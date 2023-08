Viele kleine Maßnahmen, die helfen

Der lange Weg zum „amazonischen Traum“; Politik 10. August

Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Da werden die Häuslebauer mit Auflagen zur Wärmedämmung und mit CO2-Abgaben zur Kasse gebeten, aber was könnte man alles für die Einsparung von CO2-Abgasen zuerst wirksam tun? Als erstes Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen und Bundesstraßen für Pkw und Lkw. Allein diese Maßnahme bringt 0.3 % des Gesamtausstoß von Deutschland. Weitere große Einsparung wurde die Schifffahrt bringen, die beim Anlegen in den Häfen ans Stromnetz gehen müssten. Ein Kreuzfahrtschiff, welches drei Tage im Hafen liegt und den Strom selber macht, erzeugt so viel CO2 wie die Stadt Hamburg in einem Jahr. Es gibt aber noch viel mehr unnütze Events. Die Veranstaltung „Rhein in Flammen“ von Köln bis Koblenz, Feuerwerk in Massen. Muss so was sein? Auch die ganzen Volksfeste mit einem Abschlussfeuerwerk – wurde da schon einmal der CO2-Ausstoß gemessen? Jeder Besucher kann das selbst riechen und die Kleidung stink noch ein paar Tage hinterher. Das Abbrennen von Wäldern, zum Beispiel Amazonas, zur Landgewinnung. Dazu die vielen Kriege in der Welt.

Müssten nicht die vernünftigen Länder eine Allianz bilden und dies vor den Vereinten Nationen immer wieder anprangern? Es fehlt aber der Wille dazu und die Wirtschaft braucht ja das ewige Wachstum. Es mag Utopie sein, aber solange die Aktienmärkte immer Gewinne fordern (fast 90 % der Aktien gehören ja Banken und Großanlegern) werden wir unserer Welt durch unsere Pläne mit Wärmepumpen und Isolierungen der Häuser nicht viel helfen.

