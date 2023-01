Rüstungsexporte in die Ukraine

Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen; Leserforum 19. Januar, Panzer: Druck auf Scholz steigt; Titelseite, Georg Anastasiadis: Pistorius im Sturm; Kommentar 20. Januar

Seit Beginn des Ukraine-Krieges lese ich sehr intensiv die Berichte über die deutschen Rüstungslieferungen in die Ukraine. Nur ein einziges Mal habe ich das Wort „gekauft“ gelesen, - in allen anderen Berichten nur die Worte „ Waffen geliefert, geschickt, unterstützt, getauscht, überführt, ab gegeben“, usw. Wer bezahlt all diese deutschen militärischen Hilfen für die Ukraine und welche Euro-Beträge sind dafür notwendig?

Dieter Haberl

Eching

Der Ex-Juso Scholz hat bewirkt, dass ich jetzt mit 80 Jahren verstehe, was mein 1960 verstorbener oberpfälzer Großvater immer meinte: Die Sozis sind die fünfte Kolonne aus Moskau.

Wolfgang Pfeffer

Mittenwald

Franz Josef Strauß, der den 2. Weltkrieg in Russland erlebt und mit viel Glück überlebt hat, war kein Freund des Kommunismus. Er war sich aber bewusst, dass man mit den Mächtigen diplomatisch verhandeln muss, um etwas zu erreichen. Im UkraineKrieg kann es keine Sieger geben, er muss so schnell wie möglich beendet werden.

Sebastian Springer senior

Schalldorf

Putin und seine Handlanger sind inzwischen gut einzuschätzen, auch hinsichtlich der Auswirkungen der inzwischen deutlich spürbaren Sanktionen. Diese Band fürchte ich nicht. Ich habe aber ein zunehmendes flaues Gefühl im Magen, wenn ich sehe, wie Kanzler Scholz agiert oder besser gesagt, laviert. Eine Führung mit einem klaren Ziel kann ich nicht erkennen; es überwiegt immer mehr der Eindruck eines hasenfüßigen Wurstelns mit immer neuen Ausreden, womit er sich nun in eine Sackgasse laviert hat. Nicht zuletzt hat er das Ansehen Deutschlands beschädigt. Zeitenwende - Führungsanspruch - von wem? Scholz sagt nicht, was seine wahren Beweggründe sind und was seine klaren Ziele; kein Anführer agiert so. Ein solch’ schwacher Kanzler in diesen schwierigen Zeiten - das macht mir Angst.

Wolfgang Gebhardt

Mammendorf

Leserbriefschreiber Herr Kammermeier hat natürlich Recht auf eigene Meinung. Hinsichtlich unseres derzeitigen Bundeskanzlers, dessen er sich schämt, wäre ich geneigt, diesem zuzugestehen, dass er schließlich die Umfragen kennen dürfte, nachdem soviel mir bekannt ist, ziemlich jeder zweite Bundesbürger Lieferung von schweren Kampfpanzern der geforderten Kategorie skeptisch betrachtet, oder ablehnt. Was mich ein wenig an der ganzen Sache stört: Man könnte in puncto Wahrung der Form diplomatisch um dieses oder jenes auch bitten. Anstatt Forderungen, oder ständigen Vorwürfen den Vorzug zu geben. Die nächste Überlegung, Herr Kammermeier: Zuerst Kampfpanzer – alles recht und schön. Sollte hinsichtlich deren Kriegseinsätzen geeignetes Personal fehlen, bzw. ausfallen oder knapp sein? Sind Sie (oder Gleichgesinnte) dann auch so schnell bei der Sache, mit fliegenden Fahnen dort hinzueilen? Auch weiß ich nicht, falls Sie Kinder haben, könnten /wollen diese dann zu den Waffen greifen? Sind das nicht schwierige Fragen, auf die es keine Antworten „richtig „ oder „falsch“ gibt(?)meiner Meinung nach, als Mutter von vier Söhnen. Hinterher ist man immer schlauer.

Annemarie Reif

Markt-Indersdorf

Herr Scholz weiß wohl, egal wo ein Panzer herkommt, mit einem Tausendstel der Anschaffungskosten kann man Panzerfahrzeuge dauerhaft unbrauchbar machen. Das wissen alle findigen Russen. Wenn der ukrainische Präsident sich welche wünscht, sollte man sie liefern. Sie sichern hierzulande Arbeitsplätze. Kriegsentscheidend werden sie niemals sein.

Georg Lohmann

Bad Tölz

Haben wir aus der Geschichte denn gar nichts gelernt? Vor 85 Jahren hieß die Devise, mit der wir verführt wurden: Wir Deutsche brauchen Lebensraum im Osten! Außerdem müssen wir dem Diktator und Despoten Stalin Einhalt gebieten. Heute wird uns gesagt: Putin darf den Krieg mit der Ukraine auf keinen Fall gewinnen! Aus USA kommen Töne wie: Russland muss so besiegt werden, dass es nie mehr in der Lage sein wird, eine kriegerische Auseinandersetzung mit dem Westen zu suchen. Wieder handelt es sich darum, einem Diktator und Despoten Einhalt zu gebieten. Dieses Mal heißt er Putin. Deutschland wird von unseren europäischen „Freunden“genötigt, Kampfpanzer zu liefern und sich damit an die Spitze der Feinde Russlands zu setzen. Wie der Krieg mit der Sowjetunion vor 80 Jahren ausgegangen ist, dürfte bekannt sein! Jetzt sind wir wieder so weit. Der Hunger der ukrainischen Machthaber dürfte so schnell nicht zu stillen sein! Jetzt kommen Kampfpanzer, dann Flugzeuge und wenn das nicht reicht möglicherweise Truppen, und die Amerikaner werden sich vornehm zurückhalten. Im Gegensatz zum 2. Weltkrieg verfügen die Russen dieses Mal über Atomwaffen, und die wird Herr Putin zweifellos einsetzen, bevor er klein beigeben muss, aber auch ohne diesen Einsatz wird die Ukraine am Ende so zerbombt sein, dass sich ein Leben dort nicht mehr lohnt! Aber wir Deutschen sind mehrheitlich so überzeugt von unserer Überlegenheit, dass wir wieder alles auf’s Spiel setzen wie vor 85 Jahren nach dem Motto: Deutschland, Deutschland über alles.

Prof. Dr. Albert Standl

München