kameraden der Bundeswehr das Leben gekostet hätte, und sie für nichts und wieder nichts, wie im Afghanistan-Krieg, ihr Leben gelassen hätten. Aber ansonsten ist sein Verhalten als Genosse der Bosse, der in englischen Maßanzügen und Brasil-Zigarren von der Ehrenloge den Wiener Hofball verfolgt, nicht mehr sozialdemokratisch zu rechtfertigen. Tausende und Abertausende sozialdemokratischer Genossinnen und Genossen fühlen sich schlicht und einfach verklapst, ähnlich wie die Bürger der ehemaligen DDR, als sich die Tore von Wandlitz öffneten.

Seinem ehemaligen österreichischen, ebenfalls sozialdemokratischen Amtskollegen Bruno Kreisky wäre das mit Sicherheit nicht unterlaufen. Seiner Männerfreundschaft zu dem russischen Neo-Hitler-Verschnitt Wladimir Putin, der Frauen und Kinder hinmetzeln, Krankenhäuser und Schulen beschießen lässt, ist nun wirklich der Gipfel der Illoyalität gegenüber seiner Partei, der er alles zu verdanken hat, vor allem seinen sozialen und beruflichen Aufstieg.

Klaus Heyder

Erfurt