Völlig inadäquate Führungsstil

Christian Deutschländer: Mehr als nur ein doofes Bild; Kommentar 11. Mai

Wenn es bei der Kritik an der Verteidigungsministerin ausschließlich um fehlende Einsatzfreude, Ungeschicktheiten, Stillosigkeiten, Freud‘sche Fehlleistungen, peinlich Auftritte in kontextunpassendem Dresscode ginge, wäre ihre Berufung zur Leitung des Verteidigungsressorts – auch als ungedienter, fachfremder, eher freizeitorientierter Amtsinhaberin und alleinerziehender Mutter – dem Bürger durchaus zuzumuten.

Schließlich ist auch der neue Kanzler Scholz der unter Merkel zum Prinzip gewordenen Einschätzung verpflichtet geblieben, dass Verteidigungsminister/in voraussetzungslos jeder und vor allem jede kann. Fachliche Eignungen, militärtechnische, strategische, taktische, geopolitische oder militärhistorische Kenntnisse, gar militärische Erfahrungen, wenn auch beispielsweise nur in der Form der Ableistung eines Wehrdienstes waren wie andere Kompetenzen eher ein Ausschlusskriterium für eine Berufung in dieses Regierungsamt. Trotz der barbarischen militärischen Interventionen Putins in Tschetschenien, Syrien, der Ostukraine und der Besetzung der Krim waren sowohl Merkel als auch Scholz offensichtlich zu der Vorstellung gelangt, dass der rekoloniale Eroberungs- Macht, der Unterwerfungs- und Zerstörungshunger Putins für alle Zeit gestillt sei.

Die Bundeswehr mit ausgesetzter Wehrpflicht war – der Hindukusch ist weit weg – für lange Zeit nicht mehr im Fokus der deutschen Politik. Das nun schon kollektiv verdrängte Ende dieses mit Schrecken gescheiterten Einsatzes ist uns allen bekannt: katastrophales militärpolitisches Versagen auf allen Seiten. Dennoch: kein Anlass, dem Amt des/der zuständigen Ministers/Ministerin eine angemessene Bedeutung beizumessen.

Es macht fassungslos. Das unprofessionelle Amtsverständnis und Agieren, der völlig inadäquate Führungsstil der Verteidigungsministerin während eines Krieges auf europäischen Boden und zuletzt ihr trotziger Verbleib im Amt sind eine Zumutung für die Soldaten, die regierende Koalition und die Bürger dieses Landes. Kanzler Scholz ist gefordert, diese seine Fehlbesetzung sobald als möglich zu korrigieren, soll er, die gesamte Regierung und das Land nicht massiven Schaden nehmen. Einer sowohl fachlich als auch persönlichkeitsstrukturell sichtlich ungeeigneten, sich der Verantwortung nicht wirklich bewussten, unmotivierten Verteidigungs- Ministerin, die ihre fehlende Kompetenz durch Arroganz zu kompensieren versucht, einen Etat von 100 Milliarden Euro Sondervermögen anzuvertrauen, ist aufseiten des Kanzlers ein Entschluss, der berechtigte Fragen bezüglich seiner eigenen Führungsstärke aufwerfen muss.

Dr. Michael J. Kindl

München