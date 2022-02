Putin hat Angst vor Freiheit

„Es gibt Akteure, die Krieg wollen“, Interview mit Marina Henke; Dreyer: Keiner teilt Schröders Auffassungen; Politik 7. Februar

Einseitig: Der Schlusssatz „Wenn Putin Krieg und Chaos will, sollten wir vorbereitet sein“ ist nach dem Empfinden nicht weniger Europäer sicher unvollständig: „Wenn Putin oder die USA – oder beide – Chaos und Krieg wollen, sollten wir vorbereitet sein“ müsste es wohl heißen. Was aber ist vorbereitet? Sowohl die Atombomben Russlands als auch die der Amerikaner werden für Europa nicht allzu verträglich sein. Ohne das ewig störrische Europa aber hätten beide Machtblöcke für Jahrzehnte wieder freie Hand, die westliche Welt zu gestalten. Für diesen Fall jedenfalls sind beide sicher vorbereitet.

Hans-Peter Haimerl

München

Ich lese gerade, dass unser ehemaliger Bundeskanzler, Gerhard Schröder, auf Kosten der Steuerzahler ein Büro, Mitarbeiter und einen Dienstwagen finanziert bekommt. Dafür habe ich absolut kein Verständnis. Ein Sympathisant und Freund von Putin hat dies verwirkt. Ich gebe Frau Dreyer und Frau Schwesig recht. Auch seine Behauptung, die Ukraine betreibe im Konflikt mit Russland „Säbelrasseln“ zeigt doch, wem er näher steht. Eigentlich erwarte ich von ihm, dass er sich in der aktuellen Situation für Deutschland einsetzt, aber das scheint nicht der Fall zu sein.

Marika Kosyk

Münsing

Zur Lieferung von Schutzhelmen in die Ukraine meinte Oberbürgermeister Klitschko von Kiew, was denn Deutschland als nächstes liefern würde – Kopfkissen? Ich halte das für einen hervorragenden Denkanstoß! Kissenschlachten sind einfach die schönsten Schlachten, da kommen die militärischen Schlachten gar nicht, auch nur ansatzweise nicht mit. Deshalb werde ich Oberbürgermeister Klitschko ein nettes Federkissen ins Kiewer Rathaus schicken und hoffe, dass noch ein paar Leute das auch tun werden. Wird eine teure Angelegenheit, wenn man das Auslandsporto bedenkt, aber ich glaube, das ist es wert.

Christine Schnell

Freising

Nach Jahrhunderten unter verschiedenen Herrschaften (Polen-Litauen, Polen, Russland, Österreich, Deutschland, UdSSR) erhielt die Ukraine nach Auflösung der Sowjetunion 1991 völkerrechtlich die staatliche Unabhängigkeit mit voller Souveränität. Zudem waren dann im Budapester Memorandum vom 5. Dezember 1994 der Ukraine von Russland, USA, Großbritannien und mit eigenen Erklärungen von Frankreich und China und anderen territoriale Unversehrtheit, das heißt Anerkennung der bestehenden Grenzen garantiert und Sicherheiten gegeben worden. Dafür wurde von der Ukraine das vorhandene riesige Atomwaffenpotenzial abgegeben. 1997 wurde zusätzlich der große Freundschaftsvertrag zwischen Russland und der Ukraine geschlossen. 2014 bricht Russland allerdings das Völkerrecht sowie die vereinbarten Garantien: Die Krim, die 1954 von der UdSSR der ukrainischen Volksrepublik zugeordnet worden war, wird annektiert; Separatisten, die einen Anschluss der Ukraine an Russland fordern, werden unterstützt. 2019 hat sich nach schwierigen innenpolitischen Entwicklungen (Machtmissbrauch, Korruption, Clanwirtschaft, Organisierter Kriminalität) das ukrainische Volk in freien und geheimen Wahlen mehrheitlich für die westliche Demokratie, also gegen das derzeitige russische System ausgesprochen. Dass dies dem Kreml nicht gefallen kann, liegt auf der Hand, zuvorderst wird eine Ausweitung westlicher, freiheitlicher Ideen auf Russland befürchtet.

Nachdem die Vereinbarungen von 1994 und 1997 wohl nicht das Papier wert sind, auf denen sie gedruckt wurden, muss hier neben den vorrangigen diplomatischen Bemühungen der alte Grundsatz gelten: Wenn Du Frieden willst, rüste zur Verteidigung.

Josef Draxinger

Bad Birnbach

Am 17. Juni 1953 schlugen russische Panzer den Freiheitswillen des Volkes in der DDR blutig nieder. 1956 wurde der souveräne Staat Ungarn durch russische Truppen überfallen, weil die Sowjetunion Angst vor dem Freiheitsstreben der Ungarn hatte. Ebenso wurde unter dem Oberbefehl der Russen der Prager Frühling mit Gewalt beendet. Das alles zeigt, dass die russische Diktatur Angst vor Freiheit hat. Aus diesem Grund wird die Opposition in Russland abgeschafft und einseitige Propaganda betrieben. Die baltischen Staaten und die Ukraine kennen die Ereignisse. Deshalb bittet die Ukraine um Waffen. Sie will sich gegen russische Soldaten wehren, die wieder einem Befehl gehorchen müssen. Keiner will einen Krieg. Ein Mindestmaß an Abwehrrüstung sollte der Ukraine zugestanden werden. Je mehr Abschreckungswaffen, um so mehr die Bedenken der Angreifer, dass es sie erwischen kann. Einige und eventuell immer mehr, könnten sich mit dem Gedanken zum Desertieren beschäftigen, zumal die Zustände in der russischen Armee für die Soldaten nicht die besten sind.

Reinhold Frech

München

Dass ein ehemaliger Bundespolitiker eine weitere Beschäftigung gegen Bezahlung nachgeht, ist im Grunde nicht zu kritisieren. Wenn der Arbeitgeber aber Russland ist, so wie im Fall des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, eine Großmacht, die mit allen Mitteln versucht, die EU zu spalten, wozu Mordaufträge, Hackerangriffe auf den deutschen Bundestag und vieles mehr gehören, spätestens dann ist es dringend an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifen. Schröder erdreistet sich auch noch die Ukraine zu beschuldigen, „mit Säbelrasseln“ die Kriegsgefahr zu schüren. Und wie reagiert die derzeitige Bundesregierung, insbesondere die SPD? Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, bezeichnete bis vor kurzem die Gasleitung Nord Stream 2 als rein privatwirtschaftliches Projekt, dass man nicht als mögliches Druckmittel gegen Russland verwenden kann. Altbundeskanzler Schröder kann sich derweil entspannt zurücklehnen, denn als Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der NORD Stream AG, Aufsichtsratschef des staatlich russischen Energiekonzerns Rosneft, ist er jetzt auch noch als Aufsichtsratsmitglied im staatlich russischen Konzern Gazprom vorgeschlagen betragen seine Einkünfte mehrere Millionen Euro im Jahr.

Rainer Lau

Urspring