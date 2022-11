Strompreisexplosion

Teilen

Frankreich will rascher neue AKW: Politik 3. November,

Tschechien plant Mini-AKWs im Grenzgebiet; Bayern 7. November

Sascha Karowski: Schock für Stromkunden: Kosten verdoppeln sich; München 4. November

Mike Schier: Der Freistaat setzt auf Wasserstoff; Politik 7. November

Strom kommt aus der Steckdose, Tschechien plant Mini-AKWs, Deutschland kauft Strom von Anrainerländern zu hohen Preisen. Abhängigkeit war noch nie eine gute Sache. Wird der Hahn abgedreht, wird es dunkel. Fabriken und Wirtschaftsbetriebe geht der Strom aus. Deutschland zahlt Unsummen für Energie. Parteien streiten sich: AKW ja oder nein. Unsere freundliche Energie-Politik ist ein Eigentor. Wir sind Umgeben von Atomkraftwerken. Frankreich ist der Spitzenreiter. Doch Frankreich reichen nicht die 56 Stück. Jetzt soll ein Gesetz entschieden werden, um noch mehr AKWs zu bauen. Haben wir schon vergessen, was ein AKW anrichten kann? Tschernobyl. Tode über ganz Europa, man nennt es Krebs. Unsere Welt ist zu einem Pulverfass geworden. Bedrohlich sind die Atomkraftwerke durch den Krieg in der Ukraine geworden. Der Frieden in unserer Welt ist in Gefahr, doch unser Alltag geht weiter in unserer gefährlich gewordenen Welt.

Christine Schieron

Rottach-Egern

Ich weiß nicht, wem ich noch trauen soll: Da ist seit Monaten von der Energiepreisexplosion die Rede (Schreibe) und neben Gas ist auch der elektrische Strom nicht mehr zu bezahlen und kostet künftig ein Vielfaches!

Da erhielt ich die Jahresabrechnung der SWM: Ich habe 1243 Euro für den Strom vorausbezahlt. Verbraucht habe ich Strom für 936,89 Euro. Also bekomme ich 306,11 Euro zurück. Wunderbar denke ich, mit 306 kann man (ich) schon etwas anfangen. Und so las ich weiter und mühte mich durch Aufstellungen und Zahlen durch, um festzustellen ich brauche vom Dezember 2022 bis einschließlich Oktober 2023, nur noch monatlich 91 Euro als Vorauszahlung leisten. Ein Ergebnis, das allen mir bisher bekannten Polemiken Hohn spricht. War es vielleicht ein Trick um eventuell die Dezemberrate, welche der Bund übernehmen will, herunterzudrücken?

Ludwig Stemmer

München

Kundenbetreuung von heute: Irrtümlich kündigte ich vor circa drei Wochen im Oktober den Vertrag bei der SWM zum Ende November. Freitag Vormittag telefonierte ich mit einer sehr freundlichen Mitarbeiterin des SWM zur Wiederherstellung des Vertrages, wozu sie mir auch ohne Schwierigkeiten per Mail riet. Von der Tatsache der Preiserhöhung zum 1. Januar 2023 auf das Doppelte, von der ich dann eine halbe Stunde später im Münchner Merkur desselben Tages las, erzählte sie nichts! Ist das Anstand dem Kunden gegenüber?

Dr. Wolf Seifert

Stockdorf

Der wie ein Mantra von den Grünen kolportierte Satz „Wir haben kein Stromproblem“ wird durch die Verdopplung(!) des Strompreises von 30 auf 60 Cent Lügen gestraft und zeigst die Unfähigkeit und Ignoranz dieser Regierung auf. Dabei hätte der Strompreis gar nicht steigen müssen, wenn man die unselige Merit-Order-Regel sofort abgeschafft und statt Gas zu verstromen, mehr Kohle verstromt hätte und die 2 noch reaktivierbaren AKW ans Netz gelassen hätte. Da China gerade 200 Kohlekraftwerke baut, wäre unsere zusätzliche Kohleverstromung fürs weltweite Klima kaum ins Gewicht gefallen. Die Regierung zeigt täglich, dass statt Realismus Ideologie und Fantasterei ihr Handeln bestimmt. Entscheidende Fehler müssen dann durch Wummse und Doppel-Wummse ausgeglichen werden. Eine solche Politik kann eigentlich nur in einem Debakel enden.

Walter Kaphahn

München

Der Bericht über die Klausurtagung des bayerischen Kabinetts erweckt den Eindruck, als ob sich unsere bayerische Regierung in Sachen Energiewende mächtig in Zeug legen will. Allerdings muss man auch hier wieder feststellen, dass sich Söder, Aiwanger und Co nicht auf aktuelle Notwendigkeiten konzentrieren, sondern schon wieder von der übernächsten Generation träumen. Bayern setzt auf Wasserstoff, das klingt fortschrittlich. Wir wissen aber alle, dass Wasserstoff nicht auf den Bäumen wächst und auch nicht als Bodenschatz gewonnen werden kann. Wasserstoff wird durch einen sehr energieaufwendigen Elektrolyseprozess erzeugt. Es ist also schon einmal eine große Menge Strom als Basis notwendig. Durch die Umkehrung der Wasserelektrolyse in einer Brennstoffzelle kann nur etwa 40 Prozent der ursprünglich eingesetzten elektrischen Energie wieder zurückgewonnen werden. Diese Feststellung aller Fachleute bedeutet, dass wir alles tun müssen, um regenerative Energie zu erzeugen, sonst brauchen wir zur Wasserstoffherstellung schmutzigen Strom. Unser Wirtschafts- und Energieminister sollte also nicht nur vollmundig über Windkraft und Photovoltaik reden, er soll nachvollziehen, wo es bisher an der Umsetzung hapert. Es kann nicht sein, dass für PV-Freiflächenanlagen auf normalen landwirtschaftlich genutzten Flächen aufwendige naturschutzfachliche Gutachten notwendig sind. Auch der Einfluss von Archäologen und Denkmalspezialisten wären bei einer einfachen PV-Anlage nicht notwendig. Letztlich werden in Bayern noch zuviele weitere Hürden bei Bauleitverfahren für regenerative Energieerzeuger aufgebaut. Eine sinnvolle Durchforstung aller rechtlichen und bürokratischen Auflagen beim Ausbau von Windkraft, Photovoltaik und Biogas würden der Energiewende einen mächtigen Schwung verleihen.

Max Keil

Puchheim