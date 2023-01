Sprechblasen

Christian Deutschländer: Wir sind nicht Kriegspartei; Kommentar 28./29. Januar

Da hat doch die Außenministerin einen Freudschen Versprecher losgelassen. Wir kämpfen also einen Krieg gegen Russland, dann sind die Panzerlieferung sicher noch nicht das Ende der Aktivitäten. Wie lange wird die Ablehnung der Forderung der Ukraine nach Kampfjets Bestand haben? Und was folgt dann? Der Verteidigungsminister hat schon mal vorgebaut: Die bewilligten 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr reichen nicht aus. Zur Finanzierung dieses Stellvertreter-Krieges kann man ja die Leistungen für unsere Bürger und den Erhalt unseres Staates schon mal hinten anstellen. Ganz nach dem Motto der letzten Wahlplakate der Grünen: „Keine Waffen und Rüstungsgüter in Krisengebiete“. Und: Erlebe Dein grünes Wirtschaftswunder! Wir sind bereit, weil ihr es seid.

Wer war da gemeint, die Rüstungskonzerne? Nix mehr über von den großartigen Versprechen, außer die ideologischen Sprechblasen.

Ernst C. Steinhilber

Landsham

Drei unserer Schlüsselministerien sind mit schwachen Ministern besetzt. Wenn die Außenministerin Baerbock wieder mal schneller redet, als denkt, dann hat sie mit ihrer Äußerung „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“ eine diplomatische Glanzleistung hingelegt. Eine Frau bar jeder diplomatischer Ausbildung. Ähnlich verhält es sich mit dem Wirtschaftsminister Habeck, dessen Hauptfähigkeit offenbar im Kinderbuchschreiben liegt, aber nicht mal die Folgen einer Insolvenz erklären kann. Grüne Minister, die ohne ausreichende Qualifikationen ihren Ideologien freien Lauf lassen. Ausgerechnet Innenministerin Faeser stellt sich anlässlich des schlimmen Zug-Attentats bei Brokstedt hin u. sagt: „Wie konnte es sein, dass ein solcher Täter noch hier im Land war?“ Wie verlogen ist das denn? Sie, die einerseits für vereinfachte deutsche Staatsbürgerschaft ist und andererseits nicht für schnelle, überfällige Abschiebungen. Nicht zu vergessen Frau Lambrecht, die bis vor wenigen Tagen diese unfähige Verteidigungsministerin war. Das kommt davon, wenn Minister nicht nach ihrer fachlichen Eignung ausgewählt werden, sondern nach Quote und Proporz.

Werner Lutz

Rottach-Egern