Marcus Mäckler: Die Ministerin will kämpfen; Politik 8. November

Wenn unsere Verteidigungsministerin kämpfen will, dann gebt ihr endlich einen Stahlhelm und ein Gewehr und schickt sie an die Front! Sie fordert auch ein stärkeres militärisches Engagement Deutschlands in der Welt. Deutschland soll auch schneller auf Krisen reagieren können. Sie will auch Frankreich im Anti-Terroreinsatz in Mali stärker unterstützen. Sie bekräftigt auch die Forderung nach mehr Verteidigungsausgaben. Die Menschen auf dieser Welt wollen aber endlich in Frieden leben können. Dazu muss Folgendes gemacht werden: Es muss eine internationale Weltsicherheitsarmee gegründet werden, in der Soldaten aus allen Erdteilen vertreten sind. Diese Armee muss weltweit stationiert werden. Kasernen und Waffen gibt es genug. Anschließend müssen alle Staaten, die ein Militär haben, das Militär vollständig abrüsten. Es darf nur noch eine Polizei geben. Die Sicherheit der Grenzen garantiert die Weltsicherheitsarmee. Dann gibt es nie wieder einen Krieg. Es muss auch verboten werden, dass Staaten sich gegenseitig mit Sanktionen erpressen. Jeder Staat muss frei sein und frei entscheiden können. Die Palästinenser brauchen endlich einen eigenen Staat und die Kurden ihr Kurdistan. Die gesamten Militärkosten auf der Welt würden nur noch 10 % so hoch sein wie jetzt. Dann ist Geld für den Klimaschutz da. In Deutschland könnte endlich die Rente wie in Österreich eingeführt werden und die Altersarmut aufhören. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Peter Mörwald

Allershausen