Reduzierung und Verteuerung von Erdöl- und Erdgas-Kraftstoffen

EU will Verbrenner-Verbot; Titelseite, Andreas Höss: Gefährliche Augenwischerei; Kommentar 9. Juni

Nicht der Verbrennungsmotor (bzw. Gasturbine, Flugzeugtriebwerk) ist das Problem, sondern die fossilen Energieträger. Ein sinnvolles Vorgehen wäre eine schrittweise Reduzierung und Verteuerung von erdöl- und erdgasbasierten Kraftstoffen bis zu ihrem gänzlichen Verbot. Das ist beispielsweise in Kalifornien geplant.

Im Übrigen werden wir auch in Zukunft unseren gesamten Energiebedarf wie jetzt auch nur zu circa 30 % aus eigenem Aufkommen decken können und dann regenerativ gewonnene Energieträger zum Beispiel aus den Sonnengürteln der Erde importieren. Dies wird aber nicht über Stromkabel, sondern in gasförmiger oder flüssiger Form geschehen. Diese sind dann hervorragend für Verbrennungsmotoren, Gasturbinen, Flugzeugtriebwerke und Brennstoffzellen geeignet. Was hätte das für einen Sinn, diese alternativen Energieträger zurückzuverstromen? Außerdem kann man damit Energie in hoher Dichte und mit geringen Kosten speichern. Wer ist daran interessiert, dass wir uns diesen Weg verbauen?

Prof. Dr.-Ing. habil. Eberhard Drechsel

Poing

Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Plan umsetzbar ist. Wenn schon mehr E-Autos zum Einsatz kommen sollten, dann sollte man zumindest weiterhin mehrgleisig fahren, das heißt Benziner und E-Autos, eventuell noch Dieselautos. Ich hatte ein neues Diesel-Auto und auf Anraten meines Sohnes habe bin ich auf einen Benziner umgestiegen, weil sich auch bei Dieselautos etwas angebahnt hatte. Was ich nicht verstehen kann ist, dass sich keiner Gedanken macht wo der Strom herkommt bzw. entsprechende Ladestationen angeboten werden. Aber am meisten stört mich, dass man die Kinderarbeit für die Gewinnung der Rohstoffe für Batterien dabei nicht beachtet bzw. wie Batterien entsorgt werden können.

Marika Kosyk

Münsing

Als denkender und rechnender Bürger fragt man sich: Was soll diese unausgegorene Bevormundung der EU-Bürger? Drei Punkte dazu:

1. Für Deutschland allein bedeutete dies: hängen an einem kalten November-/Dezember-Abend 20 Millionen Autos an der Wallbox, nachdem die Batterie-Autos auf der Heimfahrt mit Heizung, Scheinwerfern, Scheibenwischer und Gebläse ihre Kapazität weitgehend verloren haben, erfordert dies bei angenommenen 50 kWh Ladeleistung pro Auto eine zusätzliche gigantische elektrische Leistung von ca. 600 GW (= 273,000 Windkraftwerke mittlerer Leistung - wenn der Wind mit mindestens 30 km/h weht!

Das sind mit Zufahrten und Fundamenten deutlich mehr als die von Habeck geforderten 2 % der Bundes-Fläche)- wo sollen diese aber herkommen nach Abschaltung der Kohle-, Gas- (Putin!) und Kernkraftwerke? Nur Frankreich, eventuell Belgien, hat mit seinen 70 % Stromversorgung aus Kernkraftwerken das theoretische Potenzial.

2. Mitte Januar 2021: circa 40 000 Autos steckten im Schneesturm im Norden Deutschlands im Stau vier bis fünf Stunden fest, die Windmühlen waren im Eis erstarrt - wären das alles Akku-Autos gewesen, wären diese Akkus entweder leer nach Stauende oder die Fahrer erfroren - dies ist ein immer wieder mögliches Szenario - der Verbrenner hat die Heizung als Nebenprodukt, und eine wesentliche effizientere.

3. Warum werden batterie-getriebene Autos noch immer gefördert, obwohl der CO2-Fußabdruck eines Batterie-SUV oder eines größeren Tesla, BMW oder Mercedes deutlich höher als der eines ECO-Benziners wie der aktuelle Opel Corsa (93 g CO2/km gegen 228 beim Tesla, Gründe: Fertigung der Akkus, Anteil nicht-grüner Energiequellen, laut der heutigen Ausgabe des Merkur knapp 50 %, letztes Jahr fast 70 %) Es ist ja bekannt, dass im EU-Parlament keine (oder fast keine?) Naturwissenschaftler sitzen - aber man muss kein Physiker oder Mathematiker sein, der Rechner auf dem Smart-Phone reicht völlig aus, um die Unsinnigkeit dieser Forderung zu belegen!

Unsere grüne Umwelt-Ministerin Lemke wie auch Herr Habeck sollten mal nachrechnen! Das Wichtigste: wir brauchen eine wetterunabhängige sichere Stromversorgung wie die Dunkelflauten sind eine meteorologische Realität, um im November bis Februar, wo die Fotovoltaik meist defizitär arbeitet, der Stromverbrauch aber am höchsten ist, auch noch mit Beleuchtung in unseren Häusern kochen zu können.

Bernd Kunkel

Dipl.-Phys., Kirchheim