Die Weimarer Verfassung war innovativ

Leserbrief

Marcus Mäckler: Als Deutschland demokratisch wurde; Politik 7. Februar

Der Titel des Berichts irritiert. Das Deutsche Reich war schon demokratisch verfasst, als der Kaiser noch regierte. Natürlich entsprach es nicht den heutigen Maßstäben von einer „demokratisch verfassten Gesellschaftsordnung“. Aber schon in der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 standen unveräußerliche Rechte für seine Bürger, so Art. 3. Auch der Reichstag und der Reichsrat (Abschnitt 4, 5) waren starke Institutionen, gewählt in einer freien und geheimen Wahl, die der Kaiser nicht übergehen konnte. Die Weimarer Verfassung war nicht nur eine Fortschreibung der kaiserlichen Verfassung, bei der die Verfassungen der USA, Großbritanniens oder Frankreichs Vorbild waren. Das ist falsch: Großbritannien konnte es nicht sein, weil es bis heute keine geschriebene Verfassung hat. Frankreich hatte seit der Französischen Revolution ungefähr 10 Verfassungen und demokratisch - im damaligen und auch heutigen Verständnis! - waren sie alle nicht. Die USA konnten es auch nicht sein, denn Minderheiten - insbesondere die Farbigen - waren in ihren Rechten sehr stark beschränkt.

Die Weimarer Verfassung war wirklich innovativ, vor allem was die Grundrechte und Grundpflichten des einzelnen Staatsbürgers angeht (Art. 109 - 118). Der Satz „Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Eine Beeinträchtigung oder Entziehung der persönlichen Freiheit durch die öffentliche Gewalt ist nur aufgrund von Gesetzen zulässig.“ (Art. 114), war sensationell; ebenso „Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich. Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.“ (Art. 109). Es lohnt sich sehr diesen Abschnitt der Weimarer Verfassung nachzulesen! Dass die Weimarer Republik gescheitert ist, ist nicht deren Verfassung anzulasten, sondern den Mitgliedern des Reichstages, insbesondere denen, die am 23. März 1933 dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt haben. Sie hatten eine schwache Moral und nur „eine Wirbelsäule“ - ausgenommen: die SPD - Abgeordneten mit Hugo Wels. Der Parlamentarische Rat hat 1949 diesen Fehler in der Weimarer Verfassung beseitigt. Die Mutter des „Grundgesetzes“ war aber die Weimarer Verfassung - das gilt es zu betonen!

Reinfried Brunsch

Freising