Beleidigungen im Netz nicht gerechtfertigt

Leserbriefe

Marcus Mäckler: Diefalsche Meinungsfreiheit; Kommentar21./22. September

Das Urteil ist skandalös. Dass derartige Beschimpfungen, noch dazu im öffentlichen Raum, nicht als Straftat gewertet werden, lässt einen an der Justiz mehr als zweifeln. Zum Vergleich: Vor einiger Zeit ging der Fall eines Mädchens aus NRW durch die Presse, die, gerade 14 geworden, auf ihrer öffentlich zugänglichen Facebook-Seite einen ihrer Lehrer mit Foto und dem Satz „behinderter Lehrer ever“ darstellte, von diesem umgehend angezeigt wurde und sogleich vor dem Jugendrichter landete, der dies als Beleidigung und Verletzung der Persönlichkeitsrechte des davon betroffenen Lehrers ahndete. Und nicht nur das: vor dem Jugendgericht wartete am Prozesstag eine Phalanx von Reportern und Lokalpresse, die dem Mädchen zur Verurteilung obendrein ein Spießrutenlaufen in aller Öffentlichkeit bescherten. Bei beiden Fällen –wo leben wir eigentlich? Man muss Frau Künast nicht unbedingt mögen, objektiv gesehen sind diese öffentlichen Verunglimpfungen gegen ihre Person aber sehr wohl beleidigend und extrem respektlos. Ich wünsche der Frau wirklich einen weitaus angemesseneren Urteilsausgang in der nächsten Instanz.

Manuela Pinggèra

Mittenwald



Ein Richter in Berlin, der sich ganz offensichtlich NICHT an die Grundsätze des deutschen Grundgesetzes hält, ist offensichtlich an dieser Stelle völlig fehl an seinem Platz. „die Würde des Menschen ist unantastbar“. Öffentliche Äußerungen in Bezug auf Frau Künast wie z. B. „Drecks Fotze“ und andere diffamierenden Beschimpfungen sind nicht nur persönlich beleidigend und ehrenrührig, sondern außerhalb jeder Meinungsfreiheit. Es sind würdelose Ausfälle und widerliche Schmähungen von Hassern und primitiven Pöblern. Ein Richter, der das in deinem Urteil als Meinungsfreiheit einordnet macht sich für mich erkennbar gemein mit derartigem Pöbel und disqualifiziert sich augenscheinlich als Richter in einem deutschen Gerichtssaal selbst fuer dieses Amt. Dieses Urteil ist völlig inakzeptabel und eine Schande für die deutsche Gerichtsbarkeit.

Heimo Kandler

Wartenberg

Renate Künast hat mit ihrem Zwischenruf „wenn keine Gewalt im Spiel ist“ beim Verlesen des grünen Antrags zur Legalisierung von Sex mit Kindern dem Antrag nicht widersprochen, sondern ihn mit diesem Zusatz, mit durchgewunken. Daran sollte niemand zweifeln, der der deutschen Sprache mächtig ist. Dies ist verwerflich und moralisch zutiefst zu verabscheuen. Die Beleidigungen und Schimpfwörter im Netz rechtfertigt das jedoch nicht.

Walter Herzog

Otterfing

Der Shitstorm, der sich über Frau Künast ergoss, war sicher in den besonders krassen Formulierungen nicht akzeptabel. Auch wenn sich die Reaktionen auf einen mittlerweile über drei Jahrzehnte zurückliegenden Antrag der GRÜNEN bezogen, wäre diese Ausuferung sicher vermeidbar gewesen, wenn sich Frau Künast dafür glaubwürdig entschuldigt hätte und das damalige Ansinnen ihrer Partei als eine schwere Entgleisung hingestellt hätte. Mit ihrem ja aber, wenn keine Gewalt im Spiel ist, steht sie ja vermutlich immer noch hinter dieser perversen Haltung. Welche Eltern wollen wohl, dass sich Pädophile straffrei an wehrlosen Kindern vergreifen dürfen. Dies ist eines der übelsten Verbrechen an Kindern und sollte mit der Zwangseinweisung der Täter in die Psychiatrie geahndet werden.

Peter Blidon

Unterhaching