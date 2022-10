Russen müssen Putin davonjagen

Marcus Mäckler: Sprengen die Russen einen Staudamm?; Politik 22./23. Oktober

Dieser Artikel erinnert mich unwillkürlich an die analoge Aktion der Royal Air Force (RAF) 1943 unter dem Namen „Operation chastise“ (Züchtigung). Da versuchte das RAF Bober Command in einer „Spezialoperation“ (zufällig wie Putin) die Talsperren Möhne, Eder, Sorpe, Lister und Ennepe zu zerstören, um damit den bösen Nazi-Bestien (meist Frauen, Kinder und Alte) ein Maximum an Schaden zuzufügen. Erfolg hatten sie nur bei der Möhne- und Edertalsperre, aber das kostete zwischen 1300 bis 2400 Menschen das Leben und verursachte enorme Sachschäden.

Der Unterschied zur Ukraine liegt auf der Hand, denn der Staudamm des Kachowka-Werks ist vermint! Da gibt es keinen Misserfolg! Leider deutet die Evakuierung von Cherson darauf hin, dass Putin es ernst meint. Wenn es dann passiert, werden nicht nur ein paar Prozent der Stromversorgung der Ukraine zerstört sein, sondern wieder viele viele Opfer zu beklagen sein und wenn die Putinsche Eskalation weiter geht, dann wird irgendwann in ein paar Wochen der künstlich herbeigeführte black-out in der Ukraine herrschen. Dann folgt ein neuer Flüchtlingstsunami aus der Ukraine und den haben dann hauptsächlich die Polen und wir zu verkraften!

Ob das möglich ist, wage ich zu bezweifeln, denn ich habe als 10-jähriger in dem Trümmerhaufen Berlin selbst erlebt, was es heißt keinen Strom, kein Wasser, keine Nahrung und kein Brennmaterial zu haben! Unsere Luxusverwöhnten Bundesrepublikaner werden das wohl kaum bewältigen. Alte und Kranke hatten 1945 keine Chance zum Überleben, sie starben einfach still wie eine Kerze ausgeht und niemand kümmerte sich darum. Wenn die Russen, das russische Volk sich nicht selber hilft und rechtzeitig den Herrn Putin davonjagt, kann das kein gutes Ende nehmen, auch für uns. Hoffentlich behalte ich unrecht.

Hans Wirtz

Neubiberg