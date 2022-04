Wölfe im Schafpelz

Dirk Ippen: Der Wolf und das Lamm; Kolumne Politik 9./10. April

Mit einer Zeitenwende hat der Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine sicherlich nichts zu tun. Der militante Überfall der Russen war lediglich ein deutlicher Ausdruck des Despoten Wladimir Putin, wie fest doch noch immer das Naturrecht, das Recht des Stärkeren entsprechend den Theorien des Naturforschers Charles Darwin im Wesen des Menschen verwurzelt ist.

Nach dem 2. Weltkrieg schwappte aus den USA die „make peace no war“-Welle der Hippies, der Blumenkinder über den großen Teich und verursachte bei den jüngeren Generationen eine Art Gehirnwäsche, die mit sex, drugs and rock’n roll die Illusion weckte, ein friedliches Zusammenleben ohne Aggressionen und Gewalt könne durch eine laissez-faire Erziehung ermöglicht werden.

Viele konservative Prinzipien einer christlichen Erziehung wurden nach und nach über Bord geworfen vor allem verursacht durch moralisches Fehlverhalten der entsprechenden Institutionen. Die Strukturen der Staaten erschienen mit den politischen und wirtschaftlichen Erfolgen einhergehend mit sensationellen Meisterwerken auf dem Gebiet der Wissenschaften geradezu unerschütterlich. Doch dieser Irrglaube führte zu Leichtsinn und zunehmender Dekadenz im politischen und gesellschaftlichen Miteinander das eine soziale Schieflage bewirkte und dem Rechtspopulismus den Weg bereitete. Wölfe im Schafspelz gab es plötzlich allüberall und sie waren nur äußerst schwer zu erkennen. Kommt allerdings durch geschicktes Lügen und Raffinesse einer dieser Wölfe in der Art eines Wladimir Putin an die Macht verfährt dieser meist nach der Devise: Einen Wolf interessiert es nicht, was Schafe und Lämmer über ihn denken, geschweige denn was sie machen, denn ihm ist ja das Wesen des Schafes bekannt, darum ist das Leben dieses Herdentiers für ihn im Grunde keinen Pfifferling wert.

Michael Bergmann

Garmisch-Partenkirchen

Die von Ihnen zitierte Fabel sowie das geschilderte Vorgehen der Athener gegen die Melier stellen hervorragende Beispiele für eine jeglicher Moral entbehrende Machtausübung dar, deren „Rechtfertigung“ allein auf Lug und Trug beruht. Zugleich offenbaren diese Beispiele, dass Sie – wie auch ich – noch einer Generation angehören, welcher im Geschichtsunterricht das Postulat des Verzichts auf die eigene Wehr- und Verteidigungsfähigkeit nicht quasi als ultimative politische Handlungsmaxime angesichts der deutschen Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg vermittelt wurde.

Ob die jetzt beschworene Zeitenwende tatsächlich aus einem Umdenken in großen Teilen der deutschen Politik resultiert oder vielmehr nur eine Reflexreaktion auf das Drängen unserer Verbündeten im Hinblick auf den brutalen Überfall Putins auf die Ukraine darstellt, bleibt abzuwarten. Denn aufgrund der noch vor Kurzem geführten Diskussion hinsichtlich der Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr oder der von bestimmten politischen Kreisen erhobenen Forderung, einen Teil des Entwicklungshilfeetats in das im Rahmen der Nato schon vor Jahren vereinbarte 2 Prozent-Ziel einzubeziehen, erscheinen zumindest ernsthafte Zweifel an der Bereitschaft zu einer Neuorientierung der deutschen Außenpolitik angebracht.

Dies zumal sich die deutsche Politik in den vergangenen Jahren durch einen bisweilen naiven gesinnungsethischen Moralismus bei gleichzeitiger Verkennung historischer wie kultureller Gegebenheiten, unterschiedlich geprägter Mentalitäten sowie geopolitischer Faktoren auszeichnete, wie mir auch ausländische Freunde und Geschäftspartner widerspiegelten.

Demgegenüber wusste der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt bei Durchsetzung des Nato-Doppelbeschlusses (mithilfe der damaligen Opposition), dass gerade die Freiheit unseres Landes auf der Entschiedenheit des westlichen Bündnisses beruht, den neu installierten sowjetischen Mittelstreckenraketen adäquate Waffensysteme entgegenzusetzen.

Es bleibt somit angesichts des Vernichtungsfeldzugs Putins in der Ukraine nur zu hoffen, dass ein Großteil künftiger Generationen in Deutschland nicht nicht mehr getreu dem schon damals sinnentleerten Slogan der ehemaligen Friedensbewegung „Stellt Euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin“ sozialisiert werden.

Klaus Hofer

Gräfelfing