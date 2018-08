Russland blockiert

Leserbrief des ukrainischen Generalkonsuls in München

Warum Merkel so oft Putin trifft; Politik 18./19. August

Die These „auf dem Tisch liegt Putins Vorschlag von 2017, eine internationale Friedenstruppe in den Donbas zu schicken“ entspricht nicht vollständig der Realität. Auf der Grundlage dieser Worte sieht es so aus, als sei Russland ein Friedenssicherer, und die Ukraine und die westlichen Mächte, einschließlich Deutschland, unterstützen diese friedliche russische Initiative nicht und streben den Krieg an. In der Tat hat die Ukraine noch im März 2015 den Einsatz einer Friedensoperation im Donbas unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen vorgeschlagen und offiziell in der Uno beantragt. Diesem Antrag folgten dann mehrere andere Vorschläge, die alle von Russland im Sicherheitsrat blockiert wurden.

Erst später im September 2017 hat Russland seinen Resolutionsentwurf vorgelegt, welcher in der Tat nicht auf den Frieden im Donbas gerichtet wurde, sondern nur noch ein Teil der russischen Bemühungen war, die Aggression als einen internen ukrainischen Konflikt darzustellen. Es zielt daraufhin, die Idee und die Ziele der Friedensoperation in der Ukraine zu verzerren. Der russische Vorschlag konzentriert sich auf die Entsendung von UN-Sicherheitspersonal mit dem einzigen Zweck, bewaffnete Unterstützung für OSZE-Mission-Mitglieder zu leisten. Dieser Ansatz hat keinen zusätzlichen Wert, trägt zur Lösung des Konflikts nichts bei, sondern zielt darauf hin, die OSZE-Monitoringmission bei der Erfüllung ihres Mandats einzuschränken und ihre Bewegungsfreiheit zu behindern.

Das meist Verwunderliche daran ist aber, dass Russland diese Uno-Vorschläge nicht mal mit der OSZE abgestimmt hat, welche eigentlich die Monitoringmission entsendet hatte.

Yuriy Yarmilko

Generalkonsul der Ukraine

in München