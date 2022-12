Unsere Soldaten haben die beste Ausrüstung verdient

Da werden die Mäuler bis zum Bauchnabel aufgerissen und es wird lamentiert. Ich stelle aber hier einige Fragen, die, wie es scheint, beantwortet werden müssten. Was hat das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) vor der Einführung des „Marders“ eigentlich getan? In früheren Zeiten wurde jeder Nagel darauf geprüft, ob er denn senkrecht ins Holz eindringt. Hat das BWB darauf gedrungen, einen Truppenversuch unter erschwerten Bedingungen durchzuführen und waren die Tester auch richtige, fachkundige Soldaten? Waren die Verantwortlichen der Versuche auch kompetent? Nicht unter der Ansage: Machen sie mal!

Wurden Erkenntnisse auch wahrgenommen und ausgewertet? Marginalien können in einem Versuch immer wieder übersehen werden. Die kann man später leicht ausgleichen. Was für Fachleute waren im BWB tätig, Beamtinnen aus der Frauenquote? Das erscheint mir alles möglich. Die nächste Frage: Waren die Herren im Heeresamt auch wirkliche Kenner. Waren die jemals beim Truppenversuch dabei oder hatten sie überhaupt schon mal einen Panzer selber gefahren? Und haben sie mit den Soldaten gesprochen? Darüber hinaus: Warum sind unsere Verteidigungsminister immer „-innen“. Hat die Bundeswehr keine hochrangigen Offiziere, die man vorübergehend vom Dienst freistellt und in der Politik weiterdienen lässt. Es gäbe da noch viel zu fragen. Meine Enttäuschung über – meine – Bundeswehr ist riesengroß. Unsere Soldaten und Soldatinnen haben die beste Ausrüstung und die neuesten Waffen verdient: Sie stehen doch auch noch heute für Freiheit und Recht.

Heinz Wallasch

Gauting

Na endlich, möchte man sagen! Scheibchenweise erfährt man den desolaten Zustand unserer Bundeswehr, in diesem Fall um die Einsatzbereitschaft der Kettenfahrzeuge. Man muss Herrn Scholz die zögerliche Lieferbereitschaft an die Ukraine wohl unter diesem Eindruck neu bewerten, wobei man ihm wie seiner Verteidigungsministerin zugutehalten muss, man hat diesen Zustand geerbt. Aber, wie ist es denn bei der Luftwaffe, der Marine oder gar bei der Infanterie mit dem Material bestellt? Hat man etwa die gängige Praxis übernommen, nur keine schlafende Hunde zu wecken? Wird von der Basis bis hinauf in die Beschaffungsspitzen etwa aus Angst vor Aufdeckung die mangelnde Einsatzfähigkeit verheimlicht, um sich so um die Verantwortung zu drücken?

Max Wagner

Lenggries

Aufgrund des Totalausfalls unseres Pumas greift man jetzt auf den Marder zurück. Würde Deutschland heute angegriffen bestünden ernsthafte Zweifel an unserer Verteidigungsbereitschaft. Jahrzehntelang wurde die Bundeswehr kaputtgespart, passend zum Narrativ, dass alle Menschen auf dieser Welt einschließlich der russischen Führung Gutmenschen sind und Deutschland eigentlich keine Armee mehr benötigt.

Obwohl die brutale russische Aggression eigentlich schnelles Handeln erwarten lassen sollte, zeigt die Puma-Affäre erneut, in welch kläglichem Zustand sich Politik und Armee befinden. Ein Blick in Geschichtsbücher zeigt, was möglich ist, wenn der Verteidigungsnotstand erkannt und verstanden ist:

Die US-Streitkräfte verfügten 1939 über ganze 190 000 aktive Soldaten und circa 2400 Kampfflugzeuge mit verschwindend geringer Jahresproduktion an Panzern.

Vier Jahre später (1943) verfügten die USA über 60 000 Panzer, davon 26 000 alleine im Jahr 1943 produziert. Die Armee umfasste 4 Millionen Soldaten. Bei Flugzeugen lag die Jahresproduktion bei 85 000. Hitlers Aggression war auch eine Zeitenwende, die von den USA vollumfänglich verstanden wurde.

Sicherlich kann man die damalige Situation mit dem lokalen Ukrainekrieg nicht vergleichen. Die Zahlen können insoweit auch bei weitem kein Maßstab für die Nachrüstung der Bundeswehr sein. Es zeigt aber, was technisch, in welcher Geschwindigkeit möglich ist, wenn in einem Gefahrenmoment entschlossen gehandelt wird. Deutschland gibt hier ein wahrlich desolates Bild ab. Wir, Europa und allen voran Deutschland, können von Glück reden, dass Russland derzeit geschwächt erscheint, und wir auf starke US-Unterstützung zählen können. Aber wir Deutsche sollten uns an eine Aussage von Henry Kissinger, dem einstigen US-Außenminister, erinnern: Die Europäer sollten trotz Nato-Schutzschilds nicht erwarten, dass die amerikanischen Soldaten ohne massiven Eigenbeitrag die Freiheit Europas verteidigen.

Ein wahrlich unweihnachtliches Gedankenspiel, das jedoch nüchtern betrachtet militär-politische Realität ist. Die Puma-Affaire ist insoweit ein Weckruf, endlich mit der Nachrüstung ernst zu machen, um unserer Verantwortung für Frieden und Freiheit gerecht zu werden.

Dr. Andreas Mayer

Dachau

Panzer Puma kein Vorzeigeobjekt: Was derzeit mit dem Problem-Puma läuft, ist an Verlogenheit kaum zu überbieten. Seit dem Jahre 2015 weiß man um die Unzulänglichkeiten dieses Panzers, damals war noch „Ursula voller Leiden“ Verteidigungsministerin. Ich behaupte dass damals schon der Deckel des Schweigens über die vielfältigen Probleme dieses Schützenpanzers gezogen wurde. Das Problem wurde weitergereicht, die Meldungen der Truppe, der Fahrer und der Kommandanten wurden abgewürgt. Die Industrie lieferte keine deutsche Wertarbeit. Im Werbefilm der Produktionsfirma ist zu sehen wie der Panzer durch den Dreck rauscht und sich der Turm vielfältig dreht, der Film macht ordentlich was her, die Realität ist eine andere.

Die Wahrheit ist nur dass er das nicht lange durchhält dann steht die komplette Kiste. Die jetzige Verteidigungsministerin Lambrecht hat einen kaputtgesparten Schrotthaufen übernommen, die Vorgängerinnen in diesem Amt mit den zugehörigen Generälen haben hier auf ganzer Breite versagt.

Rudi Hochenauer

Hohenpeißenberg