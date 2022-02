Putins Psyche

Marcus Mäckler: Putin hält Scholz auf Abstand; Politik, Putin ist ein kühler Taktiker; Leserforum 16. Februar

Da wird in allen Medien herumgerätselt, was Putin wirklich beabsichtigt. Sieht man sich die von ihm zur Veröffentlichung freigegebenen Bilder an: die Hebung einer Amphore vom Meeresgrund (in 2 Meter Tiefe?), Putin mit nacktem, muskulösem Oberkörper auf einem Pferd reitend, Putin beim Judo, Putin mit Lukaschenko beim Eishockey usw., erkennt schon der Laie, dass er gerne den maskulinen Helden gibt.

Demzufolge dürfte es den besten Psychotherapeuten der westlichen Welt nicht schwerfallen, ein seinen Charakter auslotendes Persönlichkeitsprofil zu erstellen und die daraus erfolgenden Handlungen mit einiger Gewissheit vorherzusagen. Dass Wahrheit für ihn ein relativer Begriff ist, hat sich schon bei der Annexion der Krim gezeigt, zuerst hat er sie bestritten und dann, als diese abgeschlossen war, zugegeben. Ich denke, wenn Putin imstande ist, positive Gefühle zu entwickeln, dann gelten diese ausschließlich seinem Ego. Auch Gerhard Schröder ist für ihn nichts anderes als ein Mittel zum Zweck. Aber diese Haltung beruht ja ganz offensichtlich auf Gegenseitigkeit.

Annemarie Fischer

Wielenbach

Was hat die Kanzlerin Angela Merkel nur aus Deutschland gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Softie-Nation, die mit Olaf Scholz einen Nachfolger gewählt hat, der mit 5000 Helmen im Gepäck seiner Außenministerin Baerbock nach Moskau gereist ist, um bei dem Macho-Präsidenten Putin für den Frieden in Europa zu missionieren.

Schon allein die Körpersprache dieser beiden Staatsmänner spricht Bände. Der liebliche, steif und korrekt wirkende Scholz und der fast schon in Trump-Manier etwas ruppige und flegelhafte russische Präsident Putin.

Olaf Scholz kann von Glück sagen, dass Donald Trump derzeit nicht mehr im Weißen Haus das Sagen hat, denn allein schon das bestimmende und an sich heranziehende Handshake des amerikanischen Twitter-Münchhausen wäre für Scholz und Deutschland zum Desaster geworden.

Michael Bergmann

Garmisch-Partenkirchen

Im Leserbrief von Klaus Reimann wird behauptet, Russland hätte noch nie einen Krieg angefangen. Diese Behauptung wird sehr oft aufgestellt, ist dadurch aber nicht weniger falsch. Die junge bolschewistisch geführte Sowjetunion führte einen Angriffskrieg gegen die ebenfalls junge Ukraine und Polen, der erst mit einer Niederlage der Roten Armee vor Warschau 1921 („Wunder an der Weichsel“) zumindest für die Polen gut ausging. Die Ukraine wurde bereits 1920 in die Sowjetunion integriert. Übrigens war das Ziel dieses Angriffs von Russland, die bolschewistische Revolution bis tief nach Europa (Deutschland, Frankreich, Spanien) militärisch voranzutreiben. 1939 und 1940 überfiel Russland Polen und Finnland. Nebenbei wurden die baltischen Staaten, die nach dem Zerfall des Zarenreichs selbstständig geworden waren, unter massiven militärischen Drohungen in die Sowjetunion eingegliedert mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung. Hier wurde der Angriffskrieg nur durch totale Unterwerfung abgewendet. Polen wurde mit Nazideutschland geteilt und ging unter. Gegenüber Finnland wurden im Herbst 1939 große Gebietsansprüche gestellt und mit „unabdingbaren Sicherheitsinteressen für die Stadt Leningrad“ begründet. Nachdem die Finnen dies ablehnten, wurden sie Ende November 1939 von Russland angegriffen mit dem Ziel, Finnland in die Sowjetunion zu integrieren. Dies scheiterte am Widerstand der finnischen Armee und unter Gebietsabtretungen konnte Finnland 1940 seine Existenz retten. Parallelen zum heutigen Konflikt sind unverkennbar. Auch die brutalen Niederschlagungen der Volksaufstände in der DDR 1953 und Ungarn 1956 sowie Zerschlagung der zaghaften Demokratisierungsversuche in der CSSR sprechen eine klare Sprache. Wenn es um russische Sicherheitsinteressen geht, kennen die jeweiligen Machthaber im Kreml wenig Skrupel. Die häufige Einschätzung, Russland sei der liebe, stets friedenswillige große Nachbar von nebenan, sollte schleunigst aufhören und einer realistischen Bewertung der russischen Politik weichen.

Ulrich Dittmann

Geretsried

Herr Klaus Reimann schreibt, dass Russland noch nie einen Krieg begonnen hat. Russland ist zusammen mit Hitler-Deutschland in Polen einmarschiert. Oder ist damals allen Ernstes eine Gefahr von Polen ausgegangen? Deutschland und Russland haben sich Polen damals aufgeteilt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat Russland die besetzten Gebiete behalten und das Staatsgebiet Polens wurde nach Westen auf deutsche Gebiete verschoben. Von wegen braves Russland und kein Interesse an Einverleibung von Gebieten. Unser ehemaliger Kanzler Schröder spricht vom Säbelrasseln, das von der Ukraine ausgeht. Ihm haben wohl private und wirtschaftliche Interessen im Sinne von Gazprom das Gehirn vernebelt. Aber wir anderen sollten schon noch klar denken. Wer glaubt denn allen Ernstes, dass die Ukraine das zigmal größere Russland angreift? Die waren nicht mal in der Lage, die Krim und die Gebiete im Osten zu halten gegen wohl von den Russen unterstützte Einheiten. Putin weiß ganz genau, dass er uns mit der Abhängigkeit von Öl und vor allem Gas einfach in der Hand hat. Das sind Dinge, die sich nicht kurzfristig ändern lassen. Aber Geld in die Hand nehmen, um hier eine ökologische und umweltverträgliche Änderung einzuleiten, wäre richtig investiert. Wenn wir so weitermachen, werden wir das Ende dieser Forschung nicht mehr erleben oder es ist uns dann grad egal, weil es hier auf der Erde knallt, vom Osten her und von der Umwelt. Beides wäre eine Katastrophe.

Horst Oberhofer

München