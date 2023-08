Scheuers selbstherrliche Entscheidung bei der Maut

Maut: Schadenersatz von Scheuer?; Politik 1. August

Bei der Einführung einer Maut sind drei Teilaufgaben zu erledigen. Erstens die Erfassung der Fahrzeuge auf der Mautstrecke (Autobahn).

Zweitens die Erfassung der zurückgelegten Wegstrecke der einzelnen Fahrzeuge.

Drittens die Ermittlung des zu zahlenden Betrages abhängig vom Tarif und im Anschluss daran ist der Zahlungsverkehr sicherzustellen. Es dürfte klar sein, dass für eine gute Verkehrspolitik Daten benötig werden, um die begrenzten Ressourcen sinnvoll einsetzen zu können. Warum werden die Daten der Teilaufgaben eins und zwei nicht erfasst und in einer zentralen Datenbank gespeichert? Der Verkehrsminister hat dann eine solide Basis für Entscheidungen. Bundesweit ist das sicher eine Mammutaufgabe und dauert Jahre. Warum zahlt man offensichtlich 250 Millionen ohne Gegenleistung? Ohne die Details zu kennen, die zuvor genannten Arbeitspakete waren sicher in den 250 Millionen enthalten. Das ist keine Maut light, sondern sinnvolle Verkehrspolitik. Ich kann mir nicht vorstellen dass die EU mitredet wie wir in Deutschland, die Verkehrspolitik, keine Mautpolitik, gestalten. Der Verkehrsminister sollte keinen Wahlkampf betreiben, sondern das Beste aus der verfahrenen Situation machen, indem er mit den Betreibern in dieser Richtung verhandelt. Das Thema, Aufzeichnung der Verkehrsströme, kommt früher oder später sowieso auf den Tisch. Je später wir anfangen, desto teurer wird es.

Dieter Baust

Riemerling



FDP-Bundesverkehrsminister Wissing will prüfen, ob man Ex-Verkehrsminister Scheuer für die 243 Millionen Maut Kosten in die Verantwortung nehmen kann, Landtagswahl in Bayern und Hessen hin oder her. Der Bundesrechnungshof ist mit Sicherheit in der Lage, welche Minister in den letzten 25 Jahren Millionenbeträge, auch weit höhere als der Scheuer, in den Sand gesetzt haben. Da sollte Minister Wissing den Ball ganz flach halten. Nicht, dass er auf das politische Finanzfass den Deckel nicht mehr drauf bekommt. Minister Wissing bzw. Minister Lindner sollten doch auch die Foto-Aufträge der Minister-Damen von den Grünen für Ihr persönliches Styling und Qutfit prüfen. Frau Lemke 150 000 Euro, Frau Baerbock 136 552 Euro pro Jahr. Diese Beträge wurden für Porträtfotos abgerechnet. Verdienen die beiden Damen so wenig, dass der Steuerzahler jetzt auch noch die Frisuren, das Make-up, die Fingernägel für ihr Livestyle-Politiker-Aussehen bezahlen müssen?

Die Macht des persönlichen Outfits muss schon gezeigt werden, inbegriffen die Macht der persönlichen Arroganz. Kleider machen Leute, aber noch lange keine Fachleute in ihren Ämtern. Nächste Überschrift für die Medien: Foto-Aufträge: Schadenersatz von Lemke und Baerbock.

Josef Reischl

Schönau

Abwegig wäre es in der Tat, einen Anspruch der Steuerzahler und Bürger nicht zu prüfen, nur weil Scheuer CSU-Mitglied ist und Bundesminister war. Als solcher ist er nicht nur seinem Amtseid verpflichtet, sondern auch einer besonderen Sorgfalt beim Abschluss von Verträgen im Ministeramt. Insbesondere dann, wenn es um einen Vertragsinhalt geht, der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht rechtlich abschließend vom EuGH entschieden wurde. Er war weder zu diesem Zeitpunkt zwingend, noch sinnvoll und schon gar nicht angezeigt, da verbindliche Schadensersatzklauseln im Vertrag vereinbart worden sind, für die die öffentliche Hand – also die Summe der Steuerzahler – im Zweifel haftet und herangezogen werden kann. Insoweit war es nicht nur fahrlässig, sondern bei absehbaren Beträgen in mehrfach 6-stelliger Millionenhöhe grobfahrlässig, als Minister derartig rechtsunsichere Verträge zu Lasten der Steuerzahler und Bürger verbindlich abzuschließen, ohne die letztinstanzliche und anhängige EuGH-Entscheidung abzuwarten.

Mich erinnert das an einen Spieler im Casino, der Kraft eigener Entscheidung, trotz vernehmbarer Warnungen vor diesem Schritt zu diesem Zeitpunkt alles auf eine Karte setzt – und alles verliert. Wäre es sein Geld, kann der Spieler das machen, aber nicht als Bundesminister im Amt, der öffentliche Gelder der Steuerpflichtigen zum Spielen einsetzt. Das ist für mich in Bezug auf einen Minister in der Bundesregierung eine grobe Verletzung der gebotenen Sorgfaltspflicht und des Amtseides sowie eine völlige Selbstüberschätzung der Aufgaben und Vollmachten eines Fachministers der Bundesrepublik Deutschland.

Die abschließende, rechtliche Entscheidung war anhängig und der EuGH hatte noch kein Urteil gefällt. Der grundsätzliche Sachverhalt Ausländermaut war erkennbar in dieser Form nicht EU-rechtskonform. Der Minister wurde ausdrücklich davor gewarnt, wegen des schwebenden Verfahrens den Vertrag verbindlich vor einer Entscheidung des EuGH abzuschließen – selbst von den österreichischen Vertragsparteien.

Als Minister musste er sich der Tragweite und den möglichen Konsequenzen bei objektiver Einschätzung absolut bewusst sein. Trotzdem hat er sich über alle Bedenken hinweggesetzt und zulasten der öffentlichen Hand eine selbstherrliche Entscheidung getroffen.

Deshalb ist es mehr als richtig und im Sinne der Steuerzahler dringend angezeigt, diese Vorgehensweise eines Bundesministers rechtlich durch externe Gutachten abklären zu lassen.

Der Steuerzahler und Bürger hat ein Recht, dass der Vorgang rechtlich durch Gutachter geklärt und bewertet wird sowie im Zweifel dann auch, dass Regressansprüche gegen den Minister a.D. durchgesetzt werden.

Heimo Kandler

Wartenberg