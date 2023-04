Ende der Atomkraft in Deutschland

Georg Anastasiadis: Wenn Unvernunft zur Dummheit wird; Kommentar 12. April, Atomkraft? Ja, bitte!; Debatte um Atomstrom; Leserforum 13. und 14. April

Tatsächlich ist die Windhäufigkeit in Bayern deutlich geringer als im Norden. Die Folge ist, dass hier wenn überhaupt erst in größeren Höhen Wind abgegriffen werden kann. So sind wir bei neuen Anlagen im Süden bereits bei Nabenhöhen von über 170 Meter angelangt, hingegen im Norden (Schleswig-Holstein) liegt der Schnitt je nach Statistik um die 100 Meter. Hierzu ist dann noch der halbe Rotordurchmesser zu rechnen. Das ergibt aktuell Anlagenhöhen in Bayern bis zu 250 Meter, also das 2,5-Fache der Frauenkirche. Das treibt hierzulande die Kosten für Windkraft maßgeblich in die Höhe und reduziert die Wirtschaftlichkeit in der Gesamtbilanz. Nebenbei werden zudem oft noch exponierte Höhenlagen bevorzugt, die dann eine gewöhnungsbedürftige landschaftsprägende Kulisse schaffen. Bayern hat tatsächlich im Bundesvergleich bei Sonne und Wasserkraft eine Spitzenposition, steht aber bei Wind am anderen Ende.

Der stereotype Ausbau von Windkraft, gleichverteilt über das Bundesgebiet folgt somit zwar einer Ideologie, aber nicht der Logik. Die beiden Begriffe waren aber schon immer gerne Antipoden, wie aktuell in vielen Entscheidungen wieder offenbar wird. Hier rate ich zu einem Selbstversuch. Wer öfters auf der A95 unterwegs ist, kann mal eine Strichliste über einen längeren Zeitraum führen, wann sich die Windräder in den Wadlhauser Gräben (Nabenhöhe 150 m) drehen und wann sie stehen. Das Ergebnis könnte ernüchternd sein.

Norbert Leidl

Krailling

Am 15. April 2023 beginnt das selbstbestimmte kernenergiefreie Stromzeitalter in Deutschland. Dümmer geht’s nimmer. Wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen oder reißen die Brücke ein, über die wir gerade gehen müssen. Wie viel Unkenntnis hier verbreitet wird, erkennt man auch an den Leserbriefen, die da vorschlagen im Sommer mit Photovoltaik den Stromzähler rückwärts zu drehen und dann im Winter wieder mehr zu verbrauchen mit der Wärmepumpe oder dem E-Auto. Das löst nicht das physikalische Stromspeicherungsproblem und ist strafbar, denn die Zähler müssen getauscht werden, bevor die Nutzung beginnt. Leider glauben unsere Politiker auch an solche Märchen und verdrängen die Wahrheit, der damit sicher verfehlten CO2-Klimaziele durch steigendende fossile Verstromung. Damit schaffen sie auch unsere Industriearbeitsplätze ab. Wir bezahlen den Unsinn durch Inflation und rapiden Wohlstandsverlust und der Gefahr eines rechten Wahlsieges.

Michael Gattermann

Karlsfeld

Fast eine ganze Seite Leserbriefe gegen den Atomausstieg! Vermutlich haben die Verfasser auch die Parteien mehrheitlich unterstützt, die Maßnahmen für erneuerbare Energien verhindert haben. CSU/CDU mögen sich in ihren schwarzen Löchern verkriechen statt Unwahrheiten bezüglich Atomkraft zu verbreiten. Atomstrom ist der derzeitig teuerste Strom überhaupt, denn viele Zuschüsse wurden und werden mit Steuergeldern bezahlt, ohne dass sie auf der Stromrechnung erscheinen. Und zusätzlich werden noch Milliardenkosten für die sichere Endlagerung auf uns zukommen. Die häufigen Hinweise auf das Atomland Frankreich zeugen von nicht zu Ende gedacht, denn schon 2022 mussten dort Akws abgeschaltet werden, weil Flüsse Niedrigwasser trugen und die notwendige Kühlung nicht mehr gewährleistet war. Zudem sind ihre Nord- und Westküsten prädestiniert zur Gewinnung von Windenergie und der Süden ist Solarenergiegebiet!

Unsere politischen Versäumnisse der letzten 16 Jahre bezüglich Energiepolitik, Verteidigung, Umwelt- und Klimaschutz können nun nicht durch polemische Halbwahrheiten und irreführende Forderungen gut gemacht werden.

Fazit: Wenn Wahlversprechen Bequemlichkeit, Sorglosigkeit und Schönes von gestern anbieten, aber keine Vorsorge für die Zukunft, dann versündigen sich die Urheber schon jetzt an unseren Nachkommen. Die derzeitige Ampelkoalition hat gewaltige Versäumnisse aufzuarbeiten und dazu noch die Unbilden des Kriegs gegen die Ukraine abzumildern. Bei dieser Mammutaufgabe sind Fehler passiert, die korrigiert wurden und werden, aber unter dem Strich kann man nur laut rufen: Hut ab vor ihren bisherigen Leistungen!

Käte Moder

Ebersberg

Frage an all die Atomkraftbefürworter, die ihre Überzeugung im oben genannten Forum ausgedrückt haben: Habe ich die Information versäumt, dass ein sicheres Endlager für die nicht mehr aufzubereitenden Brennstäbe bereitsteht, die noch über 50 000 Jahre gefährliche Radioaktivität ausstrahlen? Meines Wissens wird zurzeit gesucht und niemand will die Dinger haben. Jeder wehrt sich und es wird jahrelangen politischen Streit und sehr lange juristische Auseinandersetzungen geben, bis die ach so sauberen Hinterlassenschaften nach menschlichem Ermessen, das ja bekannterweise auch Irrtümer einschließt, sicher entsorgt sind. Ich warte auf Ihre Antworten!

Hans-Georg Lanig

Karlsfeld

Recht hat der SPD-Stadtrat aus Olching, Herr Haschke damit, dass wir in der Energiedebatte durchaus geteilter Meinung sein können und vor allem auch dürfen. Dass die deutschen – laut TÜV sichersten – Atomkraftwerke nun nicht nur abgeschaltet werden, sondern auch sofort mit dem Rückbau begonnen werden muss, ist unverständlich. Würden die AKWs weiterlaufen etwa bis Ende dieses Jahrzehnts, dann könnten doch bis dahin die hohen Rückbaukosten hereingeholt werden. Da es Herrn Hascke auch um die Verunglimpfung von Herrn Habeck geht: Er wurde nicht vom Wähler zum Wirtschaftsminister gewählt, dieser Posten, wie alle andern auch, wurden in den Koalitionsverhandlungen ausgekungelt! Und nicht wenige Wähler, sogar Parteimitglieder zweifeln inzwischen an seiner Qualifikation als Wirtschaftsminister, wurde er etwa von der Lobby der Kohlekraftwerke überrumpelt, auf dass sie weiter das verteufelte CO2 ausstoßen dürfen?

Da stellt sich schon zwangsläufig die Frage, warum wird bei der Postenvergabe lediglich aufs Parteibuch geschaut und nicht auf das nötigste Fachwissen? Man kann sich schwer vorstellen, dass ein Industrieboss lediglich nach der passenden Krawatte ausgesucht wird.

Max Wagner

Lenggries

Eines der großen atomgetriebenen Probleme ist dies: Wir Menschen haben kein Organ für die Risiko-Wahrnehmung. Risiko ist Schadenshöhe mal Wahrscheinlichkeit. Aha! Wie wiegt man das? Russisches Roulette mit einem Trommelrevolver für 10 Millionen Patronen, eine davon ist eine Atombombe? Mein nicht vorhandenes RisikoWahrnehmungs-Organ befürwortet die Nutzung von Atomkraft in Deutschland. Ich als Person akzeptiere aber den Atomausstieg, weil ich die Risiko-Wahrnehmung unserer Gesellschaft seit Tschernobyl und Fukushima (beides kann bei uns nicht passieren, das wissen die Fachleute) respektiere. Ich freue mich auf den Fusionsreaktor, auch wenn ich seine Inbetriebnahme eher von oben erleben werde.

Walter Kärcher

Tutzing

Der Atomausstieg ist töricht. Allerdings führt das mit Abschalten der Kernkraftwerke verbundene Hochfahren alter Kohlekraftwerke im europäischen CO2-Zertifkatehandel dazu, dass sich der Gesamtausstoß trotzdem nicht erhöht. Deshalb steigt der Strompreis mittelfristig aber erst recht, und energieintensive Unternehmen werden auf Zertifikate verzichten und ins außereuropäische Ausland abwandern. Vordergründig ist der Ausstieg sogar clever, weil Atomstrom wegen der fehlenden Endlager als zu billig gilt, also warum ihn nicht im Ausland kaufen? Nun setzen auch unsere Nachbarn zwangsläufig auf die Elektrifizierung der Heizung und des Verkehrs. Ob aber dann in Dunkelflauten im Winter der staatliche französische Energieversorger EdF Franzosen den Strom abstellt, um Atomstrom nach Deutschland zu Mondpreisen zu liefern, darf bezweifelt werden. Scheinheilligkeit pur, Energiesicherheit ade - das passiert halt, wenn die ingenieurwissenschaftliche Expertise in der Politik keine Rolle mehr spielt.

Armin Seemann

Freising

Wie zahlreiche Leserbriefe dokumentieren, haben die Deutschen ihre Liebe zur Kernkraft neu entdeckt. Lauthals wird gegen den beschlossenen Ausstieg aus dieser Energieerzeugung protestiert. Wer jedoch pragmatisch das Für und Wider dieser Technologie abwägt, muss zu dem Schluss kommen, dass diese Entscheidung durchaus richtig ist. Dem verschwindend geringen Anteil von 6 % an der Stromerzeugung, stehen die Risiken dieser Energiequelle gegenüber. Dabei meine ich nicht die Reaktorsicherheit, sondern die in die weite Zukunft reichende Belastung durch den radioaktiven Abfall. Trotz weltweiter Forschung ist es bisher nicht gelungen, eine sichere und nachhaltige Endlagerung zu finden. So garantieren wir den nächsten Generationen eine „strahlende Zukunft“, die ungeheure Summen für die Entsorgung des nuklearen Mülls erfordern wird, damit wir temporär unsere Energieversorgung zu einem vermeintlich günstigen Preis glauben sichern zu können. Tag für Tag füllen sich dagegen weltweit die Zwischenlager für abgebrannte Brennstäbe, was von einem unverantwortlichen Fatalismus der Atomlobby zeugt. Es gilt für Deutschland, den eingeschlagenen Weg des Ausbaues der erneuerbaren Energien weiter zu beschreiten, um unseren Kindern und Kindeskindern nicht diese Hypothek aufzubürden.

Friedrich Wörnzhofer

Peiting

Da gab es mal einen Minister, der sagte, die Rente sei sicher. Was hat man sich darüber aufgeregt. Dabei ist die Rente sicher, nur sehr viel teurer. Heute haben wir einen Minister, der mit verbissenem Gesicht immer wieder behauptet, die Stromversorgung sei gesichert. Seine mit Sicherheit, er wird keinen Mangel haben. Aber zu welchem Preis? Nur aus sturem Festhalten an einer Ideologie wird eine Stromquelle ausgeschaltet, die nicht wieder angeschaltet werden kann. Dafür wird mit der größten Dreckschleuder Braunkohle weiter Strom erzeugt. Wer soll das verstehen. Die ganze Welt schüttelt über diese Art Politik den Kopf und lacht uns dumme Deutsche aus. Was ist aus diesem Land nur geworden?

Hubertus Streve

Starnberg

Für mich und für viele meiner Bekannten heißt es immer noch: Atomkraft – nein, danke! Ich bin der Meinung, Robert Habeck hat sehr gute, tatsachenbasierte Gründe, die Abschaltung der drei noch laufenden AKWs, die übrigens schon die Union beschlossen hatte, nun endlich durchzuführen. Erstens, diese liefern schon seit Längerem nur noch weniger als 5 % der täglich benötigten Strommenge, wie sich aus der Statistik der Bundesnetzagentur, aktuell nachzulesen auf der Internetseite smard.de , entnehmen lässt. Also nur ein kleiner Beitrag, der sich bei gutem Willen bald durch erneuerbare Energien ersetzen ließe. An den Risiken der Kernkraft hat sich aber immer noch nichts geändert. Ein terroristischer Anschlag auf ein AKW, so unwahrscheinlich er uns jetzt erscheinen mag, ist leider niemals auszuschließen, und würde, wie um Tschernobyl und Fukushima, große Areale auf Jahrhunderte hin für Menschen unbewohnbar machen. Für der radioaktiven Müll, den niemand vor der Haustür haben will, ist immer noch kein sicheres Endlager gefunden. Frankreich, das sich zu 80% auf Atomkraft für seine Stromversorgung verlässt, hat große Probleme mit seinen AKWs. Im letzten Sommer konnten viele Werke aufgrund Niedrigwasser in den Flüssen mangels Kühlwasser nicht in Volllast laufen oder mussten ganz vom Netz genommen werden. Dass Niedrigwasser in den europäischen Flüssen weiterhin ein Problem sein wird, zeichnet sich bereits jetzt schon deutlich ab.Bei vielen anderen AKWs gab und gibt es erhebliche Sicherheitsmängel, die ebenfalls zu Abschaltungen führten und sehr teure und langwierige Reparaturen nötig machten. Dass Deutschland in der Vergangenheit einen beträchtlichen Teil seiner Kernbrennstoffe aus Russland bezogen hat, sollte uns auch sehr zu denken geben!

Sybille Zeeb

Starnberg-Leutstetten