Positives Fazit

Ich bin 74 Jahre alt, relativ gesund, mobil und unternehmungslustig. Aber bis zu diesem Sommer keine Bahnfahrerin! Mit dem Start des 9-Euro-Tickets veränderte ich meine Reisegewohnheiten enorm. Mit kleinen Ausflügen in die Landeshauptstadt und die nähere Umgebung startete ich in den Sommer. Besuchte (im doppelten Sinn) alten Freunde und Bekannte. Ja, sogar bei den European Championships-Wettkämpfen war ich mehrmals dabei. Langsam wurde ich mutiger. Wendelstein, Spitzingsee, ja sogar die Kampenwand, standen auf dem Programm. Alles problemlos Plan- und durchführbar. Sogar Garmisch erreichte ich, wenn auch mit SEV etwas umständlicher, mit dem Enkel zu einem 2-Tages-Ausflug! Etwas schwieriger gestaltete sich mein letzter Ausflug: Mit dem Fahrrad nach Füssen! Leider saß ich zwei Stunden in Pasing ohne Möglichkeit in einen passenden Zug einzusteigen. Begrenzte Fahrradmitnahme! Da ich aber meine Tagesfahrradkarte gelöst hatte und der Tag wieder so schön war, beschloss ich, in den nächstmöglichen Zug einzusteigen, egal wohin. Ich landete im Memmingen, bekam bei der Touristen Info Vorschläge für Radltouren und losging’s. Ein herrlicher Tag! Auch auf der Rückfahrt gab es ähnliche Fahrradprobleme, aber mit Hilfe des Bahnpersonals und vieler Mitreisenden war ich um 20 Uhr wieder wohlbehalten daheim.



Alles in allem möchte ich ein positives Fazit zum 9-Euro-Sommer ziehen: Es war alles machbar, das Zugpersonal und die Mitreisenden freundlich und hilfsbereit. Alle hielten sich an die Vorschriften, meine Corona-Warnapp schlug nur 2x aus, aber ohne Folgen - 4fach Impfung!! Schade, dass nun die Zeit der absoluten Freiheit vorbei sein soll. Eine Fortsetzung, auch wenn es etwas teurer würde, wäre für alle schön und würde zur Verkehrsentlastung beitragen. Gibt es noch Hoffnung? Ich halte die Daumen.

Eleonore Bolze

Tutzing

Wer freut sich nicht über ein Ticket zu einem extrem geringen Preis? Würde VW morgen den Golf für 3000 Euro anbieten, würde er auch eine extreme Nachfrage generieren. Jetzt gibt es aber Politiker, die aus der Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket einen vollen Erfolg für das Konzept ableiten. Eine Politikerin sagt sogar 80 % der Bürger in ihrer Stadt wünschen sich die Fortsetzung des 9-Euro-Tickets - welch Wunder! Andere fordern den deutlichen Ausbau der Kapazitäten bei der Bahn, weil man in den letzten Monaten gemerkt hat, dass die Kapazitäten zu gering sind. Wird da noch wirklich nachgedacht, oder nur noch politisiert. Das 9-Euro-Ticket hat Fahrten ausgelöst, die zu einem normalen Preis nie stattgefunden hätten. Ich gönne allen Nutzern diese Möglichkeit. Daraus aber ein Modell für die Zukunft abzuleiten ist kompletter Unfug. Tarifsysteme anzugleichen, Pauschalen zu diskutieren ist gut. Aber doch bitte zu einem angemessenen und einigermaßen wirtschaftlichem Preis. Leistungen im ÖPNV müssen zwangsläufig subventioniert werden. Aber doch bitte mit Sinn und Verstand. Unser Stand handelt ohnehin, als ob der Geldsegen nie enden würde. Die Rechnung zahlen spätere Generationen. Verantwortungsvolle Politik geht anders.



Heinz-Josef Botthof



Erding