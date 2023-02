Renten und Pensionen

Sebastian Horsch: Beamte machen Rente nicht stabiler, Interview mit Reinhold Thiede; Politik, Joachim Reiprich: Interessen der Rentner; Leserforum 2. Februar

Ich gehe mal davon aus, dass es bei dem Artikel um die Bürgerversicherung geht. Herr Thiede spricht davon, dass die Beamten nicht dazu beitragen würden, die Renten zu stabilisieren, weil die Pensionen dann von der Rentenversicherung bezahlt werden müssten. Diese Argumentation ist falsch, da ja die Gelder aus der Pensionskasse in die Rentenversicherung fließen würden, oder werden die Pensionen aus Steuergeldern finanziert? Die Aussagen der Politik, dass jedes Jahr 100 Milliarden Euro in die Rentenkasse fließen, bekäme dann einen ganz andren Sinn. Von den versicherungsfremden Leistungen, die aus der Rentenkasse entnommen werden ganz zu schweigen. Außerdem würden in die Bürgerversicherung auch Selbstständige einzahlen. Das heißt, jeder Bürger, der am Arbeitsleben teilnimmt, zahlt ein. Die Berechnung würde dann nach Lebensarbeitszeit erfolgen und nicht nach dem letzten höchsten Gehalt! Dann bekommt die Bürgerversicherung einen ganz anderen Sinn, und es gäbe keine 2- bzw. 3-Klassengesellschaft.

Siegfried Altnöder

Bad Tölz



Das Interview mit Reinhold Thiede und Sebastian Horsch befasst sich leider nur mit einem kleinen Teil der Beamtenpensionen. Etwas tiefer sollte man schon blicken. Wer kann denn Beamter werden? Welche Voraussetzungen und Bildungsabschlüsse müssen vorliegen? Über dieses Thema kann ich viele Aussagen machen, da ich nach meiner Lehre als Dreher 1966 mit der Ausbildung bei der bayerischen Polizei begonnen habe und jetzt als Kriminalhauptkommissar a. D. meine riesige Pension verprasse.

Was aber mussten ich und meine Kollegen für die Pension leisten? Einige unbekannte Beamteneigenschaften will ich anführen: Beamte dürfen nicht streiken (Verzicht auf ein Grundrecht)! Beamte sind an Weisungen der Vorgesetzten gebunden.

Beamte können versetzt oder abgeordnet werden. Auch von einem Tag zum anderen. Ist mir auch passiert! Beamte werden alle drei Jahre beurteilt und davon hängt eine Beförderung (Besoldung) ab. Und was noch wichtig ist, es werden bereits seit Jahren von der Besoldung Abzüge für die spätere Pension genommen. Wer weiß das schon?

Im Polizeidienst wird die Kleidung vorgeschrieben, Tattoo sind verboten, Wochenend- und Feiertagsarbeit ist kritiklos hinzunehmen. Die Liste kann ich noch viel weiter fortsetzen.

Natürlich müssen nicht alle Berufszweige verbeamtet sein. Aber in Schlüsselpositionen ist dies unumgänglich. Stellen Sie sich doch mal vor, die Polizei würde für eine höhere Besoldung streiken. Kein Politiker könnte mehr ohne Personenschutz reisen, kein geordneter Auto- und Bahnverkehr ist mehr möglich. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Der Beamte verzicht auf Grundrechte, die jeder andere Bürger hat, er ist in einen engen Rahmen aus Anordnung und Gehorsam eingebunden. Kein Arbeitsplatzwechsel ist möglich ohne Genehmigung usw. Dafür, und nur dafür gibt es dann eine Pension, die wirklich nicht üppig ist, zumindest für die meisten. Zu bedenken ist auch noch, dass der Staat die Renten weitestgehend finanziert, ebenso wie die Pensionen.

Werner Engelhardt

Kriminalhauptkommissar a.D., Weilheim

Herr Reiprich, ich verstehe ihren Frust als Rentner. Meine Frau hat zum 1. Januar 2023 eine Rentenerhöhung von 76 Cent, ich wiederhole, 76 Cent, erhalten. Bitte lassen Sie Ihren Ärger aber nicht an Beamten und Pensionisten aus. Deren Bruttobezüge wurden Anfang 2021 um 1,4 und erst nach weiteren 23 Monaten zum 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent angehoben. Für die Pensionisten gab es auch keine Corona-Sonderzahlung. Sie sehen also, wir sitzen in einem Boot. Unser gemeinsamer Gegner, der für alles auf der Welt Milliarden hat, nur für die kleinen Leute nicht, sitzt in Berlin.

Hermann Bauer

Taufkirchen/Vils