Rosarotes Paradies

Christian Deutschländer: Am realen Problem vorbei; Kommentar 29. September

Auch ich wurde auf gewisse Umstände hingewiesen, die einen Missbrauch von Sozialleistungen durch ukrainische Bürger nahe legen. Herr Friedrich Merz wird diese Äußerungen sicher nicht ohne gewisses Hintergrundwissen getätigt haben. Ich habe in den letzten Tagen immer wieder recherchiert, da mir im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen zur Kenntnis gelangt ist, dass in auffälliger Weise alle Flixbusverbindungen in Ukraine auf etliche Tage ausgebucht sind. Ich habe die Verbindungen jeweils nach Kiew von Berlin (bis zu über 40 täglich!), Hamburg, Hannover, Kassel, Nürnberg und München überprüft. Bis zum 07.10. sind nur ganz vereinzelt Plätze frei aus allen genannten Städten. Glaubt man wirklich, es handelt sich um Rucksacktouristen, die in der Ukraine Pulverdampf riechen wollen. Es liegt sehr wohl der Verdacht nahe, dass es sich bei einem großen Teil der Fahrgäste um ukrainische Bürger handelt, die hier ihre Sozialleistungen empfangen haben und wieder nach Hause fahren. Denn auch in der Gegenrichtung ist die gleiche Auslastung festzustellen. Leider hat Herr März seine Behauptungen nicht mit Fakten unterlegt, über die er sicher verfügt. Aber dieser Sachverhalt zeigt ein grundlegendes Problem in Deutschland. Wir besitzen keine Diskussionskultur mehr. Sobald auch Missstände im Zusammenhang mit ausländischen Mitbürgern hingewiesen wird, werden diese Diskussionen sofort mit dem Hinweis auf Populismus, rechten Gedankengut und Nähe zur AfD erstickt. Jene, die es wagen, auf solche Missstände hinzuweisen, werden als mindestens Rechte, AfD- Anhänger, wenn nicht gleich als Faschisten und Nazis diffamiert. Es ist natürlich sehr einfach, auf diese Weise jede Art der Auseinandersetzung auf diesem Gebiet aus dem Weg zu gehen.

Eggert Matzen

Markt Schwaben

Ja, Herr Merz hat sich etwas unglücklich ausgedrückt, trotzdem hat er Recht und ich stimme ihm voll umfänglich zu. Durch die Einführung des Bürgergeldes und die damit verbundene Anhebung der Sozialleistungen werden Langzeitarbeitslose geradezu verleitet gar nicht mehr zu arbeiten. Wer Sozialhilfe bezieht, stellt sich finanziell besser wie Arbeitnehmer, die für jede Anschaffung ihr eigenes schwer verdientes Geld für Miete und Unterhaltskosten etc. aufkommen müssen. Diese Erhöhung des Sozialhilfesatzes sowie die Neuregelung, dass sich Arbeitslose nicht mehr wie bisher im Arbeitsamt melden müssen, öffnet doch jeden Arbeitsunwilligen das rosarote Paradies. Diese Neuregelung ist für all jene, die täglich ihrer Arbeit nachgehen und zum Teil große Anfahrtswege in Kauf nehmen, buchstäblich ein Schlag ins Gesicht. Dann werden die Berufstätigen noch von sogenannten Aktivisten in Ihrer Arbeit behindert, weil sich diese Faulenzer, die noch nie einer ordentlichen Beschäftigung nachgegangen sind, an die Straßen kleben. Da diese Aktivisten behördlicherseits nichts zu befürchten haben, erlaube ich mir den Hinweis, dass wir die schlechteste Regierung seit Adenauers Zeiten haben. Es ist jetzt an der Zeit, dass man der arbeitenden Bevölkerung mit mehr Respekt begegnet und deren täglichen Einsatz auch mit Steuerermäßigungen belohnt. Abschließend ist festzustellen, dass diese Regierung Deutschland in den Ruin treibt und Herr Heil tut alles, dass dieser Zustand so schnell wie möglich eintritt.

Konrad Hörl

Wolfratshausen