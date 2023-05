Soll Deutschland weiter am Eurovision Song Contest teilnehmen?

Rudolf Ogiermann: Ausstieg wäre die falsche Entscheidung; Kommentar 15. Mai

Ich verstehe die Welt nicht mehr. Da werden beliebte Serien und Krimis gestrichen, weil angeblich das Geld fehlt. Auch die Gebühren sollen angehoben werden. Dann schmeißt man das Geld für so einen Schwachsinn hinaus, nur um wieder einmal den letzten Platz zu erreichen. Die dafür verantwortlichen Herrschaften, sollten schnellstmöglich ihren Hut nehmen.

Herbert Stadler

Bad Wiessee

Schon klar, dass Deutschland wieder ganz am Ende war –mit diesem Schmarrnsong. Dann fragen wir doch den Dieter Bohlen mal wieder, der hat immer Hits gemacht, der schippert auch nicht mit einer Millionen-Jacht im Meer rum, sondern nur mit einem Schlauchboot, weil er immer Hits gemacht.

Peter Altenberger

Bad Heilbrunn

Ihrem Kommentar muss ich absolut widersprechen! Warum bitte soll sich Deutschland auch weiterhin finanziell an einem Wettbewerb beteiligen, der inzwischen nicht mehr durch den Wettstreit von Musikern und Sängern geprägt ist, sondern von in schrillen Verkleidungen herumhüpfenden Clowns, die mit Musik eigentlich gar nichts mehr am Hut haben? Es geht doch schon lange nicht mehr um die schönsten Kompositionen oder um die besten Arrangements, vielmehr ist diese Veranstaltung zu einem Politikum verkommen, in der sich der Staat A mit dem Staat B gut versteht – und dementsprechend die Punkte hin- und hergeschoben werden! Die Auftritte der beteiligten Künstler sind inzwischen schon so skurril, dass man sich eigentlich immer mehr fragen muss, an welcher Erkrankung die leiden. Lasst den Eurovision Song Contest (ESC) in Frieden ruhen – ohne deutsche Beteiligung – und wenden wir uns wichtigeren Dingen zu wie dieser Faschingsveranstaltung, die mit Kunst und Harmonielehre meistens nichts mehr gemeinsam hat!

Anton Langwieser

Warngau

Ich kann mich da wirklich immer wieder nur wiederholen. Wann zieht Deutschland endlich mal die Konsequenzen unter diese unsägliche Geschichte und steigt aus diesem ESC (der inzwischen sowieso nur noch niveaulos ist) aus und spart sich dadurch auch noch eine gehörige Summe an Geld, das man definitiv sinnvoller nutzen könnte. Denn das was da seit Jahren abgeht ist, und ich sage es nicht gerne, aber da muss ich dem Thomas Gottschalk ausnahmsweise mal recht geben, das ist nur noch reine Verarschung.

Christian Schöpf

Egenhofen/Unterschweinbach

Dass knapp 8 Millionen Zuschauer auf ARD am 13. Mai als Marktanteil (sic!) bei einem Vergleichsparameter der Unterhaltungsbranche mit dem wenig vergleichbaren Konsumanteil von 2010 als Beleg für die Akzeptanz des Gesamtprogramms herangezogen werden, stellt die Darbietung des Totalabsturzes eines Hamburger Beitrags unter ein grelles Licht. Zurecht wurden die Verlierer als Schlusslicht bewertet, denn es sollte von den Machern dieser Nummer wohl eher das optische Erscheinungsbild der Vierertruppe zum Erfolgsrezept stilisiert werden als der akustische Effekt: Der Beitrag war weder mutig noch okay, er erreichte als NDR-Mache eben nur den letzten Platz.

Womit der Sänger Chris Harms begründen will, „nicht aus dem Nichts gekommen“ und auch „nicht ins Nichts gefallen zu sein“, bleibt ein Rätsel. Außergewöhnlich war der Beitrag nur als Pleitegeier. Daraus abzuleiten, „vom Rest Europas verarscht“ oder gar satirefrei „gehasst“ zu werden, fällt nicht nur sprachlich aus der Rolle, sondern ist auch nicht geeignet, diese Null-Nummer nachträglich recht fertigen zu wollen. In dieser Situation Lena Meyer-Landruts Beitrag (2010) heranzuziehen, kommt einer Beleidigung ihres Einstiegs ins Geschäft vor über einem Jahrzehnt sehr nahe. Dass die ARD aktuell 400 000 Euro als Peanuts dafür in den Sand gesetzt hat, sollte deren Geldgeber als Investoren in echte Talente alarmieren, aber auch die große Zahl erneut enttäuschter Pflichtabgabenentrich-ter, das heißt den Steuerzahler. Drei Punkte von Juroren und 15 Punkte von Zuschauern weltweit als fantastisches Fundament für eine Neuausrichtung in Deutschland schönreden zu wollen, ist nur als totale Realitätsverweigerung einzustufen: Honi soit qui mal y pense – ein Schelm, der Böses dabei denkt.

Willi Eisele

Wolfratshausen

Man kann sich das sich jährlich wiederholende Debakel auch schön reden. Lena Meyer-Landrut oder Nicole hätten heute auch keine Chance mehr. Die europäischen Länder haben einfach kein Interesse an deutschen Beiträgen, und der deutsche Auftritt auch mich auch nicht begeistert, letztes Jahr noch weniger. 400 000 Euro sind eine Menge Geld, um sich jedes Jahr wieder zu blamieren. Ich wäre absolut dafür, nicht mehr teilzunehmen, eine Pause zu machen.

Jutta Schweickert

Germering