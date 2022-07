Verhältnis- oder Mehrheitswahlrecht?

Christian Deutschländer: Die Quittung fürs Nichtstun; Kommentar, Ampel schiebt Wahlrechts-Reform an; Politik 4. Juli

Herr Deutschländer versucht sich in seinem Kommentar zur Reform des Wahlrechts in der Quadratur des Kreises. Die böse Ampel, die der CSU die Direktmandate wegnehmen will.

Er übersieht dabei den Geburtsfehler des bestehenden Wahlrechts. Das beinhaltet ein Verhältnis-Wahlrecht mit Ergänzungen durch Direktkandidaten (Mehrheitswahl). Das kann aber nur solange einigermaßen funktionieren, wie es, wie früher, nur zwei große Parteien gibt.

Das heißt, die Gründer haben leider nicht in die Zukunft gedacht, wie bei vielen anderen Gesetzen, auch bei unserem Rentensystem. Die Parteien wiederum haben Jahrzehnte lang gezögert, der Realität ins Auge zu schauen, ist ja auch bequemer. Lieber mehr Geld ausgeben, also viele Abgeordneten bezahlen, als etwas ändern. Die Lösung kann also nur lauten: Bei einem Verhältnis-Wahlrecht, kann es keine direkt gewählten Kandidaten geben!

Die Anzahl muss also zumindest stark eingeschränkt werden. Die Alternative wäre, auf ein Mehrheitswahlrecht wie in den USA umzuschwenken. Wollen wir das wirklich?

Andreas Weber

Pähl



Ich habe Herrn Deutschländer in der Vergangenheit häufig kritisiert. Zum Thema Verkleinerung des Bundestages stimme ich ihm weitgehend zu. Eines sollten wir aber nicht übersehen: Der größte Nutznießer des derzeitigen Missstands ist die SED-Nachfolgepartei am ganz linken Rand.

Die Bartsch-Gysi-Truppe wurde 2021 nach 5 %-Klausel de facto aus dem Bundestag abgewählt, zog aber aufgrund gerade Mal dreier Direktmandate mit 39 Sitzen in den Bundestag ein. Um so erstaunlicher der Vorstoß der Ampel bzgl. der Überhangmandate. Betrifft dies doch gerade den bei Rot-grün so beliebten Koalitionspartner etlicher Landesregierungen. Nun ja, im Bund hat es für dieses Mal noch nicht geklappt.

Johannes Reinhardt

Puchheim