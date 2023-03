Putins Lügenpropaganda

Leserforum

Marcus Mäckler: Selbstkritik, aber nicht zu viel; Politik 1. März

Putin ist wild entschlossen, erst dann in Friedensverhandlungen einzutreten, wenn er erreicht hat, was er sich in seinem psychopathischen Wahn seit etwa 2012 vorgenommen hatte: die Annexion der ganzen Ukraine. Mit dem Ausbau der russischen Gasröhren unter der Ostsee, Nordstream 1 und 2, die auf einen Deal zwischen Bundeskanzler Schröder und dem russischen Ministerpräsidenten Putin zurückgehen, von einem Teil der SPD-Granden gegen begründete Kritik arrogant verteidigt und auch von Bundeskanzlerin Merkel für richtig befunden wurden, geriet Deutschland energiepolitisch in die Falle Putins. Die Affinität der deutschen Linken zu Russland ist historisch übrigens belegt seit der Konferenz von Rapallo (1922). Merkel (CDU) bekannte erst spät ihre Fehleinschätzung der Persönlichkeit Putins, während die SPD sich noch immer schwertut, ihre folgenschweren Entscheidungen im Verhältnis zu Russland ausdrücklich falsch zu nennen. Und die Linksradikale Wagenknecht? Ideologisch verbohrt und unbelehrbar scheint sie dem russischen Kriegsherrn noch genau so verfallen zu sein wie der deutsche Ex-Kanzler und Oligarch Gerhard Schröder, unter anderem Vorsitzender des Aufsichtsrats von Rosneft, dem russischen Energiekonzern.

Karin Motz-Glasow

Schongau

Putin hat Putin nun den Westen als Aggressor im Ukraine Krieg beschuldigt. Er versucht seinen Angriffskrieg vom 24. Februar 2022 auf die Ukraine, dem Westen in die Schuhe zu schieben, weil seine militärische Taktik des Überfalles auf Kiew und die Ukraine in ein paar Tagen nicht zum Sieg geführt hat. Da er nun in ein längeres Kriegshandeln verwickelt wurde. Versucht er nun durch seine meisterhafte Lügenpropaganda seinem Volk klar zu machen, dass wir Russland zerstören wollen. Wir wollen mit Russland freiheitliche Geschäfte machen, aber nicht in dass diktatorische Menschen verachtende System, der Russischen - Regierung mit hinein gezogen werden. Was mich an Putins Mache besonders stört, das Er wie ich aus dem Internet entnommen habe, seine Partnerin und die Kinder in der Schweiz angesiedelt hat. um sie nach unseren menschlichen Ermessen vor dem Gewissenlosen und Lügen haften treiben, seines Handelns zu Schützen. Ich halte es nicht für sinnvoll wenn die Nato nun Manöver im östlichen teil von Polen abhalten will, dies würde Putin bestimmt für seine Propaganda benutzen das Russland bedroht ist. Er soll aber nicht annehmen dass die Nato ein unmoralischer Partner ist, der es genau so macht wie er, der unter den Vorwand eines Manövers an der ukrainischen Grenze die Kriegsmaschinen auffahren lies und dann dass Land überfallen hat. Ein Staatsmann vom Format dem man vertrauen schenken kann ist Putin bestimmt nicht. Wie soll ein Land in Freiheit und Frieden leben, wen es den von Hass und Habsucht besessenen Nachbar nicht gefällt.(da gibt es noch den Grundsatz aus den 10 Geboten, der für alle Glaubensrichtungen und nicht gläubigen gilt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. )

Josef Fenninger senior

Weibhausen

Für mich ist es vollkommen unverständlich und unerträglich, dass es immer noch Menschen gibt, die auf Verhandlungen pochen und gegen die Waffenlieferungen protestieren. Wie kann man mit einem Kriegsverbrecher verhandeln, der nichts anderes im Sinn hat, als zu erobern und zu vernichten. Hat man mit Hitler verhandeln können? Besitzen diese Menschen, die das noch nicht begriffen haben, Scheuklappen? Sehen sie nicht, oder wollen sie es nicht sehen, was in der Ukraine passiert? Die Grausamkeiten, die nicht zu übertreffen sind? Vergewaltigungen, massenweise Morde an Zivilisten? Vernichtung eines ganzen Volkes als Ziel? Das alles muss doch jeden Menschen, der noch etwas Menschliches in sich hat, zur Verzweiflung bringen, denkt man. Ja, Putin will verhandeln, aber zu seinen Bedingungen, voll und ganz. Solange er die Ukraine nicht unter seine grausame Herrschaft gebracht hat, zwingt er seine Soldaten weiterhin, die schlimmsten Gräueltaten zu verüben. Die Angst vor Putins Drohungen ist verständlich, aber sich erpressen lassen, sich in sein Schneckenhaus zurückzuziehen und ein Volk aus lauter Angst ausbluten lassen, das darf einfach nicht sein. Die Politiker, die auf Verzicht auf Waffenlieferungen bestehen, sollten bitte nach Russland reisen und mit Putin verhandeln, ihn zur Menschlichkeit und zur Vernunft bringen. Da sie das nicht können, sollten sie aufhören, mit leeren Worten um sich zu werfen. Von Verhandlungen weiter zu träumen und dem Elend nur zuzusehen, ist ein Verrat am geschundenen Volk. Damit macht man sich mitschuldig. Auch wenn wir einige Opfer in Kauf nehmen müssen, bin ich unserer Regierung dankbar, welche das Richtige tut und der Ukraine mit allen möglichen Mitteln hilft. Das ist Menschlichkeit.

Valeria Vajs

München

Viele Menschen sind davon überzeugt, dass die NATO es nicht zulassen würde, wenn Russland die Bürger der Ukraine hindert, Mitglied der EU und der NATO zu werden, wie von der großen Mehrheit gewünscht. Die Ukrainer wollen dauerhaft in Freiheit und Sicherheit leben. Russland muss mit 145 Millionen Bürgern, 850000 aktiven Soldaten, bei einer Wirtschaftsleistung wie Spanien mit 47 Millionen Einwohnern, einer NATO-Grenze von der Barentssee - ohne Belarus - bis nach Anatolien, sichern. Es handelt sich um eine Grenze von etwa 22000 km. Russland wird für den in der Ukraine angerichteten Schaden haften müssen. Die ersten Gelder (etwa 1/3) sind bereits gesichert. Selbst wenn es nötig würde, die Ukrainer auf ihrem Staatsgebiet aktiver zu unterstützen, wird Russland es nicht wagen, die hoch überlegene NATO anzugreifen. Russland gewinnt den Ukraine-Krieg nicht. Einen Krieg gegen Russland wollte und will niemand. Russland möchte das Zarenreich oder die Sowjetunion wieder herstellen, ohne uns jedoch Ostpreußen mit Königsberg zurückzugeben.

Dieter Lewig

Holzkirchen