Schmierentheater

Christian Deutschländer: Nackt im Maximilianeum; Kommentar, Die Zeugin mit der Maske schweigt; Bayern 28. Juli

Vor nicht allzu langer Zeit entnahmen zwei Studentinnen aus Olching einem Container für abgelaufene Lebensmittel Ware, dessen Wert wohl im einstelligen Eurobereich lag. Doch schon hatten sie die Staatsanwaltschaft München II im Nacken - rasch, resolut, rigoros. Im Fall der Andrea Tandler geht es ziemlich sicher um 48 Millionen. Die juristische Aufarbeitung ist hier offenbar zimperlich und zögerlich, man lässt sich durch eine Mixtur aus Schmieren- und Kasperltheater veräppeln. Wer zu einer Verhandlung im Bankräuber-Look erscheint, mit Baseball-Cap, Maske und Sonnenbrille, zeigt damit nur seine unredlichen Absichten und seine Beweisführungsnot. Objektives Fazit: Das Verhalten von Andrea Tandler ist in Kooperation mit ihrer Komplizin Monika Hohlmeier und den juristischen Verdrehungskünstlern Sauter und Nüßlein ein gezielter Handkantenschlag gegen jegliches Rechtsempfinden. Der Vergleich zum Fall Olching bestätigt eine uralte These: Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.

Walter Krause

Pöcking

Was war das für ein dramatisches Theater, was diese raffgierige Person im Untersuchungsausschuss veranstaltet hat. Ich wünsche mir nur, dass dieses Geld der Dame kein Glück bringen soll. So viel sogenannte Provision für mangelhafte Ware zu kassieren ist mehr als anständig. Ich stelle mir die Frage, wer hat da noch alles mitkassiert, Sauter, Tandler und Co.? Es hat sich wieder einmal gezeigt das ein Untersuchungsausschuss so gut wie nix bringt. Die CSU hat sich relativ ruhig verhalten. Die SPD und die Grünen zuruhig, und die Freien Wähler von den hörre ich nix. Den Kommentar von Herrn Deutschländer im Merkur finde ich besonders gut. dem ist nichts hin zu zufügen.

Detlef Schad

München

Der Auftritt von Andrea Tandler vor dem U-Ausschuss ist charakterlos, arrogant, ignorant und feige. Es macht mich fassungslos und das Schlimmste ist, der U-Ausschuss ist machtlos. Da sind eindeutig zu große Schlupflöcher in der Gesetzgebung.

Claudia Huber

München

Die Geschäftsfrau mit Münchner Adresse und einem „Kostüm“ wie aus einem drittklassigen Schmierentheater versucht zu verbergen, was vermutlich besser verborgen bleiben soll - also nicht nur die äußere Erscheinung, sondern auch die inneren Beweggründe, die „G’schäftl“, die näheren Umstände, die Helferleins und -Helferleinenen, den „Reibach“ und so manches mehr. Alles in allem eine „Lupenreine Geschäftemacherin“, wie sich das für einen „ehrbaren Kaufmann“ so ziemt. Warum bei all dieser Seriosität einer Münchner Geschäftsfrau eine Verkleidung notwendig ist, wenn man sich der Öffentlichkeit zeigt - man weiß es nicht! Herrn Rinderspacher ist zuzustimmen, wenn er diese „schweigende Erscheinung“ kommentiert. Herr Bausback hatte mit seiner pointierten Begrüßung absolut recht. Bleibt nur noch zu ergänzen: „Wer aus der Not anderer exorbitante Gewinne schlägt, erinnert mich zumindest an die Geldwechsler im Tempel von Jerusalem“ - Als „Tempelreinigung“ bezeichnet man eine Geschichte aus dem Leben Jesu, der „Geldwechsler und Händler“ aus dem Tempel betrieb. Wer aus einem Walfahrtsort in Bayern stammt, sollte die Geschichte kennen.

Heimo Kandler

Wartenberg