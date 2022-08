Vor- und Nachteile der Öffentlich-Rechtlichen

Georg Anastasiadis: Selbstbedienungsladen Rundfunk?: Kommentar 6./7. August,

Debatte um die Öffentlich-Rechtlichen; Leserforum 8. August

Zu dem Selbstbedienungsladen der öffentlich Rechtlichen ist nicht viel zu sagen oder schreiben, denn wir als Zwangsabgaben-Zahler, können äußerst wenig bis gar nichts tun, um gegen diesen korrupten Laden vor zu gehen. Wie uns täglich vorgeführt wird, werden auch die sogenannten Volksvertreter an diesem System nichts ändern da sie ja selbst zuhauf in den Aufsichtsräten oder Gremien sitzen und weil sie auch zu sehr mit ihren eigenen Skandalen beschäftigt sind.

Judith & Nikolaus Ruml

Markt Schwaben

Zuletzt haben sich einige Leserbriefschreiber im Merkur an den Öffentlich-Rechtlichen abgearbeitet. Mein Eindruck ist, dass sich die kritischen Herren schwertun mit den Veränderungen, denen die Zeitläufte nun einmal unterworfen sind. Dass sich etwa die zunehmende, auch sprachliche Geschlechtergerechtigkeit nun in den Programmen niederschlägt, kann einen Mann, der es lange anders gewohnt war, natürlich ärgern. Mich (63) kratzt es nicht.

Man (und Frau!) kann gleichwohl einiges an den Rundfunkanstalten kritisieren. Ich rege mich gerne über die immensen Summen auf, die für Fußballübertragungen verwendet werden. Wer jedoch in einer Welt ohne öffentlich-rechtliche Sender leben will, sollte bedenken, dass sich schon jetzt viele lediglich aus dubiosen Internet-Quellen informieren. Über die desaströsen Folgen, die das für uns alle und unsere Kinder und Kindeskinder hat, dann bitte nicht klagen.

Oliver Koch

Schongau