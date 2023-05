Söder soll handeln

Teilen

Georg Anastasiadis: 100 Prozent Söder; Kommentar, Christian Deutschländer: Söders Gelübde: „Einmal Berlin reicht“; Politik 8. Mai

Sehr geehrter Herr Dr. Söder, in ihrer Parteitagsrede haben sie sehr schön über die Sorgen der Geringverdiener sowie Rentner gesprochen und die Unterstützung der Staatsregierung verkündet. Ich hätte folgenden Vorschlag ihnen gerne unterbreitet. Sie führen für die genannten Personengruppen ein ÖPNV-Bayern-Ticket ein zu einem Preis von 20 Euro. Damit hätten sie ihr Versprechen gehalten und die Geringverdiener, Rentner hätten damit die Möglichkeit, gerade im ländlichen Raum, ihre Besorgungsfahrten sowie notwendige Arztbesuche nicht mit dem eigenen Pkw durchführen zu müssen. Das Vertrauen in ihre Person sowie der gesamten CSU würde es auch nicht schaden, wenn Worten auch umgehend Taten folgen würden. Wie heißt es doch so schön: Der Worte sind genug gewechselt, jetzt müssen Taten folgen.

Dieter Rupprecht

Saulgrub

Söder und die grüne Verwandtenaffäre: Gerade unser Ministerpräsident Söder sollte zunächst erst einmal vor der eigenen Türe kehren: Seine Partei hat letztendlich und ausschließlich seit Strauß in puncto Korruption und Amigo-Wirtschaft wie Scheuers Dilettantismus, Maskenaffäre und anderes in Deutschland speziell in Bayern den Spitzenplatz erreicht! Aus reinen wahltaktischen Gründen mit Unterstützung der Bild etc. vergießt Söder die üblichen Krokodilstränen und vergisst die eigene CSU-Vergangenheit.

Franz-Josef Müller

München