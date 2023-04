Verbote und Regelungen

Teilen

Dirk Ippen: Willkommen in der schönen neuen Verbotswelt; Kolumne Politik 22./23. April

Ihre Einleitung bezüglich Planwirtschaft war grandios. Das hat der Wärmepumpe bzw. keinem Heizsystem jemals geholfen, wenn solche Subventionen aufgerufen werden. Bei drei Behauptungen würde ich Sie sehr gerne einladen, Ihre Sichtweisen auf den realen Stand zu bringen:

1. Die Fachleute und Planer sind für den zügigen Einbau vorhanden, ich bin einer. Natürlich bei exakter Vorbereitung und einem Fachwissen bis ins Detail, versteht sich.

2. Das leise Summen wirkt eher entspannter gegenüber der örtlichen Gebläsebrenner, die über die Dächer dröhnen.

3. Das deutlich teurer stimmt nur bedingt, da die Kollegen sich an einen deutlich gesteigerten Qualitätsrahmen halten müssen, wenn Wärmepumpen zum Einbau kommen, der bei konventionellen Heizungen auch da ist, aber durch das einfache Hochdrehen von Vorlauf Temperatur sehr viel mehr Geld in der Nutzung bringt, was immer gerne unter den Tisch fällt. Siehe staatlicher Eingriff bei der Preisdeckelung.

Das ist wie mit der Diskussion, wenn man die DFB-11 aufstellt, wollen alle Bundestrainer sein. Alle reden – mit entscheidend ist das Fachwissen und Können. Kunden, die es bezahlen, beteiligen sich nicht an einer teuer – billig Preis-Diskussion, weil ohne körperliche und geistige Leistungsfähigkeit kein Mehrwert entsteht. Es kostet, was es kosten muss.

Heinz Bittmann

Herrsching am Ammersee

Ohne Regelungen und Verbote würden wir heute noch ohne Sicherheitsgurt Auto fahren und trügen (wie in den USA) in der Öffentlichkeit Schusswaffen, um uns und unsere Freiheit zu verteidigen. Dass die Klimawende Fahrt aufnehmen muss, können wir derselben Tageszeitung auf Seite 16 entnehmen, wo zu lesen ist, dass schon im nächsten Jahr die 1,5-Grad-Grenze erreicht werden könnte. Warten, bis der „Prozess von Wettbewerb und Abwägung von Fall zu Fall“ alles geregelt hat? Die Zeit haben wir nicht.

Armin Held

Waldeck

Ich bin auch der Auffassung, dass wir unsere Umwelt schonen und sorgsam behandeln müssen. Immerhin, ich war auch einmal 10 Jahre Mitglied der Grünen mit den immer besten Wahlergebnissen in der Region. Als Hauptschüler und einfacher Facharbeiter aus einem traditionellen Arbeiterhaushalt habe ich mich jedoch von ihnen entfremdet, weil ich das elitäre Gehabe und die damit einhergehende soziale Kälte nicht mehr ertragen habe. Voller Stolz habe ich mit 25 Jahren und ordentlich Krediten mein erstes Mietshaus gebaut, und zwar von unten bis oben mit der Schippe, der Kreuzhacke und der Kelle. Einige Jahre später folgten weitere Häuser, ebenfalls über dem damaligen energetischen Stand, jedoch immer noch mit den Mitteln und Kenntnissen der Zeit und natürlich wieder selbst gemauert. Innovativ dabei war, die modernen Gas-Brennwertheizungen auf die besonders isolierten Dachböden zu verlegen. Für mich waren das wichtige soziale Projekte und bei manchen Mietern habe ich seit 27 Jahren die Miete nicht erhöht und auch das erfüllt mich mit echtem Stolz. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man zu neuen Erkenntnissen kommt und deshalb die Dinge anders macht. Was aber nun passiert, ist Millionen Menschen, die sich für ihr Eigenheim geschunden und gequält haben, vor die Trümmer ihres Lebens zu stellen, denn die Meisten können die wärmepumpengerechten Umbauten niemals finanzieren. Das gleiche Drama gilt auch für die Mieter, denn irgendwie müssen diese Wolkenkuckucksheime finanziert werden. Bei vier 27 Jahre alten Häusern mit je 125 qm Wohnfläche müsste ich geschätzt 350 000 Euro aufwenden und zwar ohne Dach und Fenster. Dem Grunde nach ist es eine weitgehende Entwertung nach der Hälfte des Abschreibungszeitraumes. Vielleicht käme ich auch damit noch zurecht, wenn mir kluge Fachleute sagen würden, dass alles falsch war, was über drei Generationen in diesem Land aufgebaut und geschaffen wurde. Aber genau so ist es nicht! Es sind Menschen, die noch nie auch nur ein Häufchen Sand von A nach B geschippt haben, weil man auch dazu Verstand, Geschick und Erfahrung braucht und die sich auf Bali vermutlich besser auskennen als auf der unmittelbaren Nachbarschaft, jedoch uns nun vorhalten nur Mist und Murks gebaut und so die Umwelt ruiniert zu haben. Es ist die Dekadenz von Anspruchsweltmeistern ausschließlich an die Leistung anderer, die mich so aufregt und erzürnt. Ricarda Lang, Kevin Kühnert, Nouripour, Habeck, Scholz usw. usf. Es macht mich fassungslos, wer sich da zu Allwissenden aufschwingt. Dass selbst die großen Wohnungskonzerne nicht mehr bauen wollen, kann ich inzwischen verstehen, denn sie ruiniert allein schon der Altbestand. Was sich in diesem Zuge deutlich verschärfen wird, ist indes die soziale Lage und die wird die extreme Rechte stärken und davor habe ich die größte Angst. Eigentlich bin ich ein Linker, der seine Träume nicht verloren hat, aber diesen Irrsinn, gespeist aus Arroganz, Überheblichkeit und damit Dummheit, kann ich nicht mehr mittragen.

Hans Ries

Heringen