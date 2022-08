Ukraine im Krieg gegen Aggressor Russland

Ihr Politik-Redakteur spricht klar an, dass die bemerkenswerten diplomatischen Friedensbemühungen des UN-Generalsekretärs Guterres und des türkischen Präsidenten Erdogan in diesem immer mehr ins Schreckliche und Umfangreichere auswachsenden Krieg noch keinen Erfolg – wenigstens in einem Waffenstillstand – haben können. Die Fronten sind verhärtet. Russlands Präsident Putin will mit seiner „Spezialoperation“ die südöstliche Ukraine „denazifizieren“ und die 2014 geschickt okkupierte Halbinsel Krim keinesfalls zurückgeben.

Der ukrainische Präsident Selenskyj will den nun russisch besetzten Donbass und die Krim mithilfe neuester amerikanischer Waffen unter allen Umständen zurückerobern. Putins im Falle der Krim erfolgreicher Trick, die Halbinsel als ethisch russisch geprägt zu bezeichnen, hat im Falle des in der südöstlichen Ukraine befindlichen Industriegebietes wegen größtmöglicher internationaler Empörung und geschlossenen EU-Protestes nicht mehr funktioniert.

Die Polarisierung der zwei Kriegsparteien erscheint zurzeit unauflösbar. Man wird zu den Hintergründen vordringen müssen, um das erbitterte Ringen wenigstens im Rahmen von Kriegsrecht-Bestimmungen zu halten und die drohende Ausweitung in brutalstes Gemetzel zu unterbinden und die mögliche Eskalation zum Weltkrieg, falls die Großmächte Russland und USA aufeinanderprallen, aufzuhalten.

Putin strebt unverkennbar an, keine Demokratie in seiner allernächsten Nachbarschaft zu dulden (noch dazu abgesichert durch Stationierung von atomar bestückbaren Mittelstreckenraketen auf dem Gebiet einer durch Nato-Mitgliedschaft unangreifbar gestärkten Ukraine). Diese Sicherheitsgarantie treibt Selenskyj an.

Bei Putin spielt neben dem Traum von der Revision der riesigen UdSSR, der durch Altpräsident Gorbatschow mit der Befreiung etlicher europäischer Staaten, nicht zuletzt Deutschlands, Einhalt geboten wurde, die breit angelegte Öffnung zum Mittelmeer über das Schwarze Meer eine Rolle. Er agiert auf allseitige Öffnung und Schwerangreifbarkeit einer Großmacht hin, wie diese auch von den USA unter Präsident Kennedy 1963 durch Verhinderung einer Aufstellung russischer Raketen im kommunistischen Castro-Kuba durch massive Drohung mit sofortigem Beschuss ihr erfolgreiches Ende fand – das russische Transportschiff machte umgehend kehrt.

Überdies ist zu berücksichtigen, wie ideologisch besetzt die Diktatoren einer Großmacht danach trachten, ihrer Hemisphäre Nachbarstaaten durch brutale Drohung oder Anwendung militärischer Gewalt einzuverleiben, siehe im Falle Putins, dem der belarussische Präsident überdeutlich Treue schwören musste und sofort mit der Maschinenpistole in der Hand, demokratische Aufrührer zum Schweigen brachte.

In der chinesischen Großmacht China versucht Präsident Xi Jinping den unter dem Schutz der USA stehenden demokratischen Inselstaat Taiwan einzuschüchtern, um diesen ins Großreich China eingliedern zu können.

Diktatoren setzen auf persönlichen Machterhalt und räumlichen Gebietserhalt. Freiheitsbestrebungen von abweichenden Ethnologien werden militärisch unterdrückt und als verräterischer „krimineller Separatismus“ abgestempelt.

