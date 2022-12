Totengräber der Ukraine

Marcus Mäckler: Von der Front nach Washington; Politik 22. Dezember

Die deutsche Regierung, hier vor allem die SPD und Kanzler Scholz, müssen sich schämen über die rücksichtslose Weigerung, der Ukraine Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot zu liefern. Die USA als auch die Nato haben Deutschland dazu ermutigt, dem Bitten der Ukraine nachzukommen. Nun kommen die USA diesem Bitten von Wolodymyr Selenskyj nach und liefert die Systeme zum Schutz der Ukraine vor den Luftangriffen von Russlands Tyrannen. Kanzler Scholz und eine harte linke Gruppierung innerhalb der SPD verweigern der Ukraine aber nun weiterhin die notwendigen Luftabwehrsysteme zur Verteidigung, hauptsächlich der Zivilbevölkerung. Ich werde den Verdacht nicht los, dass bestimmte Gruppierungen in der SPD ihre guten Beziehungen zu den Verantwortlichen in Moskau nicht aufs Spiel setzen wollen und damit absichtlich in Kauf nehmen, dass die Ukraine untergeht. Ihnen steht das Hemd halt näher als die Hose. Grüne und FDP müssen jetzt den Druck auf Kanzler Scholz und seine SPDler erhöhen, sonst gilt Deutschland als Totengräber der Ukraine.

Jörg Sczesny

Maisach