Leserbrief zum Thema: Ringen um den Rundfunkbeitrag. Was versteht Herr Bellut (ZDF) unter Qualitätsniveau? Laufende Wiederholungen? Sendungen wie „Bares für Rares“ (auch schon im Abendprogramm)die, wie ein Leserbriefschreiber schon erwähnte, einem schon langsam auf den Senkel geht; oder die „Küchenschlacht“ welche von einer Kochsendung bei der man etwas lernen konnte und sollte, zu ein „Küchenchow“ herabgestuft wurde. Lehrreich ist diese Sendung schon lange nicht mehr! (von den 45 Minuten werden noch 20 Minuten vom reinen kochen gezeigt, der Rest ist neben dem notwendigen probieren des Testers nur belangloses Geplapper). Meint Herr Bellut mit Niveau vielleicht die Musiksendungen von Herrn Silbereisen (ARD) unter anderem „Schlagerchampions“, oder „Carmen Nebel“ (ZDF). Kann sein, dass die Zuschauerquote bei letzt genannten hoch ist, aber vermutlich nur deshalb weil auf den Konkurrenzprogramm auch nichts vernünftiges läuft (Wiederholung). Die Abendprogramme bieten im Wechsel bis 21:45 Uhr teils unterhaltsames, danach heißt es entweder Fernseher aus oder auf Netflix umschalten. Was mich gewaltig ärgert ist, dass die Zuseher aus unseren Nachbarländern, zum Beispiel Österreich, Schweiz unsere öffentlich-rechtlichen Sender kostenlos empfangen können. Wir zahlen also unsere Rundfunkgebühr für diese Zuseher mit. Wenn wir einen Sender von dort empfangen möchten, müssen wir zahlen, bzw. wir bekommen gar keine Berechtigungskarte, weil wir nicht im jeweiligen Land wohnen. Also, wenn für die öffentlich- rechtlichen Sender eine Rundfunkgebühr notwendig ist, dann bitte die Sendungen für das Ausland verschlüsseln, oder aber auch gleich verschlüsseln, dann kann, wer will, ARD und ZDF abwählen.

Burkard Möhring

Altomünster