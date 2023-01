Leserforum

Klaus Rimpel: Das Märchen von den hohen Renten; Kommentar, Renten von den Löhnen entkoppeln?; Politik 11. Januar

Nachdem die Besteuerung der Renten gemäß dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. März 2002 wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz (Pensionen und Renten) zu erfolgen hatte, wurde diese vom Gesetzgeber (selbst fast alles Pensionsberechtigte) in Rekordzeit zum 1. Januar 2005 eingeführt. Es ist mir leider nicht bekannt, ob das BVerfG im gleichen Zusammenhang auch die unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen kritisiert hat, welche zu unter 50 Prozent Rente und circa 70 Prozent Pensionen (bezogen auf die letzten Einkommensjahre) führen. Wenn nein, ist dies eine grobe Unterlassung des Gerichts, falls ja, ist der Gesetzgeber gehalten, schleunigst das Rentenniveau auf 70 Prozent anzuheben, insbesondere auch im Hinblick darauf, dass sich Beamtengehälter und Verdienste aus Angestelltenverträgen im öffentlichen Dienst (TvÖD) nicht gravierend unterscheiden. Einem neuen (gerechten) Urteil sehe ich allerdings pessimistisch entgegen, da die Mitglieder des Gerichts und der Gesetzgebung der gleichen Kaste angehören.

Dr. Frank Schleyerbach

Tutzing

Seit Jahrzehnten eruptiert stets im Zeitraum des Jahreswechsels eine, wie ich es empfinde, soziale Neiddebatte. Frau Schnitzer, Wirtschaftswissenschaftlerin, postuliert, besonders hohe Renten abzuschmelzen. Verena Bentele, VDK-Präsidentin, sieht das zentrale Problem der Alterssicherung jedoch nicht in den hohen Renten; eher in den hohen Pensionen. Das Thema ist viel zu komplex, um sich mit solch flachen Aussagen zufriedenzugeben. Und Jahrzehnte versucht man vergebens, die Sachstände zu erläutern. Es kann nicht im Interesse unserer eh schon gespaltenen Gesellschaft zu sein, pauschale Aussagen als geltenden Absolutismus zu erklären, ohne auf die bereits akribisch erläuterten Unterschiede der beiden Sozialsysteme einzugehen. Man kann einen Pensionisten, der als Sekretär seine Existenz aufbauen musste, nicht vergleichen mit einem Rentner, dessen Eltern gut betucht waren. Geschweige denn mit dem jungen Polizeibeamten, der bei diversen Einsätzen seinen Kopf hinhalten muss. Von dem geringen Einkommen ganz zu schweigen. Für die Alterssicherung bleibt hier nicht viel übrig. Hier eine Rechnung aufzumachen, die man dem Statistischen Bundesamt entnommen hat, find ich, mit Verlaub, abenteuerlich. Man sollte die Fairness walten lassen und gut betuchten Pensionisten ihren Lebensabend gönnen; denn mit Sicherheit bekommt man die Beamtenlaufbahn nicht geschenkt. Der kausal bezogene Lebensweg jedes Einzelnen hat als Ergebnis eine total unterschiedliche Voraussetzung.

Summa summarum: Die hier aufgezeigten Zahlen haben insofern keine Aussagekraft in dem man Ausbildung und Laufbahn mit den aufgeführten Zahlen nicht verbinden kann. Um den sozialen Frieden zu bewahren, sollte unsere Gesellschaft zusammenrücken und nicht neidvoll auf andere schauen.

Helmut Prabst

Fürstenfeldbruck

Immer wieder wird in den Medien berichtet, dass das Rentensystem von den Steuerzahlern bezuschusst werden muss. Aber warum das so entstanden ist, darüber wird geschwiegen. Man sollte doch einmal genau von den Medien ausauflisten wofür die 110 Milliarden Euro Zuschuss oder besser gesagt Ausgleichszahlungen erforderlich sind. Leserbriefschreiber Manfred Schmidtlein hat das ja einmal korrekt aufgelistet, der Großteil der Ausgleichszahlung wird ja für die Ostrenten benötigt. Für diese Renten wurde ja nicht in die Rentenkasse West eingezahlt. Warum sollte dann der jetzige Rentner allein dafür geradestehen? Das ist eine Sache der Allgemeinheit, also auch der Beamten und Selbstständigen.

Auch bei den gesetzlichen Krankenkassen geht es nicht gerecht zu. Alle Flüchtlinge haben einen Zugang zur gesetzlichen Krankenkasse, zahlen aber keine Beiträge in diese ein. Dies übernimmt der Staat, also der Steuerzahler, aber nur zu einem Bruchteil. Der volle Beitrag wird also nicht entrichtet. Deshalb muss der Beitragszahler (wieder nicht die Allgemeinheit!) mit immer höheren Zuzahlungen den Ausgleich schaffen und erhält im Gegenzug immer weniger Leistungen.

Heribert Stolze

Taufkirchen

Zum Thema Rente möchte ich gerne zwei Aspekte in die Diskussion mit einbringen, die zu wenig Berücksichtigung finden: Erstens haben die Regierungen aller Couleur seit den 70er Jahren die Rentenkassen geplündert. Nach seriösen Schätzungen handelt es sich um circa 770 Milliarden Euro (inflationsbereinigt). Und immer, wenn der Staat die Finger in unserer Rentenkasse hatte, hieß es „wenn mal was fehlt, wird der Bund das ersetzen“. Na dann, jetzt fehlt was, also bitte zahlen und nicht jammern. Zweitens sind 1990 rund 17 Millionen DDR-Bürger in unser Rentensystem geschoben worden; diese hatten naturgemäß vor diesem Tag noch nicht einen Euro eingezahlt. Natürlich steht den Ostdeutschen, die oft viel mehr Beitragsjahre haben als BRD-Bürger, eine Rente zu. Aber nicht von unserer Versicherung bei der man anteilmäßig bekommt, was man eingezahlt hat. Da hat der Staat sich mal wieder sauber aus seiner Verantwortung gezogen. Auch damals hieß es, wenn mal was fehlen sollte, kommt der Staat dafür auf. Also dann, zahlen und nicht meckern! Für jeden anderen Schmarrn hab’s a a Geid.

Monika Ball

Berganger

Ich bin fassungslos, was Frau Monika Schnitzer von den Wirtschaftsweisen zur Diskussion bringt. Woher weiß sie, dass Besserverdienende länger leben. Ich habe 63 1/2 Jahre gearbeitet und das, weil ich einen interessanten Job hatte. Ich bin jetzt 77 Jahre und habe bis vor 5 Jahren noch gearbeitet. Ich habe zur Zeit sogar noch einen Minijob, der mir Spaß macht und ich mich damit geistig fit halte. Soll ich deshalb weniger Rente bekommen? Die Bezeichnung „Wirtschaftsweisen“ finde ich in dem Zusammenhang absolut nicht zutreffend. Der Begriff passt überhaupt nicht, denn in dem Zusammenhang ist es nicht weise, sondern anmaßend.

Marika Kosyk

Wolfratshausen