Russische Exilregierung?

Putin hat klare Kriegsziele; Leserforum 21. Februar, Georg Anastasiadis: Wagenknechts falsche Friedensfreunde; Noch immer ungläubig in der neuen Realität; Kommentare 22. und 24. Februar, Noch kein Frieden in Sicht; Titelseite 24. Februar

Am 24. Februar jährt sich zum 81. Mal, das mein Onkel halb verhungert und erfroren in Russland ums Leben gekommen ist. Ein Opfer von Millionen für einen sinnlosen Krieg. Wer hätte gedacht, dass in einer aufgeklärten Zeit schon fast vor unserer Haustür, wieder ein Krieg entbrannt ist. Das Waffen zur Abschreckung notwendig sind, ist nun mal Tatsache.

Aber einen sinnlosen Krieg zu beginnen, ist nicht der Wille des Volkes. Die nachfolgenden Generationen, können auch nichts dafür, wenn früher Unrecht geschehen ist. Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut für den Umgang miteinander, Putin hat sie endgültig verspielt. Der Ukraine-Krieg wurde von einem Despoten angezettelt. Sein Krieg hat keinerlei Berechtigung, und es gibt auch keine Rechtfertigung dafür.

Sebastian Springer senior

Schalldorf

Das Manifest für den Frieden von Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer bietet keine Lösung zur Beendigung des Leids der ukrainischen Bevölkerung an. Die ablehnende Haltung zur Lieferung von Waffen ist löblich, diese dienen ja der Tötung von Menschen. Nur: In diesem Fall verteidigt sich die Ukraine mithilfe des vom Westen gelieferten Kriegsmaterials gegen die Angriffe Russlands. Dieser Aggression muss entschieden entgegengetreten werden. Daher sollte sich die Petition gegen Russlands Präsidenten Putin richten und ihn auffordern, sofort mit dem Krieg aufzuhören. Er ist der Kriegstreiber und Kriegsverbrecher. Damit wäre auch den rechtsextremistischen Anhängern der Boden entzogen, denn sie verhalten sich wie die fünfte Kolonne Moskaus. Es wird davon gesprochen, dass bei einem Angriff auf die Krim Putin zum maximalen Gegenschlag ausholen könnte. Aber die Krim gehört zur Ukraine und wird widerrechtlich von Putins Truppen besetzt. Statt die Friedenskundgebung vor dem Brandenburger Tor abzuhalten, wäre die russische Botschaft der geeignetere Ort.

Andreas Meißner

Tutzing

Im Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Exilregierungen gegründet, so für Belgien, Dänemark, Frankreich, Jugoslawien, Niederlande, Polen und Tschechoslowakei. Sie vertraten teils besetzte, teils kriegführende Staaten als Gegenregierungen. Wer weiß, vielleicht bilden die vor der Einberufung in die russische Armee geflüchteten Russen auch eine Exilregierung. Gegen solch eine russische Exilregierung kann selbst Onkel Putin mit Kanonen und Panzern schlecht ankämpfen. Der Westen würde einer solchen Exilregierung bestimmt dabei helfen.

Dr. Walter Gränzer

Attenkirchen

Das ewig lange Zögern bei den Waffenlieferungen an die Ukraine erklärte Scholz mit er lasse sich nicht „kirre machen“ von Kommentaren. Fakt ist aber, wie es Georg Anastasiadis richtig feststellte: „Bis heute stolpert Berlin seiner selbst ausgerufenen Zeitenwende hinterher“. Das gilt nicht nur für die Unterstützung der Ukraine, das gilt für fast alle Ministerien. Nach der ehemaligen Verteidigungsministerin Lamprecht, die Scholz als sehr starke Frau bezeichnet hatte, die aber absolut nichts an Fortschritt für die Bundeswehr erreichte, steht nun Innenministerin Faeser im Zentrum der Kritik, die Scholz ebenfalls als starke Frau lobte. Die ständig steigenden Streitigkeiten zwischen den Ampelkoalitionären lassen Zuversicht aufkommen, dass die Zeit dieser Bundesregierung bald endet, frei nach Lindners Spruch: „Lieber nicht regieren, als schlecht regieren“.

Rainer Lau

Urspring

Vor einiger Zeit kursierte ein Bild aus einem Video über den Krieg in der Ukraine, in dem der Volltreffer der ukrainischen Armee auf einen russischen Panzer gezeigt wurde. Es gab eine mächtige Explosion, der Turm wurde abgesprengt und flog meterhoch durch die Luft. Ein Erfolg der Verteidiger, zweifellos. Aber macht sich irgendwer Gedanken über das Schicksal der jungen Soldaten in dem Panzer? Wenn sie großes Glück hatten, waren sie sofort tot, ansonsten wurden sie lebendig gebraten und verkocht. Dieses Schicksal teilen zu tausenden die Kameraden auf beiden Seiten des Krieges, den der durchgeknallte und gewissenlose Potentat im Kreml angezettelt hat, mit freundlicher Unterstützung des orthodoxen Patriarchen. Bei allen wohlmeinenden Reden und Beteuerungen der Politik und allen Presseberichten, die Würdigung (nicht die Schilderung!) der Situation bei den Kämpfern an der Front kommt mir entschieden zu kurz.

Und immer wieder die alte Weisheit: Der König verliert den Krieg, der General verliert die Schlacht, der Soldat verliert sein Leben.

Ulrich Hagemann

Allershausen