Wie reagiert Russland auf die Leos?

Berlin liefert Kampfpanzer; Titelseite, Carsten Hoffmann: Das bedeutet der Panzer-Durchbruch; Politik 25. Januar

Russland will die Ukraine in den eigenen Machtbereich zwingen. Für die Ukrainer wäre das aufgrund ihrer langen schlechten Erfahrung mit dem Zarenreich und den Bolschewiken eine Katastrophe. Die Ukrainer könnten sich dann nicht besser und schneller entwickeln als Russland. Dass Russland jedoch die 28 Nato-Mitglieder angreifen wird, ist nicht wahrscheinlich. Die Nato ist Russland militärisch, wirtschaftlich und bevölkerungsmäßig haushoch überlegen. Russland hat mit 154 Millionen Einwohnern eine Wirtschaftskraft wie Spanien mit 47 Millionen Einwohnern.

Die Nato hat 3 370 000 aktive Soldaten, Russland hat 880 000 aktive Soldaten. Die Nato hat 20 723 Flugzeuge, Russland 4173 usw. Hinzu kommt, dass die westlichen Waffen wirkungsvoller sind, weil der Westen mehr Geld für Forschung und Entwicklung ausgeben kann. Für die Weltgemeinschaft wäre ein Sieg Putins in der Ukraine ein gewaltiger Schaden. Die Weltgemeinschaft hat sich in vielen mühevollen Verhandlungen auf Regeln und Werte geeinigt, um kriegerisches Handeln zu vermeiden. Bei einem Sieg Russlands würden wieder viele Gelder für militärische Zwecke ausgeben und weniger, um den Hunger in der Welt zu beseitigen und den Wohlstand zu erhöhen. Ein Sieg Russlands über die Ukraine macht die Welt ärmer. Die Rote Linie hat Russland überschritten.

Dieter Lewig

Holzkirchen

Der Leopard ist befreit. Jetzt darf es also endlich seine Krallen ausfahren, der Leopard. Seine Kanonen werden Menschen zerfetzen und unter seinen Ketten werden Knochen zermalmt werden. Aber als Flagge trägt er das Logo des Friedens. Der Wahnsinn hat tatsächlich Hochkonjunktur. Schon lange geht es nicht mehr um das Ende von Zerstörung, Leid und Tod, es geht um das Erreichen von Kriegszielen, wie es unsere friedensliebende Außenministerin formulierte. Statt den Krieg endlich einzufrieren und auf Diplomatie zu setzen, hat man jede Hoffnung fallen lassen und unterstützt nun mit allen Mitteln eines der korruptesten Systeme Europas, nur noch Russland selbst ist korrupter, so der Index von Transparency International.

Auch in diesen Dingen also ein Brudervolk. Die Ukraine hat keinerlei Interesse an einem Waffenstillstand. Es fordert ihn ja auch niemand. Stattdessen Rückeroberung um jeden Preis. Als ob dies je gelingen würde. Russland wird alles aufbieten, um dies zu verhindern, Betonung liegt auf alles. So droht eine sinnlose Materialschlacht ohne Ende, die uns alle verschlingen könnte. Was soll also als Nächstes kommen? Die Forderung nach Kampfjets ist schon auf dem Tisch. Wenn aber die Hoffnung auf Frieden gestorben ist, sind die Tore zur Hölle offen. Wer angesichts des Dramas den Wahnsinn auch noch beklatscht, der möge sich den Film „Im Westen nichts Neues“ anschauen, um sich ein Bild zu machen, was geschieht, wenn die Hoffnung keine Lobby mehr hat.

Olaf Rippe

Gilching

Ich bin kein Fan der SPD und schon gar nicht der Art von Kommunikation unseres Kanzlers. Aber dass seine Strategie nun Gott sei Dank aufgegangen ist, freut mich für ihn und habe ich ihm insgeheim von Anfang an gewünscht. Wer jemals große Projekte verantwortet hat, weiß, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor die nahtlose Abstimmung aller Projektbeteiligten/-verantwortlichen ist.

Nichts anderes hat Scholz getan. Offensichtlich hatte er aber bessere Berater als seine Vorgänger. Unterstützung der EU hätte ihm dabei sicherlich geholfen. Dass es seinen lautesten Kritikern nicht unbedingt um das Wohl der Ukraine, sondern nahezu ausschließlich um eigene Interessen ging, konnte man mit etwas neutralem Blick leicht erkennen (Wahlen, Russlandsympathien/-Abhängigkeit, Isolation Deutschlands, Ukrainehilfe, etc.). Insofern ist das Standing des Kanzlers nicht hoch genug zu bewerten. Aber die bekannten Krakeeler werden deshalb nicht verstummen, sie suchen sich einfach ein anderes Thema. Wenn dieser diplomatische Erfolg wenigstens einen Teil der Kritiker zum Nachdenken bewegt hat, wäre das eine gewisse Anerkennung. An der angekündigten Anpassung der bisherigen SPD-Russlandpolitik – ein weiterer Erfolg – sollten sich die anderen verkrusteten Parteien ein Beispiel nehmen. Wichtig allein ist die Orientierung an veränderte Umfeldbedingungen und unsere demokratischen Werte. Billige Parteipolitik sollte deshalb grundsätzlich unterbleiben.

Franz Knossalla

Obersöchering

Bedenklich, wenn der Krieg zwischen Putin und der Ukraine bzw. der Nato-Länder sich jetzt weitgehend auf Kampfpanzer reduziert hat. Wenn kaum noch über Verhandlungen geredet wird, hat das wohl auch damit zu tun, dass in TV-Talksshows bei Anne Will wie bei Maybrit Illner fast nur militärnahe Personen den Ton angeben, obwohl in der Bevölkerung eine andere Gewichtung vorliegt. Dass damit aber statt Frieden eher Panzerschlachten wie neue Gewaltakte zunehmen dürften, sollten Personen bedenken, die in militärische Gewaltakten eine Lösung sehen wollen. Dank der Redaktion dieser Zeitung, die in Leserbriefen offensichtlich beide Seiten zu Wort kommen lässt.

Sind nicht die großzügigen Militärhilfen und Zusagen für Wiederaufbau von der EU wie der US-Regierung nicht eine Einladung an Selenskyj, den blutigen Krieg fortzuführen. Mit einem vermeintlichen militärischen Sieg bleiben doch Konflikte erhalten.

Simon Kirschner

Bad Endorf

Nun also doch. Ob das klug war, wird sich herausstellen. Der Krieg ist für die Ukraine in den besetzten Gebieten schon lange verloren, da der Psychopath Putin diese nie mehr räumen wird. Dass das schwere Gerät nun zusätzlich die Infrastruktur der Ukraine durch die Ukraine selbst noch mehr zerstören wird, steht auch unzweifelhaft fest.

Wann Putin der Geduldsfaden reißt, kann man feststellen, wenn er das besetzte AKW in Saporischschja verlässt, um es dann mit einigen Raketen zu beschießen. Dann wir das Jammern im Westen einsetzen und keiner sah das voraus. Dann helfen auch keine Leopard- und sonstige klotzige Panzer mehr. Warten wir es ab, denn etwas anderes bleibt uns nicht übrig, da man ja Diplomatie durch Könner mangels Masse nicht einsetzen kann.

Joachim Weiss

Freising

Nun also doch! Deutschland genehmigt die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 und gibt auch welche aus eigenen Beständen ab. So nützlich diese Waffen für die Ukrainer zur Abwehr des russischen Angriffs sind, stellt sich doch die Frage, ob die ukrainischen Soldaten in der Lage sind, dieses hochkomplexe Kriegsgerät zu bedienen. Während die Soldaten der Bundeswehr Monate an diesem Gerät ausgebildet werden, sollen die ukrainischen Besatzungen in kürzester Zeit damit vertraut werden. Die Effizienz im Einsatz darf daher infrage gestellt werden. Gleiches gilt für die von Großbritannien und den USA avisierten Panzerlieferungen. Ein Schelm, der nun denkt, dass trotz der beharrlichen Weigerung der Bundesregierung, diesen Panzer zu liefern, bereits seit längerer Zeit Soldaten aus dem angegriffenen Land an dieser Waffe ausgebildet wurden.

Friedrich Wörnzhofer

Peiting

Unser Kanzler macht keinen Alleingang in der Panzerfrage, sondern setzt auf gemeinsames Handeln und damit hat er Recht. Die verzweifelte Lage in der Ukraine und die Ohnmacht, diesen Krieg nicht beenden zu können, ist schmerzlich, darf aber nicht zu unüberlegtem Handeln verleiten. Welche Maßnahmen zum Schutz der Ukraine getroffen werden müssen, kann doch nur mit den Verbündeten der westlichen Demokratien abgesprochen werden. Auch die Lieferung von Panzern, und dabei soll Deutschland die Führung übernehmen, ist fragwürdig. Wird damit ein Stopp der russischen Truppen erreicht?

Wir wissen es nicht. So schrecklich alles sein mag, unserm Kanzler Untätigkeit vorzuwerfen, ist nicht richtig. Deutschland muss nicht die Vorreiterrolle übernehmen, sondern Europa muss endlich seine Sicherheitsinteressen definieren. Aber wann hat Europa jemals in Krisenzeiten reagiert?

Inge Glas

Seeshaupt

Jetzt werden nach zähem Ringen der Falken und der Tauben also doch Leoparden der Ukraine zur Verfügung gestellt. Europa steht immer mehr am Abgrund eines großen und nicht zu verantwortenden Krieges und die Waffenlieferungen sind die Lunte am Sprengstoff-Fass. Ob das alles sinnvoll oder richtig ist und ob der Krieg und das Leid der Betroffenen verlängert oder verschlimmert wird oder der Krieg damit beendet werden wird, ist völlig offen. Ich denke eher nicht, denn auch mit 300 Leoparden wird Russland nicht zu besiegen sein. Die Frage, die sich mir stellt, ist, was kommt eigentlich nach den Panzerlieferungen? Was ist wenn Herr Selenskyj und seine Freunde dann Kriegsschiffe, Flugzeugträger oder eine Atombombe fordert? Bekommt er die dann auch? Und warum spricht niemand über eine mögliche diplomatische Lösung in diesem Konflikt? Haben alle europäischen Nationen den Verstand verloren, und was sind wir als Bürger bereit, in einem großen europäischen Atomkrieg zu opfern?

Bernhard Heidl

Miesbach

Frau Strack-Zimmermann hat uns ständig vorgeworfen, dass Ukrainer sterben, weil wir keine Leopard-2-Panzer liefern. Jetzt liefern wir solche Panzer, womit die Ukrainer die besetzten Gebiete zurück erobern wollen. Wenn dabei die dort noch lebenden Ukrainer sterben, wird das in Kauf genommen.

Gerhard Heindl

Ebersberg

Der frühere Nato-General Hans-Lothar Domröse erwartet, wie übrigens andere Experten auch, eine fürchterlich blutige Frühjahrsoffensive. Die Nato wurde gegründet, um deren Mitglieder vor militärischen Angriffen zu schützen und gegebenenfalls zu verteidigen. Die Ukraine ist kein Nato-Mitglied. Dennoch greift die Nato in den Krieg ein. Ähnlich wie im Balkan-Krieg, wo die Nato auch kein UN-Mandat für eine Kriegsbeteiligung hatte. Deutschland ist Kriegsteilnehmer mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Ich erinnere mich noch gut an die diversen Reden unserer Politiker zu den jeweiligen Gedenkfeiern beider Weltkriege in den vergangenen Jahrzehnten. Im Nachhinein immer leeres Geschwätz, wie man feststellen kann.

Hubert Theinl

München

Es ist schon bemerkenswert, dass die anderen Nato-Partner nur dann Leopard-Panzer an die Ukraine liefern werden, wenn die BRD laut einer Vereinbarung damit einverstanden wäre. Nach den gegebenen Umständen muss man sich fragen, ob die Nato-Länder, die solche Panzer besitzen, nicht den Mut haben, von sich aus diese Waffen an die Ukraine zu liefern. Das wäre dann eine Nichteinhaltung der Verträge mit Deutschland, aber wie oft ist Deutschland schon von anderen Nato-Partnern in verschiedenen Angelegenheiten übergangen worden, so das durch eine Nichteinhaltung des Vertrages, die Ukraine die nötigen Leopard-Panzer erhalten könnte. Aber der Haken ist ein anderer. Wenn Polen solche Waffen an die Ukraine liefern würde, könnte dieses Land das Erste sein, das von Russland eine offene Kriegserklärung erhalten würde, und davor hat man Angst, vor allem, weil die gesamte Nato diese Nation unterstützen müsste. Und dann wäre der Krieg mit Putin – indem wir uns ja bereits befinden – soweit perfekt und damit hätten wir das Inferno, was wir alle nicht wollen, erreicht. Aus diesem Grunde sollte Deutschland diese Panzerlieferung direkt oder indirekt verhindern, weil man damit rechnen muss, dass nach einer Kriegserklärung von Russland an Deutschland wir früher oder später alleine ohne Hilfe der anderen Nato-Länder als Schuldige gebrandmarkt wären.

Wenn jemand glauben sollte, dass die Ukraine ihre östlichen Gebiete einschließlich der Halbinsel Krim wieder zurückerobern kann, was für Russland eine vollkommene Niederlage wäre, irrt sich gewaltig. Putin hat seine Trümpfe noch lange nicht ausgespielt und hat eigentlich soweit alles erreicht. Es sind die Gebiete, die von vielem Russen bereits bewohnt sind. Die Ukraine u. Russland müssten diesbezüglich verhandeln u. vielleicht ist es möglich, dass die restliche Ukraine dann Mitglied der Nato und der EU werden könnte. Beide Länder haben bereits schon jetzt viel verloren, ganz egal wie dieser Krieg letzten Endes ausgeht.

Horst Rotter senior

Sulzemoos