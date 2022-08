Zum Krieg in der Ukraine

Marcus Mäckler: Die Legende vom Wahnsinn des Einzelnen; Kommentar 13./14./15. August

Chance auf Beendigung des Krieges; Leserforum 17. August

Erst mal muss man sehen, dass es nicht um einen Krieg in der Ukraine geht, sondern um den Machtkampf dreier revisionistischer Großmächte, den USA, die Weltmacht bleiben und ihren Einfluss noch ausdehnen wollen, Russland und China, die die USA aus Europa und dem Indopazifik rausdrängen wollen. Asien und Europa sind da die Schlachtfelder und Austragungsorte dieses sehr prinzipiellen Konflikts dieser drei Großmächte.

Deutschland, das durch Rüstungsbeschränkungen keine militärische Grossmacht sein kann,bestenfalls eine wirtschaftliche,wird da die Rolle des Zahlers zugeordnet.Alle jene,die meinen,mit Putin könne man auf eine schnelle Lösung mittels einer Waffenruhe in der Ukraine und weiteren billigen,aber scheinbar folgenlosen Gaslieferungen aus Russland kommen, seien vorgewarnt,ebenso wie jene Leute,die meinen, die USA waren an einem schnellen Kriegsende interessiert. Doch die Front verläuft nicht nur militärisch und ökonomisch,sondern auch politisch. Es ist kein Zufall,dass Putin dem Front National 40 Millionen Euro gab,,damit dieser aus der EU (Frexit) ,dem Euro und der NATO austritt und immer noch auf Trump 2024 hofft.Und ebenso ist es kein Zufall,dass Lawrow die AfD im Kreml höchstpersönlich empfängt,da diese in ihrem Wahlprogramm nun den Austritt Deutschlands aus der EU und dem Euro fordert(Dexit).Interessant aber,dass das keine der Mainstreamparteien den Dexit der AfD thematisiert. Die AfD hofft als neues grossdeutsches Reich und nicht alsSchweiz wieder aufsteigen zu konnen-Germany First und Make Germany great again,würde aber als Gauleiter einer russischen Kolonie Deutschland als geopolitischer Bettvorleger Russland enden.

Ralf Ostner

Murnau

Der Kommentar des Markus Mäckler ist in sich logisch und schlüssig. Dem Leserbrief des Herrn Mailinger muss widersprochen werden. In einem System der Agitation und Propaganda, in dem alle Medien gleichgeschaltet, sowie unliebsame Internetseiten gesperrt sind, gibt es für die Einwohner keine unabhängigen und objektiven Informationen. Die Mehrheit glaubt der staatlichen Propaganda mangels alternativer Quellen. Und mittels dieser Propaganda versucht Putin, die Mehrheit seines Volkes hinter sich zu scharen, indem nach außen ein Feindbild aufgebaut und nach innen ein Nationalismus propagiert wird. Die Mehrheit huldigt doch einem Herrscher, der die Wiederherstellung eines großrussischen reiches verspricht, respektive eines eurasischen Großreiches unter russischer Führung. Das System der Massenbeeinflussung funktionierte bisher unter Hitler, unter Mao, unter den Kims usw. Der letzte Satz des Leserbriefes des Herrn Mailliger ist richtig, aber die Schlussfolgerung falsch. Ja, die Mehrheit will in Frieden, bescheidenem Wohlstand und Freiheit leben. Und das haben die Russen mit Einschränkungen bei der Freiheit der Information. Der Krieg findet ja nicht in Russland und nicht in den Medien statt, betriftt den russischen Normalbürger also nicht. Und eine begrenzte militärische Spezialoperation zur Beseitigung eines faschistischen Systems im Nachbarland, in z.T. von Russen bewohnten Regionen kann nahezu jeder Russe unterschreiben und folgt der Propaganda. Also ist es eben nicht nur ein Krieg Putins, sondern definitiv ein Krieg Russlands. Putins Propaganda wirkt, auch beiuns und unserem Bundeskanzler - leider. Von Einsicht keine Spur.

Frank Rogalski

Straussdorf

Präsident Erdogan ist nicht gerade das Lieblingskind der deutschen Regierung. Trotzdem hat er durch Verhandlun- gen und Diplomatie die Getreidelieferungen aus der Ukrai- ne ermöglcht. Nun besucht er zusammen mit Gueterres den ukrainischen Präsidenten Selenski in Lemberg (West- ukraine), um diplomatische Schritte zum Frieden zu eroi- ren. Sämtlichen europäischen Politikern ist außer Sank- tionen gegen Russland und Waffenlieferungen an ein kriegs- führendes Land zum großen Schaden für uns Bürger nichts hervorragend Diplomatisches eingefallen. Ich kann mich der Einschätzung des Lesebriefschreibers Herrn Bednarz nur anschließen und gebe zu bedenken, dass Deutschland auch schon so bedeutende Außenmi- nister wie Genscher und von Lambsdorff hervorgebracht hat. Auch bei dem mittlerweile in Ungnade gefallenen ehe- maligen Kanzler Schröder kann ich erst einmal nur einen Vermittlungsversuch sehen. Man muss unser Land nicht größer machen als es ist und die Welt verändern werden wir sicher auch nicht. Möglicherweise sollte unsere Regierung als oberstes Ziel die Zufriedenheit ihrer Bürger im Auge behalten. Denn dies Ist wohl derzeit nicht der Fall. Dies schließt aber nicht aus, dass z.B. ukrainische Flüchtlinge aufgenommen werden und „nach Bedarf“ auch entsprechend Hilfe bekommen.

Dr. Hans G. Raasch

Lenggries

Klaus Rimpel: Selenskyj will die Krim zurück – Putin spielt auf Zeit; Politik; 11. August



Hellas - Freiheit - Tyrannei Unterdrückung und Tyrannei sind mal wieder ein Topos in der gegenwärtigen Politik - in der Ukraine. Die Marmorstatuen der Tyrannenmörder von Hermagoras aus dem 5. Jh. V.v. Chr. Zücken ihre Messer in die heutige Gegenwart. Interessanterweise waren die antike Ukraine und das Schwarze Meer teilweise von Thrakern und Skythen und ansonsten von griechischen Kolonisten aus Athen und Milet besiedelt. Alte Städtenamen wie Odessa, Cherson, Sewastopol, Histria oder Pantikapaion mit der Dynastie der Parisaiden beweisen dies. Auch die Völkerwanderung mit Hunnen, Goten und Mongolen wurde durch das zivilisierte oströmische Reich am Schwarzen Meer abgelöst. Gegner waren die Bulgaren. Die griechisch-orthodoxe Kirche ausgehend von Byzanz ist auch heute noch mit den byzantischen Kirchen trotz Katharina der Großen, Kommunismus und Stalinismus lebendig. Der Eroberung Konstantinopels 1453 durch den Islam begründete ein neues Tyrannensystem. Auch heute ist der Islam noch ein unterentwickeltes System, das kulturell in Blüte stehende Gebiete in Syrien und Nordafrika versklavte und zivilisatorisch vernichtete. Und was macht Putin heute? Er steht nicht nur in einer Reihe mit allen Tyrannen der Weltgeschichte wie Stalin und Hitler, sondern tritt auch alle kulturellen Errungenschaften wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit Füßen. Dass alle europäischen Staaten, die sich auch auf die Antike berufen, natürlich Gewehr bei Fuß stehen und militärische und humanitäre Hilfe leisten, ist leicht zu verstehen. Und nun der Verdacht auf Gefangenenermordung in Mariupol? Die neuste Wendung im Ukraine Krieg, dass Amerika jetzt dort einsteigt und Unterstützung in jeder Hinsicht leisten will, ist natürlich der Joker. Eine von Amerika gestützte Ukraine ist praktisch unbesiegbar. Amerika hat ein unübersehbares Bein im Schwarzen Meer und macht Putin zum Zwerg. Das war schon lange nötig. Präsident Selenskyj wird wie der spartanische Feldherr Leonidas an den Thermopylen zu einem der Freiheitshelden der europäischen Geschichte.



Angelika Hollub



Kreuth



Partisanen gegen Putin



Partisanen sind das beste aller Mittel gegen eine große, mechanisierte und scheinbar übermächtige Aggressionsarmee. Bewährt hat sich das im 2. Weltkrieg in Frankreich, Jugoslawien, Italien, Ukraine – gegen die Nazitruppen und im Vietnamkrieg gegen die USA. Es ist die wirksamste Methode, um auch einen vermeintlich übermächtigen Feind zu zermürben. „Aus dem Nichts auftauchen, zuschlagen, verschwinden“. Die Ukraine macht genau das Richtige um Russlands Kriegsmaschinerie zu bekämpfen, zu binden und eine offene Feldschlacht zu vermeiden. Die Résistance, Tschetniks, Resistenza, und UPA, Vietcong haben es vorgemacht.



Heimo Kandler



Wartenberg