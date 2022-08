Skandal: Stromfresser als „grün“ gelistet

Teilen

Klaus Rimpel: Stromer dürfen kein Luxusprodukt sein; Kommentar, Deutsche Autobauer benachteiligt; Politik 27./28. August

Einspruch - die betroffenen Premium-Marken mit ihren teuren Luxus-Karossen und Monster-SUVs (primär Audi, BMW, Mercedes) haben in erster Linie auf maximalen Gewinn gesetzt mit ihren Modellen über 80.000 € - diese haben überwiegend einen CO2-Fußabdruck, der oft um einen Faktor 3 über denen schadstoffarmer Benziner oder Diesel liegt – das heißt, sie bringen nichts weniger als die in der jeweiligen Werbung gepriesene emissionsfreie Fahrt. Wer abends in den Monaten November bis Februar (wenn die Photovoltaik meist defizitär arbeitet, der Wind wegen Inversionswetterlage auch an den Küsten eingeschlafen ist, und oft mehr als 70 % des Stroms aus fossilen Energieträgern kommt!) 60 kWh aus der Steckdose zieht, der frisst den täglichen Strombedarf eines Einfamilien-Hauses mit 4 Bewohnern, um dann am nächsten Morgen mit dem Protz-Auto zur Arbeit zu fahren – und das bei drohenden Strom-Blackouts im kommenden Winter! Ein Skandal, dass solche Stromfresser bislang überhaupt als „grün“ gelistet wurden und mit Subventionen belohnt wurden/werden, die alle Steuerzahler tragen müssen. Gerechter wäre es, alle Stromer mit mehr als 15 kWh/Stunde mit einer drastischen Zusatz-Steuer zu belegen, gestaffelt nach Verbrauch, bei den Monster-SUVs zusätzlich eine Abgabe für die Straßenschäden, die ihre Monster-Reifen hinterlassen. Die Besitzer dieser Autos können sich das wahrlich leisten. Also ein Bravo der EU-Kommission, die diesem Missbrauch ein Ende setzen möchte – ich kann nur hoffen, dass Herr Habeck sich gegen die übermächtige Lobby der Premium-Hersteller durchsetzt – eigentlich muss er ja!

Bernd Kunkel

Kirchheim