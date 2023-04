Schlechte Noten für die Ampel

Georg Anastasiadis: Die Ampel ist bankrott; Kommentar 21. April

Eine hervorragende – wenn auch bedrückende – Analyse der politischen Lage Deutschlands. Um das Allerschlimmste für unser Land und seine Partei zu verhindern, hätte FDP-Chef Lindner jetzt die Reißleine ziehen müssen (Ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende) und nicht in die Retterrolle des Insolvenzverwalters abtauchen dürfen. Damit verliert er endgültig Achtung und Vertrauen der Bürger jedweden Geschlechts. Die Wende von der Kanzlerwende ist dringend geboten.

Jakob Geltinger

München

Die Kommentare von Herrn Anastasiadis schätze ich am Merkur. Verwundert bin ich, dass bei seinen ansonsten guten Argumenten bezüglich Wärmewende die zentrale Rolle von Wolfgang Schäuble unerwähnt bleibt. Der im Verlieren geübte Herr Laschet ist selbst Opfer von Schäubles Fantasien geworden, genau so wie Söder, den Schäuble um alles in der Welt verhindern wollte. Es war Schäuble, dem der Wille der Mehrheit der Bevölkerung völlig egal war; Hauptsache: Herr Söder wird nicht Kanzlerkandidat. Mit einem Kanzler Söder hätten die Deutschen viele ihrer derzeitigen Probleme nicht bekommen.

Axel Stark

Gmund

Die Ampel ist bankrott. Recht hat er. Hierzu passen die (flehentlich?) erhobenen Arme des Herrn Lindner nebenan, denen ich die Unterschrift geben würde: „Oh Herr, lass Hirn regnen!“ Das ist die schlechteste Regierung der BRD seit ihrer Gründung. Sie wird Deutschland nachhaltig beschädigen. Die von der Ampel bisher getroffenen Entscheidungen auf dem Energiesektor sind eine Katastrophe für unser Land. Es fehlt ihnen komplett an Realisierbarkeit. So taucht plötzlich allenthalben Wasserstoff als neue Wunderwaffe auf. Wo soll der herkommen? Wie transportiert werden? Eigenes förderungswürdiges Methan mit Fracking zu fördern ist verpönt: angeblich Gefahr fürs Trinkwasser und für die Bodenstabilität. Da holt man sich lieber per LNG-Frachter und Terminal teueres Frackinggas aus den USA oder sonst wo her - sollen die doch schauen, wie sie mit den behaupteten Effekten zurechtkommen… Kernenergie? Ich bin in Reaktorphysik in Stuttgart promoviert. Ist gut für die Ukraine, stehen ja dort schon (Habeck), nur nicht hier in Deutschland. Neue Reaktortypen der 5. Generation erforschen? Nur nicht in Deutschland, da muss der Herr Professor schon nach Kanada mit seinem Team. Der Dual Fluid Reaktor kann den Brennstoff aus Leichtwasserreaktoren (die bei uns jetzt alle abgeschaltet sind) nutzen und das Entsorgungsproblem lösen. Fachleute schätzen, dass man in einer Dekade diesen Typ entwickeln kann, nur nicht hier in Deutschland, weil wir die Forscher nicht unterstützen. Wie heißt es so schön bei Heinrich Heine? „Denk’ ich an Deutschland in der Nacht…“

Dr.-Ing. Bernd F. Müller

München