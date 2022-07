Schwächste und Mittelschicht

Claudia Möllers: Es geht um die blanke Existenz; Kommentar, „Die Armut steigt rasant“; Bayern 13. Juli

Kommentar und Artikel sind ärgerlich: Auch die Mittelschicht sei existenziell bedroht, heißt es. Nein, ist sie nicht. Selbstständige Handwerker, Diplomingenieure, Ärzte, Apotheker, Manager, Beamte des gehobenen und höheren Dienstes der öffentlichen Verwaltung, allesamt zur Mittelschicht gehörig (ich zähle mich nicht dazu), sind von Abstieg und Armut nicht betroffen bei monatlichen Bezügen zwischen 60 000 und 100 000 Euro.

Und die rührselige Story der Geldmangels wegen nur zur Hälfte bezahlten Miete ist so unglaubwürdig wie unrealistisch. Wer ändert denn schon den monatlichen Dauerauftrag dafür zeitweilig ab? Hilfe für die Schwächsten ja, Mitleid für die Mittelschicht nein.

Dr. Helmut Sperber

München

Gut, dass es die Tafeln gibt. Eine Einrichtung, die vielen in Not geratenen Menschen hilft. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft geworden, denn viele von uns leben im Überfluss. Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte sind vollgefüllt, mit schnell verderblicher Ware. Immer noch werden zu viele Lebensmittel mit abgelaufenem Datum entsorgt. Die Rendite muss stimmen und die Ware liegt im Regal, bis das Datum abgelaufen ist. Es wird Zeit, dass hier ein Umdenken erfolgt, statt entsorgen.

Teuerungen, wohin man sieht. Oft wird sich daran bereichert, und der Endverbraucher zahlt. Da gibt es Landsleute, die leben am Minimum und die Not wird immer größer. Unsere Armut steigt rasant an. Gehen wir heute einkaufen, merken wir, dass unser Geld immer weniger wird. Unsere Altersarmut geht in die Höhe. Wir fragen uns, wann erreicht uns diese programmierte Armut. Wann werden wir zu Tafelgängern. Im Wirtschaftswunderland geht es bergab und die Politik ist im Zugzwang, die steigende Inflation zu stoppen.

Horst-Georg Schieron

Rottach-Egern