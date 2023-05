Skandalköder

Georg Anastasiadis: Palmer stürzt, aber Habeck strauchelt mit ihm; Kommentar 3. Mai Walter Herzog: Ein Häufchen Elend; Leserforum 3. Mai

Ohne Zweifel sind die Äußerungen von Boris Palmer nicht akzeptabel.

Palmer liefert damit bedauerlicherweise eine Steilvorlage an diejenigen, welche für sich die alleinige Deutungshoheit darüber beanspruchen, was in Deutschland - als Strategie zur Tabuisierung politisch unerwünschter Realitäten - als „politisch korrekt“ zu gelten hat.

Dabei wird in unserem Land, was politisch wie gesellschaftlich relevante Äußerungen betrifft, längst mit zweierlei Maß gemessen. Als Beispiel sei nur die Bezeichnung deutscher Bürger als „Kartoffeln“ durch Ferda Ataman angeführt, die dann nach Löschung auch anderer zweifelhafter „Posts“ gleichwohl ausgerechnet in das Amt der Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung berufen wurde. Zu erinnern ist ebenfalls an die Aussagen der Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration Alabali-Radovan, welche die Fragen zum Hintergrund der Gewalttäter bei den Silvesterkrawallen in Berlin und anderen Städten als Ausdruck eines latenten Rassismus brandmarkte.

Sowenig in einem freiheitlichen Gemeinwesen herablassende Äußerungen als Mittel der politischen Auseinandersetzung hoffähig gemacht werden dürfen, sowenig zielführend ist die beabsichtigte Einschränkung der Meinungsfreiheit unter Berufung auf eine von einzelnen Gruppen definierte sog. „political correctness“.

Klaus Hofer

Gräfelfing









Ein dramatisches Lehrstück ist die aktuelle Geschichte um Boris Palmer. Darüber, dass Herr Palmer provoziert und schwer beleidigt wurde, wird nur wenig gesprochen. Nüchtern betrachtet war die Szene als Falle inszeniert und alles hat vermutlich noch besser funktioniert als geplant. Solche Gelegenheiten funktionieren stets nach demselben Muster. Es wird ein Missstand behauptet, den man lösen möchte. Es werden Tabus konstruiert, mit denen man den Diskurs steuern möchte. Hier war es das eine unsägliche N-Wort, das als Skandalköder vorgezeigt wurde. Nachdem die Falle zugeschnappt war, wurde das andere N-Wort dem vermeintlichen Rassisten Palmer als ultimative Beleidigung an den Kopf geworfen. Noch geht es um Rufmord, schlimm genug. Palmer liegt durchaus richtig, wenn er die obskure Gruppe, die ihn in die Falle lockte, auffordert über diese Art der eifernden Diffamierung nachzudenken. Die Tagung letzte Woche in Frankfurt hatte die Migration und die sich daraus ergebenden Aufgaben zum Thema. Berichtet wurde ausführlich über Befindlichkeiten und Streitereien. Solche Informationen nützen der Problemlösung wenig. Zur Lösung der schwierigen Sachstände um das Problemfeld Migration wäre es in der Tat ratsam, möglichst inhaltlich konstruktiv zu diskutieren.

Peter Schröder

Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Einspruch, Herr Herzog – wieder mal! Boris Palmer ist kein „nonkonformistischer Grüner“, schon gar kein Naturschützer, und schon gar nicht „stramm links“. Schön wär’s gewesen, wenn er das alles (gewesen) wäre. Palmer ist ein eingebildeter, arroganter Agent Provocateur, der seine Gefühle und Empfindungen nie im Griff hatte und jetzt, nachdem er den Bogen mehr als überspannt hatte, (bezahlte) Auszeit nimmt und seiner Partei mit seinem (viel zu späten) Austritt viel Kummer und Unbill erspart. Ihn jetzt ob seiner Schwäche zu bedauern, wie Sie das tun, ist zu viel der Ehre für diesen Herrn. Das politische Spektrum ist nicht, wie Sie vermuten, ärmer geworden, vielmehr kann sich Herr Palmer mit Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer der AfD andienen oder eine andere rechte (nicht richtige!) Partei gründen. Palmer hat nicht sein Haupt mit Asche bestreut (völlig schiefes Bild), sondern mit Mist und Jauche um sich geworfen. Es bleibt zu hoffen, dass damit nun endgültig Schluss ist und wir vor ihm und seinesgleichen verschont werden. Das politische Spektrum ist nicht ärmer, sondern reicher geworden – gleichsam eine überfällige Flurbereinigung.

Dieter Klug

Wolfratshausen Bürgermeister Palmer wurde auch Opfer der Gesellschaft. Wer sich in diesem Land nicht an die Meinung der vielen Sittenwächter und derer, die meinen, ständig Buße tun zu müssen, hält, wird als Nazi, Querulant, oder politisch für nicht tragbar abgestempelt. Dazu gehören zum Beispiel Zuwanderung, Klimapolitik, Ukraine-Krieg und vieles mehr. Wehe demjenigen, der sich nicht der vorgekauten „öffentlichen“Meinung beugt. Gerade die Grünen, die derzeit in der Republik und überall im Ausland Ihre wirren Thesen und Vorstellungen von einer heilen Welt verbreiten und anderen Ländern das Regieren erklären wollen, sollten sich erst einmal an die eigene Nase fassen und darüber nachdenken, welchen Regierungsauftrag Sie haben. Deutschland vor dem Niedergang zu bewahren und nicht dorthin zu befördern.

Hermann Sonnleitner

Wolfratshausen