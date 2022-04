Ukrainer kämpfen für die Freiheit

Teilen

Warten auf die Zeitenwende; Politik 16./17./18. April

Marc Beyer: „Putin hat schon früher gezeigt, dass ihm an Kriegsrecht nicht viel liegt“,

Interview mit Uwe Steinhoff; Im Blickpunkt 19. April

Es ist unstrittig, dass die Gelder, die wir für russische Energie zahlen, in Putins Kriegskasse landen. Also müssen wir den Gashahn schließen, besser gestern als heute. Das würde allerdings unsere Wirtschaft ins Mark treffen und sie existenzbedrohend und nachhaltig schädigen. Wir könnten dann auch unsere Hilfen für die Ukraine nicht mehr finanzieren. Will das die Ukraine? Zumal die Auswirkungen auf den Krieg denkbar gering wären. Putin würde das überzählige Gas an Indien verkaufen und die Inder würden sich darüber freuen, viel Energie deutlich unter dem Weltmarktpreis zu bekommen. Die Lücke in der Kriegskasse würde Putin durch Umschichtung in seinem Haushalt schließen. Dabei würde ihn nicht interessieren, dass dadurch seine Untertanen hungern und frieren müssten. Wollen wir das? Wir müssen uns so schnell wie möglich in alle Richtungen unabhängiger machen. Die Vorgehensweise muss sich dabei an der Realität orientieren und nicht an ideologisch geprägten Traumtänzereien. Auch sollten wir uns endlich abgewöhnen, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Und das Ganze muss nicht nur auf den Weg gebracht sein, sondern Wirkung zeigen, bevor der nächste Präsident in den USA wieder Donald Trump heißt.

Klauspeter Wacker

Bad Tölz

Die Aufmärsche und Demos der sog. Friedensbewegung sowie die Klimahysterie sind allesamt sinnlos. Irgendein machtgeiler Despot aus Russland, Iran, Pakistan, Nordkorea oder den USA wird noch in diesem Jahrhundert auf den „roten Knopf“ drücken und die Menschheit vernichten. Wozu die UNO, die EU, Herrn Scholz und die Kirche. Papst Franziskus verschweigt aus Feigheit genauso wie damals Pius XII. die wirklich Schuldigen. Herrn Putin als Kriegsverbrecher zu bezeichnen steht ja nicht in der jeweiligen Stellenbeschreibung der kirchlichen Moralapostel.

Dieter Weckerle

Geretsried-Gelting

Das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit“. Dieses bei uns in Vergessenheit geratene Sprichwort ist seit dem Krieg gegen die Ukraine wieder topaktuell. Aber dennoch gibt es Wahrheiten, die davon unberührt bleiben, egal, was Kriegspropaganda und Medien auch immer in die Welt setzen. Es bleibt eine gültige Wahrheit, dass die russische Armee mit ihrem Einmarsch in die Ukraine am 24.2.2022 einen Angriffskrieg begonnen hat, um die Ukraine für Russland zu erobern. Es bleibt ebenfalls eine gültige Wahrheit, dass die russische Armee durch Bombardierung und Raketenbeschuss zivile Wohnblocks und Wohnhäuser mit Opfern in der Zivilbevölkerung bewusst und gewollt zerstört, um die Ukraine zu besiegen. Seit dem 2. Weltkrieg heißt diese Kriegsführung „Moral Bombing“. Auf gut Deutsch: So viel wehrlose Zivilbevölkerung, so viele Frauen, Kinder und alte Menschen umbringen oder zumindest ihrer Lebensgrundlage berauben, bis am Ende der Gegner „zermürbt“ aufgibt. Eines der schlimmsten Verbrechen, zu denen die Menschheit in der Lage ist. Und eine gültige Wahrheit wird sein, dass - völlig unabhängig davon, was der Westen macht oder nicht macht - Putin und seine Gefolgschaft, die nach eigener Überzeugung nur Macht, Gewalt und Sieg kennen, den Krieg gegen die Ukraine führen werden bis zu seinem bitteren Ende. Entweder für die Ukraine und ganz Osteuropa oder für Putin selbst. Die Frage nach Waffenlieferungen und Sanktionen zur Unterstützung der Ukraine sollte mit diesen Wahrheiten zur Genüge beantwortet sein.

Germut Bielitz

Grainau

Wie lange noch will die Weltgemeinschaft zusehen, wie eine atomare Großmacht wie Russland nach dem Machtwillen eines einzigen Mannes, seines Präsidenten, ganze Städte bis hin zu kleinen Ansiedlungen eines Volkes mit über 40 Millionen Menschen systematisch niederkartätscht und auslöscht? Unvorstellbar, dass es demnächst die Hauptstadt Kiew und die historische Hafen- und Kulturstadt Odessa treffen wird. Gezielte wirtschaftliche, monetäre und sonstige Sanktionen sind offensichtlich wirkungslos geblieben. Auch die bisher erfolgten Waffenlieferungen konnten Putin nicht stoppen. Bei diesen groben Verstößen gegen die Menschlichkeit ist die Weltgemeinschaft dazu aufgerufen, den Aggressor Russland aus allen internationalen Gremien auszuschließen.



Dies ist nicht nur geboten, sondern eine unumgängliche Verpflichtung, um diesem Massaker wirkungsvoll Paroli bieten zu können. Es geht um die Lebensgrundlagen eines ganzen Volkes. Dazu muss in letzter Konsequenz auch über wirkungsvollere militärische Optionen nachgedacht werden.



Dieter Jacob



München



Ich war doch sehr überrascht, inwieweit der Druck zu einem völligen Embargo, vor allem seitens bestimmter westlicher Ökonomen auf unsere Regierung zunimmt. Ich bin kein Fan von Herrn Habeck, aber ich wünsche ihm die nötige Weitsicht, um ein solches Embargo wirtschafts- und sozialverträglich umzusetzen. Keiner kann mit Bestimmtheit sagen, welche genauen Folgen ein sofortiges, totales Embargo auf Kohle, Öl und Gas haben wird und auch nicht, wann dieser unsägliche Krieg dadurch gestoppt wird.



Klar ist, das Deutschland dadurch erheblich und dauerhaft an Wirtschaftskraft verlieren wird, wir also den berühmten Gürtel enger schnallen müssen. Dabei geht es dann natürlich auch um die bisher geleisteten Zahlungen, Kredite und Avale an die EU, zur Weiterverteilung, wir würden ja dann ins Lager der Zahlungsempfänger wechseln. Offen bleibt dann auch die Finanzierung unserer militärischen Verteidigung. In dem Falle hätten wir selbst Putin nichts entgegenzusetzen, es gäbe keinerlei Verhandlungsbasis und völlige Abhängigkeit von dritten, zum Beispiel den USA.



Für mich ist es keine Frage. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und bestmöglich zu versorgen. Das gilt natürlich auch für Ortskräfte, Frauenrechtlerinnen, kritische Journalisten aus Afghanistan, verfolgte Volksgruppen aus Syrien (Kurden, Jesiden), nach legalem Asylverfahren.



Waltraud Lehle



München



Dass eine Leserin Olaf Scholz als besonnen bezeichnet, löst bei mir Kopfschütteln aus. Unsere Regierung zeigt sich als peinliche Koalition in Europa mit großen Imageverlust. Herr Scholz präsentierte sich bisher extrem selten und dann mit verschwurbelten Plattitüden. Mit Führungsstärke hat das nichts zu tun. Während andere Länder stetig schwere Waffen an die Ukraine liefert, verzettelt sich unsere Regierung in Überlegungen und Abwägungen. Kann diese Leserin nicht die verzweifelt kämpfenden Menschen in der Ukraine verstehen, die zusehen müssen, wie ein Land platt gemacht und viele tausend Menschen ermordet werden? Und dass sie diese Waffen brauchen als Symbol des Widerstandes? Putin hat sich auf lange Jahre als Verhandlungspartner disqualifiziert und wir müssen uns dringend energietechnisch von Russland lösen. Da ist die sogenannte Besonnenheit von Scholz total unverständlich und unangebracht. Deutschland verspielt damit sein Vertrauen in der westlichen Welt, besonders als zuverlässiger Partner in einer solchen Gefahr.



Jutta Schweickert



Germering