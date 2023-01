Sorgen wegen des Krieges in der Ukraine

Scholz: Keine Jets, keine Truppen; Titelseite, Georg Anastasiadis: Panzer, damit Putin verhandeln muss; Kommentar, Wie reagiert Russland auf die Leos?; Leserforum 26. Januar

Ich bin ja noch mit der ökologischen Friedensbewegung aufgewachsen, mit den riesigen Friedensdemos und den Slogans „Frieden schaffen ohne Waffen“ oder „Schwerter zu Pflugscharen“, logischerweise gehörte ich dann auch zu den ersten Grünwählern, weil meine Familie maßgeblich als Spätaussiedler aus dem polnischen Oberschlesien noch ganz genau wusste, was Krieg bedeutet. Davon ist bei Grünen nicht mehr viel übrig geblieben. Auch heute hat sich an meiner Einstellung nichts geändert. Nach wie vor bin ich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und „Petting statt Pershing (Raketen)“ ist für mich immer noch gültig, da ändert auch der Ukrainekonflikt nichts. Den Worst Case eines Atomkriegs möchte niemand und dagegen sollten wir alle etwas tun. Sting sang in den 80ern: „The Russians love their children, too.“

Stefan Pachmayr

Dachau

Der verbrecherische, völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert nun bald ein Jahr – verantwortlich dafür ist der Mann im Kreml. Durch diesen Konflikt wurden die deutsch-russischen Beziehungen zerstört, die nach der Wiedervereinigung Deutschlands zu großen Hoffnungen Anlass gegeben haben. Zu beachten ist, dass diese Zerstörung nur vorübergehend sein kann. Vor allem, wenn die mehr als tausend Jahre alten, wechselvollen Verbindungen – kulturell, politisch, wirtschaftlich – gesehen werden. Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Nachbarn ausgesöhnt und will auch ein friedliches Miteinander mit Russland. Der Schlüssel hierfür liegt bei den Nachfolgern des Mannes im Kreml. Diese müssen uneingeschränkt die volle Unabhängigkeit der Ukraine und die entsprechenden auch von Russland ratifizierten Verträge anerkennen.

Josef Draxinger

Bad Birnbach

Über mehrere Leserbriefe kann man nur den Kopf schütteln, eine derartige Verweigerung der Realität ist lächerlich. Putin ist derjenige, der Frieden ablehnt, Putin ist derjenige, der ständig weiter eskaliert, Putin ist der Kriegsverbrecher und die Ukrainer sind diejenigen, die ihn uns derzeit vom Hals halten. Hitler wurde von den Alliierten besiegt und nicht von einem Haufen ewig gleich vor sich hinjammernder Pazifisten und auch den Reservezaren und Jahrhundertverbrecher Putin und seine Orks werden wir anders nicht loswerden, als ihm militärisch seine Grenzen aufzuzeigen. Und den „lieber rot als tot“-Genossen sei gesagt: Ihr seid in der absoluten Minderheit und die Mehrheit ist für die Panzerlieferungen, ach ja im Osten nicht, warum die nicht in ihrem russischen SED-Staat geblieben sind, ist mir sowieso seit Langem ein Rätsel, wo es doch bei den Russen so gut war und im Westen doch so schlecht.

Roman Berger

Bergkirchen

Der Eindruck, dass man Deutschland unbedingt zu Kriegspartei im Ukraine Krieg machen will, drängt sich geradezu auf. Dazu ein paar Zahlen aus dem Internet. Kampfpanzer: USA 6612, Frankreich 406, UK 227, Spanien. 327, Deutschland 266 (fahrbereit ?). Wegen der paar deutschen Panzer (14 Stück) wird ein gewaltiges Spektakel veranstaltet. Ein Schelm, der Böses dabei denkt! Warum stehen nicht endlich alle Menschen, die Kinder oder Enkel haben, auf und verdammen diese Kriegshysterie, die leider gerade von denen angeheizt wird, die gestern noch gefordert haben „Schwerter zu Pflugscharen“? Krieg ist kein Video Spiel. Das Wort Friede ist auf dem besten Weg zum Unwort des Jahres zu werden.

Karl Maier

Olching

Jetzt ist die Katze aus dem Sack, die Ukraine bekommt das, was sie gefordert hat. Wie weit gehen noch die Forderungen? Putin hat seinen Ärger darüber bereits etwas Luft gemacht. Deutschland steht an der Spitze seiner Verärgerung. Eine Mahnung ist, was Russland nach der Besetzung in Ungarn und weiteren Ländern gemacht hat. Deutschland und Europa ist zum Greifen nahe. Europas Verbündeter, die USA, weit weg. Doch Interkontinental-Raketen fliegen weit. Druck erzeugt Gegendruck, und Putin hat Waffenpotenzial genug. Er will die Ukraine, koste es, was es wolle, und er wird nicht davon ablassen. Wir leben in einem neuen Zeitalter und der Krieg kann zu einem dauerhaften, langen Krieg werden. Das Hin und Her wird dauern, und was wird geschehen, wenn die Ukraine Nato-Mitglied wird. Dieser unnötige Krieg wird noch viele Menschenleben kosten und Leid über die ganze Welt bringen.

Horst-Georg Schieron

Rottach-Egern

Wie erbärmlich ist das, dass Länder ihre Panzer nur mit der Zustimmung Deutschlands in die Ukraine bringen dürfen. Wie ist das mit anderen Gütern aus Deutschland? Müssen die Länder auch erst eine Genehmigung von der BRD haben, bevor sie Die in andere Länder weiter vergeben oder verkaufen dürfen? Wenn man was kauft, gehört es doch dem Käufer.



Lutz Kahla



Unering