Wirtschaftsflüchtlinge in der Schweiz

Dirk Ippen: Der Staat mit zwei Gesichtern; Kolumne Politik 6./7. Mai

Aus dem Herzen gesprochen! Vor 13 Jahren habe ich in Deutschland eine Firma gegründet. Vor 10 Jahren alles gelöscht und nach Sankt Gallen verlagert. Unter anderem aus den Gründen in Ihrem Artikel beschrieben. Heute sind daraus zwei gut gehende KMU geworden.

Ich bleibe Deutscher, bin aber nicht mehr stolz auf mein Vaterland, sondern schäme mich eigentlich für das, was dort vorgeht. Heute genieße ich die Schweiz und deren Demokratie, welche in Deutschland nicht mehr da ist (macht doch mal eine Volksabstimmung AKW abschaffen, CO2-Regelung, Verbrenner abschaffen etc.!).

Medien in der Schweiz berichten auch heikle Sachen. In der BRD wird nichts geschrieben darüber. Spiegel-Redakteure, Grüne und Veganer. Spitzenpolitiker erinnern sich nicht. Und viele haben nicht mal einen Berufsabschluss. Bildung mangelhaft, sonst könnte so was nicht Regierung sein, VW geht nach Mexiko, BASF nach China, neben mir wohnen die Vertriebenen Bettina Würth (10 Milliarden Unternehmen, Sitz Chur) und Thomas Betz (einstmals größter Arbeitgeber in Reutlingen).

Wo kommt eigentlich das Geld her, das ausgegeben wird? Ein Arzt ein Rechtsanwalt, ein Journalist, eine deutsche Bahn oder Lufthansa produzieren alle kein Geld. Es wird produziert von Firmen, die etwas herstellen und mit Gewinn verkaufen können, Arbeitsplätze schaffen, gute Löhne zahlen.

Damit ihre Arbeiter kaufen und ausgeben können und beide hohe Steuern zahlen können. Denen, die das gründeten mit Risiko, privat, ist man neidisch und viele wanderten und wandern ab (Kühne und Nagel, Liebherr, Müller Milch etc.).

Ob Deutschland erwacht, weiß ich nicht. Man muss da im Kindergarten anfangen, um etwas zu ändern. Das dauert. Unsere Spitzenpolitiker sind Unternehmer Landwirte, Ärzte und wissen, wenn sie reden, von was sie reden, und nicht, dass es bei Putin eine 360 grad Wendung braucht! Deshalb bleibe ich in der Schweiz und bin stolz hier wohnen und arbeiten zu können und auf dieses Land.

Charly Unmuth

Sankt Gallen