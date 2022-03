Russlands Krieg gegen die Ukraine

Georg Anastasiadis: Deutscher Egoismus getarnt als Mitgefühl; Kommentar, Folgen des Überfalls auf die Ukraine; Leserforum 22. März

Treffender könnte man das gegenwärtige Verhalten der Ampel-Regierung nicht bezeichnen. Als ob sich diese Regierung nach dem Appell des ukrainischen Präsidenten vor dem Bundestag nicht schon genug blamiert hätte, als sie danach zur Tagesordnung überging, ohne über diese aufwühlende Rede eine parlamentarische Debatte über das Für und Wider der Bitten von Selenskyj zu führen.

Es war keine Sternstunde unserer verantwortlichen Politiker. Und nach der bemerkenswerten Rede von Kanzler Scholz vom 27. Februar, bei der er wirklich Kanzlerformat bewies, hätte man erwarten können, dass diese Regierung den neuen Kurs, der eine Zeitenwende einleitete, konsequent fortführen und vor allem auch die Weichen in Richtung einer völligen Loslösung von russischen Energielieferungen stellen würde. Es ist, wie zu Recht geschrieben wird, ein erneutes Wegducken vor der Realität mit fatalen Folgen nicht nur für die direkt Betroffenen des russischen Vernichtungskrieges, sondern infolge dieses Nichtstuns aus Egoismus heraus langfristig auch für unsere Bürger selbst.

Traurig genug ist die Tatsache, dass unsere Politiker nichts aus der Geschichte gelernt haben. Zeigt nicht die zögerliche Haltung des Westens nach der russischen Annexion der Krim 2014 gewisse Parallelen zur Appeasement-Politik gegenüber den Aggressionen Hitlers, die dessen Machthunger gesteigert und letztlich zum 2. Weltkriegs geführt hatte?

Gerhard Banholzer

Oberndorf

Den zutreffenden Kommentar von Georg Anastasiadis sollten die Putinversteher und Bedenkenträger gegenüber allzu harschen westlichen Reaktionen auf Putins Vernichtungskrieg unter den Leserbriefschreibern dieser Zeitung genau lesen. Tatsächlich hat Putin nicht nur die Ukraine überfallen, sondern Europa und damit auch Deutschland.

Sein verbrecherischer Krieg richtet sich nämlich auch gegen die seit dem Ende des Kalten Kriegs bestehende europäische Friedensordnung, zu der nicht nur die Respektierung der Souveränität und territorialen Integrität der Staaten, sondern auch Freiheit und Demokratie gehört. Es sind die Ukrainer, die dieses Europa mit dem Einsatz von allem, was sie haben, verteidigen gegen ein Russland, das Europa offenbar wieder ins 17. oder 18. Jahrhundert zurückwerfen will.

Angesichts der immer noch vorhandenen deutschen Zurückhaltung, die Ukraine in ihrem Überlebenskampf ohne Wenn und Aber uneingeschränkt zu unterstützen, sei gesagt, dass unser ständiges Mantra „Nie wieder“ hohl ist, denn jetzt ist wieder! Uneingeschränkte Unterstützung beinhaltet daher nicht nur humanitäre Hilfe, sondern vor allem auch einen kompletten Stopp von russischen Öl- und Gaseinfuhren sowie militärische Unterstützung. Und was Letzteres angeht, so ist es auch nicht angeraten, dass die Bundesregierung bei jeder Gelegenheit versichert, dass der Westen militärisch nicht in den Krieg in der Ukraine eingreifen wird, denn das gibt Putin doch nur die Gewissheit, sein Mordwerk ungehindert fortsetzen zu können.

Sollte sich Deutschland nicht uneingeschränkt zur Ukraine bekennen, dann könnte es neben Russland, das aus der Ukraine nicht mehr heil herauskommen wird, einer der großen Verlierer von Putins Vernichtungskrieg sein. Nachdem Deutschland jahrelang die berechtigten Bedenken unserer osteuropäischen Partner gegen Nord Stream 2 ignoriert hat und sich bei der Energieversorgung leichtfertig in Putins Hand begeben hat, habe ich auch kein Verständnis für unser eigensüchtiges Lamentieren über die nun steigenden Energie- und Heizkosten. Stattdessen sollten wir Deutschen endlich die Lektion lernen, die die Ukrainer der Welt gerade erteilen. Slava Ukraini!

James Siever

München

Es könnte sich in der Summe ein Erfolg von Wirtschaftssanktionen, UN-Ächtung, Waffenlieferungen und jetzt auch Nato-Drohung abzeichnen. Die Leidens- und Zerstörungsbilder schreien nach Beendigung des Überfalls! Amerikas Präsident Biden hat nun selbst mit Bundeskanzler Scholz, Präsident Macron, Premier Johnson und Präsident Draghi telefoniert. Er will in dieser Woche mit den führenden Nato-Verbündeten zusammentreffen. Damit wird größtmöglicher Druck, der ohne militärisches Eingreifen von außen auskommt, auf den Aggressor Putin ausgeübt. Der russische Präsident nimmt die Macht der EU alleine noch nicht für voll, respektiert aber sehr die Weltmacht Amerika und deren überlegene Waffengewalt, wenn unter dieser Führung die Nato stark auftritt. So könnte die hochbrisante Situation für die Existenz Europas durch Vernunft, ohne den von Putin angedeuteten Waffengang mit „allen Mitteln“, entschärft werden. Bestehen bleibt dann noch das Dunkelfeld über die folgenden Abmachungen zum russischen Rückzug, ohne dass der Autokrat Putin „sein Gesicht verliert“. Er wird wohl stur auf Gebietsabtretungen der Ukraine mit russischstämmigen Mehrheiten beharren. Würde dazu Präsident Selenskyj bereit sein? Russland könnte wieder an Renommee gewinnen, wenn es die Umstellung auf Demokratie schaffte.

Dr. Friedrich Wambsganz

Uffing

Ihr Artikel ist in der Sache ganz hervorragend und pointiert, eine mustergültige, prägnante Zusammenfassung der Problematik. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn Sie und Ihre Kollegen schon früher so deutlich auf die notwendige Vorgehensweise hingewiesen hätten. Ich habe schon seit einiger Zeit an hochrangige Politiker und Journalisten geschrieben und so wie Sie argumentiert.

Nach meiner Beobachtung wird bei den Diskussionen über einen sofortigen radikalen Stopp der russischen Gas- und Öleinfuhr überhaupt nicht erörtert, dass nach den Stellungnahmen von Finanzexperten zu erwarten ist, dass ein solcher Stopp im Zusammenhang mit den bestehenden Sanktionen voraussichtlich nur wenige Wochen oder Monate notwendig wäre, weil dann das russische Finanzsystem kollabieren würde und Russland zahlungsunfähig wäre, mit der Folge, dass der Krieg mangels Geld beendet werden müsste und Putin als Verlierer und Zerstörer Russlands von oppositionellen Kräften und von einer aufständischen Bevölkerung aus dem Amt entfernt werden könnte.

Nach den Äußerungen von Habeck und anderen Politikern und auch sachverständigen Personen könnte die Energieversorgung während dieser wenigen Monate ohne die befürchteten massiven Folgen aufrecht erhalten werden. Habeck bekundete am 3.3.22: „Selbst für den Fall, der nicht eingetreten ist, dass Russland die Gasversorgung reduziert oder ganz einstellt“, ist die Versorgung mit Erdgas sichergestellt. Auch durch die strategische Öl-Reserve stehe Deutschland bereits auf der sicheren Seite. Habeck sagte bei Lanz am 10. März 2022 im Widerspruch zu seine früheren Äußerungen: „Hier geht es nicht um etwas weniger Komfort, sondern um eine massive gesellschaftliche Krise, die sich in wirtschaftlichen Schäden in allen Ebenen der Gesellschaft zeigen wird - und das für drei bis vier Jahre“, führt Habeck aus. „Ich bezweifle, dass wir das durchhalten.“ Auch bei Anne Will sprach Habeck davon, dass die Energiemangelsituation mit den schweren Schäden für Deutschland möglicherweise mehrere Jahre durchgestanden werden müsse. Er bekundete aber in der gleichen Sendung, dass Deutschland einen Energiestopp seitens Russland aushalten werde. Diese Äußerungen Habecks zeigen, dass er überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass ein totaler Abnahmestopp russischer Energieträger nicht drei bis vier Jahre, sondern allenfalls drei bis vier Monate durchgehalten werden müsste. Ein sofortiger Bezugsstopp ist also unerlässlich, um das Leid der Menschen und die vorsätzliche und rücksichtslose Zerstörung der Städte und Infrastruktur so schnell wie nur möglich zu beenden. Die Aufwendungen der Länder, die nach Kriegsende die Ukraine und ihre Menschen in ihren Fluchtorten finanziell unterstützen müssen, würden dann auch nicht uferlos anwachsen. Wie Migrationsforscher Gerald Knaus gesagt hat, hat Aggressor Putin auch das Ziel, durch die Flüchtlingsströme Länder in Europa zu destabilisieren. „Wenn wir das nicht schaffen, könnte das unsere Demokratie von innen zersetzen.“

Leider sind unsere Entscheidungsträger zu mutlos um wenigstens einen teilweisen Energiestopp (Öl, das ersatzweise binnen kurzer Zeit mit allenfalls etwas erhöhten Preisen beschafft werden könnte) vorzunehmen. Nicht einmal sind sie bereit, irgendeinen Energiestopp anzudrohen, obwohl Putin, der die Einnahmen aus den Lieferungen unbedingt benötig, seinerseits unverfroren einen Lieferstopp in den Raum stellt.

Stattdessen malen die Politiker ein Schreckensszenario an Wirtschaftsschaden an die Wand, sodass die Bevölkerung/Wähler noch weniger bereit sind, auch nur geringe Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Es bräuchte einen starken Kanzler, der auf den Ernst der Folgen eines Sieges Putins hinweist. Er müsste nicht unbedingt eine Ansprache wie Churchill (blood, sweat, tears) halten. Man sollte auch bedenken, dass Putin bei einem Obsiegen seines verbrecherischen Vorgehens aus Rache den Ländern, die Waffen gegen ihn geliefert haben, den Gas- und Ölhahn zudrehen würde, zumal er dann nach dem beendeten Militäreinsatz nicht mehr so dringend Geld benötigen würde.

Ich würde es für wichtig halten, dass Sie die Leserschaft mit weiteren Artikeln aufklären würden, wie wichtig ein Energiestopp im ureigensten Interesse der Deutschen ist. Es sollte ja keiner statt eines Verzichtes auf materielle Bedürfnisse über kurz oder lang seine Angehörigen in den blutigen Krieg schicken oder selbst in den Kampf ziehen müssen. Nochmals vielen Dank für Ihren tollen Artikel!

Rudolf Halder

Wolfratshausen



Gerd Schröder ist ein waschechter russischer Oligarch. Ein Putin - Jubler und Nutznießer von Putins Gnaden. Ein deutsches U Boot zur Bekämpfung der Demokratie. Bevor wir also allen russischen Oligarchen die Schiffe entziehen und ihre Konten sperren, sollten wir zuerst mal unsere Hausaufgaben machen und Herrn Schröder die Kreditkarten und die Fluglinien sperren. Denn aus deutscher Sicht schadet dieser Herr der Ukraine mehr als jeder russische Oligarch. Solange wir ihn nicht boykottieren, tötet er für uns mit.

Michael Maresch

München



Ein Importstopp von fossilen Energie wird Putin nicht davon abhalten, den Krieg in der Ukraine so lange fortzuführen, bis er seine Ziele erreicht hat. Das geforderte „Opfer“ bringt also nichts, außer erheblichen Schaden für die Wirtschaft und die Bevölkerung. Nur um moralisch in der Weltöffentlichkeit gut dazustehen, ist der Preis zu hoch, vor allem weil das 0pfer nicht zielführend ist. Unterbrochene Lieferketten, leere Regale in den Supermärkten, anwachsende Arbeitslosenzahlen, kalte Wohnungen und stillgelegte Produktionsstätten helfen der Ukraine nicht. Was wir tun können und sollen, ist den Geflüchteten helfen. Die Aufgabe ist gewaltig und wir können es schaffen. Aber nicht vor dem Hintergrund einer Mangelwirtschaft. Ansonsten wird die Hilfsbereitschaft schnell enden. Und dann ist niemandem geholfen.

Ernst Siebeneicher-Hellwig

Dachau