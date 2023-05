Rot-Grün zockt mit unserer Zukunft

Mike Schier: „Ich bedaure diesen Fehler sehr“; Politik 11. Mai

Wer sagt, dass Herr Graichen der beste Mann für diese Tätigkeit ist? Das ist die Sichtweise des Herrn Habeck, der sichtbare Frontmann dieses rekordverdächtigen Personen-Konstruktes. Graichen kennt dann wieder jemanden, der zum Netzwerk gehört usw. Klaus Müller von der Bundesnetzagentur ist auch Bestandteil dieses Machtwerkes. Das macht man so lange, bis das ganze Ministerium plus diverser Ämter mit welchem Gedankengut auch immer durchwebt ist. Wer sind die systemorientierten Architekten im Hintergrund? Wer profitiert von dieser Politik? Wer sind die Nutznießer? Die Energielobby und wer sonst? Billionen Euro von Immobilienvermögen werden – nicht nur zum Klimawohl – durch diese Entscheider die nächsten Jahre verschoben. Reiche im In- und Ausland werden noch reicher. Unsere grottenschlechte Eigentumsquote von nur 42 % wird weiter sinken. Die Grundversorgung und damit Macht über viele Menschen einer großen Volkswirtschaft wandert weiter in die Hand weniger. Das kann man jetzt schon deutlich voraussehen. Bei einem solchen Vorgehen geht es immer um Machenschaften. Eherne Ziele gibt es nie. Rot-Grün zockt mit unserer Zukunft. Die Ampelregierung produziert auch Millionen zusätzlicher Menschen, die am Staatstropf hängen. Jetzt kommen noch energieabhängige Firmen dazu. In den nächsten Jahren kommt man um Steuererhöhungen nicht herum und wieder Inflationsraten, wogegen die jetzigen harmlos sind. Wer rettet uns vor diesem politischen Sodom und Gomorra ?

Klaus Sieber

Greiling