Zeitenwende mit Maß und Ziel

Sinn „Deutschland ruiniert sich“; Titelseite, Georg Anastasiadis: Zeitenwende für den Wirtschafts-Standort“; Kommentar 28. Februar

Er macht ja einen sympathischen Eindruck, unser Wirtschaftsminister Habeck. Aber er sollte auch mal das tun, wozu er im Amt ist! Nicht ständig Verbote in Deutschland zur Rettung des Weltklimas erlassen, sondern sich vielmehr um Wirtschaftsbelange kümmern! Es sollten auch bürokratische Hemmnisse und manche haarsträubenden Verbote abgebaut werden. Aber das wird wohl nie der Fall sein, eher das Gegenteil. Eines muss klar sein: Wir sind in Deutschland über 80 Millionen Einwohner, die alle in vielen Bereichen versorgt sein müssen. Das gelingt bei uns nur durch zukunftsorientierte Forschung und Hochtechnologie in großem Umfang. Wenn nun immer mehr ansässige Firmen ins Ausland hinsichtlich Forschung und auch Produktion abwandern, dann sieht es zukünftig in unserem Land nicht sonderlich rosig aus.

Wir aber brauchen eine hohe Wertschöpfung, ansonsten sind die hohen und immer höher werdenden Staatsausgaben nicht zu schultern. Vielleicht sollte Herr Habeck mal einen Volkswirtschaftsgrundkurs machen? Er ist der Wirtschaftsminister, das sollte er nicht vergessen!

Michael W. Wolf

Gauting

Wir können Herrn Hans-Werner Sinn nur beipflichten. Unsere Industrie und Wirtschaft ist auf dem Weg des Ruins. Eine deutsche und europäische Politik, die keiner mehr versteht und nicht nachvollziehbar ist. Unser Lebensstandard fällt und fällt und fällt. Energiekosten und Erhöhung der Grundsteuer, Inflationsrate, Teuerung allgemein, bringen Bürger Leid. Wohnungsmieten und das tägliche Leben wird zum Albtraum. Pleiten ohne Ende, Wohnungsfluktuation. Der eine geht, der andere kommt. Es herrscht eine allgemeine Unruhe in unserem Land. China und andere Länder interessiert unsere Lage nicht. 83 Millionen Einwohner bangen, armes Deutschland.

Christine+Horst-Georg Schieron

Rottach-Egern

Ja, da hat der Herr Sinn leider Recht. Unsere durch grüne Ideologie getriebene Verbotsregierung macht unser Land bewusst und sehenden Auges kaputt. Deutschland wird die Welt nicht retten, wenn es seinen 2 % Anteil CO2-Ausstoß reduziert. Dafür werden hunderttausende Arbeitsplätze vernichtet, der betriebliche Mittelstand wird durch immer mehr Umweltauflagen sukzessive zerstört.

Die deutschen Pharmaforschungsunternehmen wandern ins Ausland ab, weil hierzulande Behörden zu träge arbeiten. Herr Habeck will künftig den Einbau von Öl- und Gasheizungen verbieten, Herr Özdemir Werbung für Ungesundes. Das alles wird unserem Land nachhaltig schaden. Angeblich haben wir ja derzeit einen Mangel an Fachkräften in Deutschland. Ich befürchte, wenn es so weiter geht mit dieser grünen Verbotspolitik, werden meine Enkel und Urenkel auswandern müssen, den Arbeitsplätzen hinterher. Ich jedenfalls werde bei künftigen Wahlen meine Stimme Parteien geben, die sich um Deutschland kümmern und es nicht verkümmern lassen.

Jörg Lallinger

München

Was muss denn noch alles passieren, dass den Deutschen endlich ein Licht aufgeht und sie merken, welch garstiges Spiel Rot-Grün mit uns treibt. Ihren Ausführungen im heutigen Kommentar kann ich nur zustimmen und hoffen, dass die maßgebenden Stellen zum Nachdenken kommen. Die Kommentare von Georg Anastasiadis sollten zur Pflichtlektüre für alle werden, die an den Schaltstellen der Politik stehen. Der Wohlstand, den uns viele weiße Männer beschert haben, ist in Gefahr, wenn nicht bald die utopischen Klimaziele der Regierung, insbesondere die der Grünen, auf ein vernünftiges Maß korrigiert werden. Im Ausland reibt man sich die Hände, denn Deutschland macht sich so selbst kaputt. Hoffentlich zieht der denkende Wähler endlich die Reißleine, damit unsere Enkel noch eine Zukunft haben. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, insbesondere über die unnützen Spielwiesen der Grünen, wie den Genderismus und die Förderung des Denunziantentums (Paus). Schön, dass es Sie beim Merkur gibt.

Dr. Horst G. Abel

Sauerlach

Wie so oft haben die Herren Anastasiadis und der Ökonom Hans-Werner Sinn mit ihren Ausführungen den Nagel auf den Kopf getroffen. Nun, es ist aber nun einmal so, dass der wahre Schuldige mehrheitlich der deutsche Wähler ist. Denn er erhält genau die Regierung, die er gewählt hat, und muss nun damit bis zu den nächsten Wahlen mit dem von Herrn Anastasiadis trefflich beschriebenen Giftcocktail leben. Eine bessere Antwort wird es bis dahin wohl nicht geben.

In leichter Abwandlung zu Kurt Tucholskys Feststellungen kann man sagen: Eine Regierung ist der Ausdruck dessen, was ein Volk verträgt. Und noch einmal Tucholsky: „Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter als sich im offenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein!“ Ich hoffe sehr, dass es noch Politiker gibt, die diesen Mut haben und sich dem nach Prof. Sinn Versuchskaninchentum verweigern und gegensteuern.

Hartmut Mellinger

Vaterstetten

Nicht nur der Klimawandel, sondern auch die Endlichkeit aller Ressourcen (Rohstoffe zur Energiegewinnung, aber auch seltene Erden) zwingen zu einer Zeitenwende – nur das muss mit Maß und Ziel erfolgen! Falls Deutschland wirklich klimaneutral werden sollte, werden 1,8 % weniger CO2 weltweit ausgestoßen werden; währenddessen weltweit zur Stillung des Energiehungers zusätzliche Kraftwerke gebaut werden.

Nur ein kleines Beispiel für unseren – ideologisch geprägten – Irrsinn: Während der klimabewusste, brave Bürger sein neu erworbenes teures E-Auto an der Raststätte tankt, wird der Strom im Gebäude dahinter von dieselbetriebenen Generatoren erzeugt, und seinen bisherigen Diesel-SUV (E6 mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,3 Liter) soll er einem verkaufen, der irgendwo auf der Welt weitere 10 Jahre die Luft verpesten darf. Und das zu einem Preis, der aufgrund der politischen Verbote einer Enteignung gleichkommt.

Joachim Dähler

Oberschleißheim

Nach zwei Weltkriegen wird Deutschland nun zum dritten Mal ruiniert. Diesmal von einer unfähigen Ampelregierung, wobei einst schon Franz Josef Strauß eindringlich vor Rot-Grün gewarnt hatte. Was Eltern und ihre Kinder seit Ende des 2. Weltkriegs über Jahrzehnte kontinuierlich aufgebaut haben wird nun innerhalb kürzester Zeit kaputt gewirtschaftet. Wie heißt es so schön: Es kommt nichts Besseres nach. Mein Dank gilt klugen Köpfen wie Hans-Werner Sinn etc. und verstorbenen und lebenden Politikern, die Schaden vom deutschen Volk abgewendet haben und noch versuchen abzuwenden.

Hubert Theinl

München

Die Analyse des Autos bedarf doch einiger Korrekturen. Linde nach Amerika zu verscherbeln war Reizles Steckenpferd und ist wohl auch den DAX-Bestimmungen geschuldet. BioNTech behält seine Produktion hier und hat nur die Forschung verlagert, dies ist wohl unseren übertriebenen Datenschutz- Bestimmungen bei Studien zu verdanken. BASF wiederholt wohl in China den gleichen Fehler einer zu starken einseitigen Abhängigkeit, ähnlich wie im Fall Russland. Was Manager an Fehl-Entscheidungen anrichten können sieht man im Fall Glyphosat. Auch das Ifo Institut ist nicht frei von Irrtümern, so hat es zum Beispiel in der Corona-Krise die abwegige Null-Covid-Strategie vertreten. Ein Großteil der jetzigen Schwierigkeiten geht auch noch auf die Ära Merkel/Altmaier/Seehofer und jetzt Söder zurück, welche die erneuerbaren Energien massiv ausgebremst haben. Alles auf Scholz und die Ampel zu schieben, ist doch etwas zu einfach.

Dietmar A. Angerer

Bad Wiessee

So weit sind wir gekommen, wir hatten vieles in der Hand, waren stolz auf made in Germany, aber die Alleingänge mit Klimapolitik und Energiewende können wir allein nicht ändern, wenn die restliche Welt andere Prioritäten für ihr Land setzt und besser dastehen, unsere Wirtschaft wird mit Verboten, Sonderregelungen Auflagen und Paragrafen belegt der Lebensstandard der Bevölkerung fast nicht tragbar. Die Richtlinien unserer unfähigen Regierung steuern uns weg aus der Weltpolitik. Unsere Regierung schafft es, Schlusslicht zu werden.

Hildegard Kobras

Puchheim

Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Entschuldigen Sie, Linde, BASF, Audi, und all die anderen Unternehmen, dass ich Sie als Ratten bezeichne, weil Sie diesen Wahnsinn vom Steinzeit-Deutschland nicht mehr mitmachen möchten. Die Länder um uns reiben sich die Hände und legen den Havaristen den roten Teppich aus. Immer deutlicher wird, dass eine Ideologie ins Nichts führt.

Wir können das Klima nicht retten, wenn die andern aus unseren Fehlern Profite schlagen. Man sollte mehr auf Spezialisten wie Prof. Sinn hören als auf Märchenbuchschreiber und schmallippige Wortakrobaten. Deutschland bezeichnete man mal als das Land der Denker: Heute sage ich: Deutschland ist das Land, in dem Dummköpfe unser Know-how verspielen, nachhaltig und unwiderruflich.

Richard Birk

Freising

Den zutreffenden Kommentar von Georg Anastasiadis lesend, erinnere ich mich an eine viel beachtete Vorlesung von Prof. Dr. Hans-Werner Sinn, die er am 16. Dezember 2013 hielt und die den Titel trug: „Energiewende ins Nichts“. Schon damals, also noch weit vor der aktuellen kriegsbedingten Energiekrise, wies Professor Sinn wissenschaftlich exakt belegt nach, dass der geplante komplette Ausstieg aus der Atom-und Kohleenergie nicht funktionieren würde. Andere Wissenschaftler kommen zum gleichen Ergebnis, so zum Beispiel Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, immerhin von 1991 bis 1997 Umweltsenator in Hamburg. In seinem jüngst veröffentlichten Buch „Die große Energiekrise“ steht folgende Passage: „Schon der Blick auf Deutschland zeigt, dass die bereits eingeleiteten Schritte zur Stilllegung der Kernkraftwerke bis April 2023, der Aufgabe der Kohlenutzung bis 2030, der Gas-und Ölnutzung bis 2045 zum höchsten Strompreisniveau weltweit geführt haben. Die dadurch bedingte Deindustrialisierung Deutschlands und Europas wird zu massiven Wohlstandsverlusten führen, ohne dass die angestrebten Klimaziele auch nur annährend erreicht werden können.“ Als Antwort auf die Energiekrise schlägt er eine Technologie-Offensive vor, die neben den erneuerbaren Energien alle Alternativen einbezieht, angefangen von der Schiefergas-Förderung über die CO2-freie Nutzung heimischer Kohle bis hin zu Entwicklung einer neuen Generation noch sicherer Kernkraftwerke. Alles das ist machbar und hundertmal besser als auf die Luftschlösser rot-grüner Energiepolitik zu setzen.

Ludwig Mailinger

Miesbach