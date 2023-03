Sind Napoleon und Putin vergleichbar?

Teilen

Dirk Ippen: Krieg und Frieden – neu gelesen; Kolumne Politik 25./26. März

Auch wenn Napoleon und Putin bezüglich Menschenverachtung und Gewaltherrschaft vergleichbar sind, so gehören sie doch unterschiedlichen Despoten-Kategorien an: Putin der bösen und Napoleon der guten. So hatte sich doch Präsident Macron am 200. Todestag des französischen Kaisers in Ehrfurcht vor dem Sarkophag verneigt, ohne dass jemand in Europa großartig Notiz davon genommen hätte. So erscheinen etwa so ein Russlandfeldzug Napoleons und andere seiner Überfälle gleich weniger dramatisch, wenn man an die tollen Reformen denkt, die er für seine Untertanen auf den Weg gebracht hat. So nach dem Motto: Es war nun wirklich nicht alles schlecht. Gute Despoten erkennt man auch daran, dass man sein Haustier nach ihnen benennen kann, ohne dass man mit Kritik oder Verunglimpfung rechnen muss. Im Gegenteil: Kürzlich war ein Hausschwein in Ente Paulas Kolumne sogar mächtig stolz auf seinen berühmten Namen Napoleon. Ein Hund namens Putin? Da wäre man hier seines Lebens nicht mehr sicher. Wie verabscheuungswürdig! Despot ist halt nicht gleich Despot; es kommt immer auf die Perspektive an und mit welchem Land man befreundet oder verfeindet ist. Totschlag und Verwüstung spielen eine untergeordnete Rolle dabei.

Dr. Aglaia Gietl

Karlsfeld

Schon 2015 zu Beginn der Flüchtlingswelle setzte ich mich mit meinen kritischen Anmerkungen dazu heftigen Anfeindungen aus. Heute ist man bei diesem Thema in der harten Realität angelangt. Ähnlichkeiten sehe ich jetzt in der Ukrainefrage. Von Anfang an traf ich die Aussage, dass der Westen, vornehmlich die USA, mit der extremen Nato-Osterweiterung und der damit verbundenen Gefährdung Russlands, die Ursache für diesen Krieg gesetzt hat und Mitschuld trägt.

Wer so eine Meinung von sich gab, ob Person oder Partei, so sie überhaupt Gehör fand, wurde als Putinversteher abgetan, ja gar angefeindet. Umso mehr freut es mich im Kommentar von Dirk Ippen, der ja nicht irgendwer, sondern der Herausgeber des Münchner Merkur ist, zu lesen: „Die Nato und insbesondere die USA, haben es dahin gebracht, dass Russland sich bedroht fühlen muss.“ Dieser Satz zeigt mir, dass ich, wie viele andere auch, mit meiner Aussage nicht falsch liegen kann. Danke Herr Ippen.

Hermann Bauer

Taufkirchen(/Vils

Ein interessanter Vergleich, der allerdings in einem Punkt hinkt: Napoleon hatte bereits ganz Europa unterjocht, auch dadurch, dass er loyale Regionalfürsten belohnte und zum Beispiel den bayerischen Kurfürsten zum König beförderte. Deswegen nehmen wir es den Franzosen wohl nicht übel, dass er dort noch hoch verehrt wird. Wenn das mit Putin geschähe? Hätten wir dann einen Feind für alle Ewigkeit? Oder würde, im Gegensatz zu Hitler, auch darüber wieder Gras wachsen?

Herr Rimpel hat das gestern schon angedeutet. Schließlich begann das ganze Dilemma zwischen Frankreich und Deutschland mit den Raubzügen von Ludwig XIV. (ebenfalls hochverehrt, auch von unserem Ludwig) und Napoleon).

Die Revanche kam 1870/71, dann wiederum 1914/18. Die darauf folgenden Ungerechtigkeiten führten schließlich zur letzten Revanche 1939. Soll es in Russland wieder genauso kommen? Ich kann Ihnen zu der ganzen Problematik nur das Buch „Russland im Zangengriff“ von Peter Scholl-Latour empfehlen, der mit seiner Detailkenntnis dies schon vor 20 Jahren erkannt hat, also lange vor der Krim-Besetzung. Das lässt sich in einigen Sätzen nicht überzeugend zusammenfassen. Dem letzten Absatz kann ich mit einer Einschränkung zustimmen: Der angelsächsische Pragmatismus lässt nur den leben, der seine Dominanz widerspruchslos anerkennt.

Herbert J. Uhl

Baldham

Kriege werden erzählt wie Geschichten. Die Erzählungen bestimmen die Bilder in unseren Köpfen. Wenn man mit Tolstoi einen russischen Erzähler von Weltruf an seiner Seite in Stellung bringen kann gegen Putin den Barbaren, dann muss das für die eigene Erzählung sprechen. Da Tolstoi in „Krieg und Frieden“ an Napoleon nichts Gutes lässt, setze man Napoleon in Russland gleich mit Putin in der Ukraine. So wird in wirkmächtigen Bildern Tolstoi’s aus Putin ein Mann von beschränktem Verstand, ein skrupelloser Henker, ein eingebildeter Hochstapler, ein Politiker-Dramaturg, dem die Weltgeschichte nur seinen persönlichen Ambitionen und Feldzügen dient, ein Imperator zwangsläufig blind für das Leid, das er über die Menschen bringt. In dieser, uns vertrauten Erzählung muss Selenskyj wohl oder übel die Rolle von Zar Alexander I übernehmen. Den lässt Tolstoi angesichts der Kriegsgräuel in Tränen ausbrechen und so seine Fähigkeit zu christlichem Mitleid beweisen. Diese Adaption der Erzählung hat weitere Haken. Tolstoi geht es nicht um die psychologische Durchleuchtung von Antihelden wie Putin, sondern um Porträts von Familien und deren Erlebnisse in Krieg und Frieden. Auch stand Tolstoi für den Grundsatz: Wer Böses mit Bösem bekämpft, dreht nur weiter an der Spirale wechselseitiger Vergeltung.

Dr. Joachim Fröhlich

Kirchseeon