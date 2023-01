Trumps perfider Machtwille

Die halbe Welt – namentlich die östliche – lacht sich tot über die Komödie, die sich derzeit im amerikanischen Repräsentantenhaus abspielt. Dabei handelt es sich eher um ein Drama, denn die Demokratie erleidet dadurch einen enormen Schaden. Demokratie lebt von Bewegung, ja sie ist sogar essenziell darauf angewiesen. Doch was man hier zu sehen bekommt, mutet eher an wie ein Wachsfiguren-Kabinett: Keine Kompromissbereitschaft, weder freier Entscheidungsmut noch gesunder Menschenverstand sind sichtbar, stattdessen wird die Demokratie ad absurdum geführt. Ein Machtwort des Obersten Gerichtshofs oder des Präsidenten wäre angebracht, doch das widerspräche dem Gedanken der Demokratie erst recht.

Dr. Kurt Benzinger

Dietramszell

Jetzt wird deutlich, dass Trump und der extreme Teil seiner Republikaner die Demokratie schwächen oder gar abschaffen wollen. Jede Demokratie ist durch Extremisten verwundbar. Da Trumps perfider Machtwille an einer funktionierenden Demokratie gescheitert ist, rächt er sich an ihr. Er hat zwei Prinzipien, entweder er gewinnt die Wahl oder sie wurde ihm gestohlen. Trumps Charakter muss nicht mehr beschrieben werden. Er treibt ein abgekartetes und verlogenes Spiel, in dem er öffentlich die Republikaner im Kongress auffordert McCarthy zu unterstützen und im geheimen Hintergrund seinen engsten Getreuen befiehlt, die teilweise noch abhängig von ihm sind, die Unterstützung für McCarthy zu verweigern. Damit lähmt er die Demokratie. Dies widerspricht der Annahme, dass er keinen Einfluss mehr auf die Republikaner hat. Im Gegenteil, er zeigt, dass er die US-Demokratie am Nasenring hält und lächerlich macht. Es bleibt abzuwarten, was die amerikanische Verfassung für Möglichkeiten hat dies zu beenden.

Reinhold Frech

München

Die kurz nach dem 2. Weltkrieg eingetretene McCarthy-Ära dürfte einen psychologischen Effekt bei der Schlammschlacht im US-Kongress bewirkt haben. Gerade weil der Ex-Präsident Donald Trump, dem Verbindungen zum Kreml nachgesagt wurden, die Wahl von Kevin McCarthy unterstützt und sich auch Joe Biden zurückhält, sind bei dem harten Kern der Republikaner Bedenken aufgetreten, ob mit der Wahl von Kevin McCarthy ein ähnliches Desaster in der amerikanischen Politik heraufbeschwört werden könnte, wie einst der Kommunisten-Jäger Joseph McCarthy hervorgerufen hat. Das Image von Trump ist angekratzt, da besteht kein Zweifel und auch bei seinen Anhängern verliert er immer mehr an Vertrauen. Verliert Kevin McCarthy, dann ist auch Trump aus dem Spiel für eine erneute Kandidatur ums Weiße Haus. Das As im Ärmel werden die Republikaner dann zur gegeben Zeit herausziehen. Das ist Poker made in USA.

Michael Bergmann

Grainau