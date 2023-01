Silvester-Krawall muss Folgen haben

Mike Schier: Verbote dort, wo sie angebracht sind; Kommentar, Immer wieder Berlin; Politik 3. Januar

Das Chaos in Berlin ist eine logische Folge der vor Jahren begonnenen Schwächung der Polizei, sowohl personell als auch was die Möglichkeiten der Ermittlung und Festsetzung von Straftätern angeht; letztendlich also der fehlende Rückhalt seitens der Politik und der Justiz. Der Trugschluss, alle Menschen zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft machen zu können, hat einen weiteren Beitrag dazu geleistet. Leider ist das alles Wasser auf die Mühlen der Extremen. Die einen wollen Recht und Ordnung, den anderen kommt ein inzwischen und offensichtlich wehrloser Staat höchst gelegen.

Frank Dietrich

München

Zum Thema Silvesternacht in Berlin: Ich bin echt geschockt, was in solchen Köpfen dieser Idioten vorgeht. Man kann nur hoffen, das Sie sehr hart bestraft werden. Streichungen etvler Hilfen wo es sehr weh tut. Bis zur Gefängnisstrafe. Die haben wahrscheinlich noch nie gearbeitet. Die würde ich gleich am nächsten Tag den Saustall aufräumen lassen unentgeltlich. Und am besten im Steinbruch arbeiten lassen früh aufstehen bei Wind und Wetter da werden überschüssige Kräte abgebaut. das würde abschrecken. Bei uns werden Straftäter oft zu milde bestraft und geschützt. (wegen schwerer Kindheit etc.) Da hilft kein nettes Zureden mehr.

Ulrike Barisch

Icking

Es ist so traurig und beschämend wie wenig Mitgefühl und Empathie diese dummen „Raketenfans“ an Silvester gegenüber Tieren und der Natur zeigen. Ganz zu schweigen gegenüber allen Einsatzkräften der Polizei etc. Tiere werden schwerst verstört, verletzt, die Natur und die Luft verpestet und diese ohrenbetäubenden Böller überhaupt in der heutigen Zeit in den Himmel zu jagen gehört ein für alle Mal verboten. Die Menschheit hat ihr Hirn anscheinend mittlerweile vollkommen verloren.

Carola Knopf

Grünwald

Brauchen wir dringend Böller und Raketen zur Begrüßung des neuen Jahres? Dem Kommentar von Mike Schier kann ich nur in Teilen Recht geben. Wer Rettungskräfte, Polizisten, freiwillige Helfer etc. mit Raketen und Böllern beschießt, egal in welchen Teilen der Republik, gehört strengstens bestraft wenn nicht sogar eingesperrt. Um die Täter zu ermitteln, müsste allerdings das Überwachungssystem durch Kameras und mehr Polizei generell angehoben werden. Eine Bewertung, wo und in welchen Städten und Gemeinden ein Böllerverbot erlassen werden soll, halte ich für nicht zielführend. Man kann Huglfing ja wohl kaum mit München oder Frankfurt vergleichen. Dies führt wieder nur zu einem Flickenteppich an Geboten und Verboten. Berlin war schon immer ein Schandfleck für sich und unser Deutschland und kann zu keiner Bewertung herangezogen werden. Auffallend bei allem ist doch, dass trotz ständigen Gejammers um hohe Inflation, Energiepreise, Benzinpreise etc. offensichtlich noch genug Geld zum Verballern da ist.

Hermann Sonnleitner

Wolfratshausen

Schon wieder wird erst mal beobachtet. Müssen eigentlich immer erst kleine und große Katastrophen passieren damit gehandelt wird. Die Knallerei an Silvester ist sicherlich ein schöner Brauch und wenn damit verantwortungsvoll umgegangen wird auch tolerierbar. Aber man sollte auch sehen, dass sich Rituale und Bräuche wandeln. Es gibt doch in unserem hochtechnologisierten Zeitalter andere Möglichkeiten als diese laute Knallerei. Zum Beispiel durch Lasershows die von den Städten und Kommunen veranstaltet werden könnten. Auch durch kontrollierte zentrale Feuerwerke kann man ein neues Jahr stimmungsvoll beginnen und sowohl die Müllberge als auch die Umweltbelastung reduzieren. Es muss doch nicht jeder einzelne die Luft verpesten und Geld - was angeblich niemand hat - verbrennen. Und was sagen eigentlich die sonst in erster Reihe stehenden Klimaaktivisten zu den ausufernden Aktionen? Von dieser Klientel gibt es erstaunlich wenig zu hören. Also liebe Regierung, Sie haben nun ein Jahr Zeit über Änderungen für Silvester 2023/24 nachzudenken, abzuwägen und zu beraten. Das müsste doch eigentlich reichen, um zu einer tragfähigen Entscheidung zu kommen.

Christiane Mahlich

Karlsfeld

Als ich die Schießerei auf meinem Balkon hörte, gab es für mich nur noch blankes Entsetzen: Hier wohnen viele Geflüchtete aus der Ukraine und dort wird militärmäßig geschossen.

Dorothea Seiferth

Krailling

In der Gewalt, die an Silvester in Berlin erschreckend zu sehen war, steckt ein Aggressionspotenzial. Diese Gewalt sucht sich seinen Weg - mit oder ohne Kracher. Dieser Exzess leitet die Blicke auf die realen Probleme der Jugend, allen voraus auf die Migranten und deren größtenteils gescheiterte Integration. Es gibt nicht nur Jugendliche, die sich öffentlichkeitswirksam der bedingungslosen Klimarettung versuchen zu opfern, sondern eben auch ganz andere Aggressionspotenziale in unserer Gesellschaft.

Markus Pfeffer

Pliening

Ich bin entsetzt über die Auswirkungen der Silvesterknallerei. Eigentlich habe ich mich gefreut, dass wieder die Möglichkeit besteht, an Silvester das neue Jahr mit Raketen zu begrüßen. Aber was sich da abgespielt hat, ist unfassbar. Es soll doch Spaß machen. Wenn es aber zu Aggressivitäten ausartet, dann sollte dies nächstes Jahr verboten werden. Außerdem habe ich kein Verständnis dafür, dass die Polizei angegriffen wird.

Marika Kosyk

Wolfratshausen

Gruppen junger Männer mit Migrationshintergrund machen also den überwiegenden Teil der Tätergruppe aus. Sind das die helfenden Hände und klugen Köpfe, die unser Arbeitsminister Heil so herbeigesehnt hat? Davon sind noch jede Menge unterwegs. Die muss man alle nur integrieren und fachlich weiterbilden, damit sie Steuern und Sozialabgaben zahlen können. Hut ab vor den vielen Migranten, die hier in diesem Land ihre (Bildungs-)Chancen nutzen und nutzen und dieses Land bereichern, auch kulturell und gastronomisch. Chaoten u d Faulenzer haben wir selbst genug, davon brauchen wir nicht noch mehr. Aber die dulden wir dann einfach auf Staatskosten.

Joseph Zenz

München

Alles wird man nicht verbieten können. Als Reaktion auf die Angriffe mit Böllern und Raketen auf Polizisten und Feuerwehr verlangt die Gewerkschaft der Polizei Berlin, mit einem weitgehenden Böllerverbot Ernst zu machen. Verstehen kann ich diese Forderung schon. Aber sie sollte sich doch zuerst auf die Brennpunkte Berlin, Düsseldorf, Bochum und Hagen beschränken. Gefährliche Böller mit hoher Sprengkraft sind doch bei uns schon seit langen Jahren verboten. Natürlich werden sie tausendfach im Ausland gekauft, oder übers Internet bestellt. Da hilft auch kein Verbot. Die Forderung eines völligen Verbots für private Feuerwerke ist wieder einmal völlig „deutsch“. Da muss dann die große Mehrheit wieder einmal das Fehlverhalten der Chaoten ausbaden. Ein großer Freund des Silvesterfeuerwerks bin ich jedoch sicherlich nicht, gerade im Hinblick auf unsere Haus- und Wildtiere. Einem Verbot von Böllern, die nur unnötig Krach machen und nicht nur die Tiere aufs Gröbste verschrecken, würde ich sofort zustimmen. Der Anblick von schönen Raketen, wenn auch nicht von mir selbst gezündet, erfreut mich jedoch schon, das muss ich zugeben. Als Alternative, wenn es wirklich zu einem Verbot für private Silvesterfeuerwerke kommen sollte, könnte ich mir folgendes vorstellen: Jede Gemeinde/Stadt ruft im Dezember für Spenden für ein Feuerwerk (Raketen) auf, das dann am Sylvester von geeigneten bzw. fachkundigen Personen gezündet wird. Unfälle, Belästigungen und grobes Fehlverhalten währen doch hiermit weitgehend ausgeschlossen. Ob dann, etwa in einer kleinen Gemeinde 100 oder nur zehn Raketen in den Himmel schießen - schön wäre es allemal. Spenden für gemeinnützige Zwecke sind sicherlich weit wertvoller. Aber ein Jahreswechsel ohne eine einzige Rakete am Himmel, kann ich mir auch nur schwer vorstellen.

Helmut Majstorowitsch

Polling

Unser Land krankt nicht am Familienvater, der mit seinen Kindern am Silvesterabend in guter Tradition ein paar Raketen zündet – und auch nicht an den jungen Erwachsenen, die (auch wenn es die Nachbarschaft nervt) in der Neujahrsnacht stundenlang Kanonenschläge loslassen. Dennoch fordern Politiker lieber ein generelles Verbot der privaten Nutzung von Pyrotechnik, als die Probleme und vor allem die Täter der Berliner Silvesternacht klar zu benennen. Der Normalbürger nimmt dies zur Kenntnis, doch der Ruf nach Verteidigung des Rechtsstaates bleibt weitestgehend aus. Warum? In Zeiten einer mehr und mehr um sich greifenden links-grünen Gesinnungshegemonie hat man Angst, in die rechte Abseitsecke geschoben zu werden. Bekanntermaßen ist ein häufiges Argument, insbesondere der Grünen, dass das Einräumen von Problemen mit Flüchtlings- und Clankriminalität, Islamismus und jungen nicht integrationswilligen Zuwanderern „den Falschen nütze“. Doch eine Debatte über genau diese Probleme - und die politische und juristische Aufarbeitung ist zwingend erforderlich. Denn letztlich findet kriminelle Gewalt immer einen Weg. Die Täter könnten auch eine Axt nehmen, um ihrer Verachtung für unsere Gesellschaft und unsere Werte Ausdruck zu verleihen - oder Messer oder Pflastersteine. Sollten nun Werkzeuge verboten werden? Küchenutensilien? Gepflasterte Gehwege? Wohl kaum. Daher ist es unerlässlich, den Straftätern mit der ganzen Härte des Rechtsstaates, vor dem sie längst jeglichen Respekt verloren haben, entgegenzutreten. Das Instrumentarium (z.B. §308 StGB) ist vorhanden - jetzt muss es auch in allen seinen Möglichkeiten genutzt werden.

Kai Schmitt

Grainau