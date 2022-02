Klimawandel

Klimawandel und andre Hysterien Gegenwärtig werden wir, das Volk, wieder einmal angeheizt, uns gegen den Wandel der Natur zu stemmen. In Wellen kommen die Aufforderungen etwas zu unternehmen gegen das Waldsterben, das Ozonloch, den Sauren Regen und den Klimawandel zu unternehmen. In Wirklichkeit können wir, besonders Deutschland mit wenigen Prozent der Erdoberfläche, fast nichts machen. Nicht einmal kommt von „oberen Stellen“ die Empfehlung, sich anzupassen! Der Klimawandel ist Tatsache, aber nur zu einem kleinen Teil menschengemacht. Wir sehen einer Klimaerwärmung entgegen, wie sie im Verlauf der Weltgeschichte, nach vorangegangenen Eiszeiten, schon öfter gegeben hat. Was wir tun können ist, unsere Vegetation und uns selbst den höheren Temperaturen anzupassen. Im Übrigen sind es weniger die schlechten Gewohnheiten, sondern die maßlosen Vernichtungen der Wälder, die dazu beitragen, dass regenarme Regionen entstehen. Wir brauchen nicht die riesigen Mengen an Soja und Palmöl. Wir müssen uns wieder bescheiden und nicht die letzten Gründe der Weltmeere leerfischen, den Grund auf ackern und damit die Lebensgrundlagen für die Brut zerstören. Nichts tun aber können wir gegen die Klimaerwärmung.

Hans Möckel

München